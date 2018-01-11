Ngày Tết có đĩa nem chua Thanh Hóa ăn nhâm nhi thì đúng là ngon nhất rồi, vị chua chua, cay cay giúp bạn dễ ăn và đỡ ngán hơn bao nhiêu so với bánh chưng, thịt gà hay giò lụa phải không? Giờ đây, cơ hội ăn nem chua Thanh Hóa vừa ngon vừa sạch càng đơn giản hơn bao giờ hết với hướng dẫn cách làm nem chua Thanh Hóa ngon nhất tại nhà được giới thiệu dưới đây. Chắc chắn với món ngon ngày Tết này, chị em sẽ khiến cả nhà và khách khứa bất ngờ với tài nấu ăn của bản thân đấy.

Bước 1: Thịt khi mua các bạn nếu được thì nên chọn thịt mới, còn ấm nóng, vừa từ lò mổ ra, chưa rửa qua nước lạnh ngoài hàng nhé. Mua về các bạn rửa qua bằng nước ấm trước, rồi đưa vào máy xay sinh tố xay nhuyễn nhé.



Xay thịt nhuyễn, có thể bỏ thịt trong tủ đá trước để thịt cứng dễ xay và trộn gia vị. Ảnh: Internet

Bình thường nếu muốn vị ăn ngon nhất thì nên giã tay, để thịt nhuyễn, quyện dính vào nhau là được nhưng giã tay thì thường mất công, mất sức hơn nên nếu có điều kiện thì hẵng làm, còn không thì xay bằng máy tiết kiệm thời gian và nhanh hơn nhiều.

Bước 2: Phần bì lợn mua về, các bạn kiểm tra và cạo sạch phần lông còn sót lại trên da, rồi đem rửa qua nước sạch, luộc với một ít muối. Luộc xong thì ngâm ngay vào chậu nước đá để bì lợn được giòn. Sau đó thái bì lợn thành sợi, dài chừng 2cm là được.



Bì lợn mua về cạo sạch lông, luộc rồi chần qua nước đá. Ảnh: Internet

Bước 3: Thái xong bì lợn chuyển sang chuẩn bị cho tỏi và ớt, thêm cả lá đinh lăng hay rau răm trước khi gói nem chua. Tỏi và ớt vừa giúp thịt thơm, thêm vị cay cũng như ngăn không thịt nhanh hỏng, chúng cũng tạo hương vị đặc biệt của món nem chua Thanh Hóa không phải đâu cũng làm được nên không thể bỏ qua nhé. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ, ớt thái lát mỏng, lá với rau rửa sạch.



Ớt, tỏi băm nhỏ, thái lát mỏng trước. Ảnh: Internet

Bước 4: Món nem chua Thanh Hóa nức tiếng cả nước bởi vì có thêm một nguyên liệu đặc biệt, chính là bột thính, tạo nên hương vị đặc biệt mà nhiều bạn lại không biết đến. Các chị em chỉ cần trộn thịt xay, bì lợn, thính, nước mắm, tỏi ướt băm nhỏ, hạt tiêu, thêm một chút bột năng (cho một chút thôi không cần nhiều, bột năng sẽ giúp nem có độ dính với nhau hơn). Dùng đũa đảo đều các gia vị, nguyên liệu với nhau nhé, đảo xong, để khoảng 1 tiếng cho ngấm đều.



Trộn đều thịt với tất cả gia vị và nguyên liệu chuẩn bị trước. Ảnh: Internet

Bước 5: Sau 1 tiếng thì lấy thịt từng miếng nhỏ, cho vào các miếng màng bọc thực phẩm đã cắt sẵn ở trên, nhớ đặt lá răm, lá đinh lăng trước rồi mới cho thịt vào, dàn đều rồi cuộn chặt lại theo hình tròn dài khoảng 7cm hoặc hình trụ hay gói tròn đều được, miễn là hình bạn thích. Chú ý là phải gói chặt tay thì thịt mới dính đều với nhau.



Gói nem chua chặt tay để thịt dính lại với nhau. Ảnh: Internet

Bọc hay gấp miếng màng bọc lại chắc chắn để không rơi thịt bên ngoài. Bọc tiếp bên ngoài là lá ổi hay lá chuối, thường là lá chuối đã rửa sạch, hơ qua lửa hoặc nước ấm để lá dai, không bị rách khi gói bên ngoài nhé. Gói khoảng 5-6 lớp rồi dùng dây thun buộc lại. Để ở nơi thoáng mát khoảng 3-5 ngày sau thịt "chín" là ăn được nhé. Sau khi nem chua dùng được thì bảo quản trong tủ lạnh để dùng được lâu.



Gói ngoài bằng lá chuối, bọc bằng dây thun để nem chua ngon và nhanh chín hơn. Ảnh: Internet

Đến bước này là các chị em đã học xong cách làm nem chua Thanh Hóa ngon tại nhà rồi đấy. Cũng không quá khó để có một món ngon tại nhà thưởng thức phải không ạ? Nhất là ngày Tết trời se se lạnh, ăn nhâm nhi chấm với tương ớt thì đúng là ngon bá cháy rồi. Các chị em làm xong nem chua hoàn toàn có thể biến tấu sang món nem chua rán hay là nem chua nướng Thanh Hóa cũng ngon nức tiếng, chiêu đãi cả nhà rồi. Chúc chị em làm thành công món nem chua tại nhà chuẩn hương vị cũng như có những giây phút đầm ấm và vui vẻ bên gia đình, đón cái Tết Nguyên Đán 2018 an khang, thịnh vượng nhé.