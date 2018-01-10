Cách nấu thịt đông với thịt gà ngon ngất ngây cả nhà đều thích

Cách nấu đông với thịt gà ngon và đơn giản nhất các chị em ai cũng nên biết. Ảnh: Internet

cách nấu thịt đông gà

cách nấu đông thịt gà chân giò

nấu thịt đông gà

thịt gà nấu đông miền bắc

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Bước 1: Thịt gà mua về, các bạn xát gừng với muối rửa sạch, khử bớt mùi tanh hôi rồi rửa lại bằng nước sạch để ráo nước.

Rửa xong thì băm, chặt thịt thành từng miếng vừa miệng ăn. Nhiều bạn cẩn thận thì còn tách da và lọc xương thịt gà sẵn luôn, để khi ăn không cần phải nhằn xương, bẩn tay. Lọc xương gà cho vào nồi nước ninh trên bếp.



Chặt thịt gà thành miếng vừa miệng ăn, lọc bỏ bớt mỡ và xương ở bước này. Ảnh: Internet

Lưu ý: Để không sợ nát thịt gà và công đoạn băm chặt được dễ dàng hơn thì nên để thịt gà trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng, ở ngăn đá, sẽ cứng thịt khi băm và lọc thịt hơn.

Bước 2: Thịt gà thái miếng, ướp gia vị như nước mắm, muối, hạt niêm, hạt tiêu đầy đủ trong 30 phút cho thật ngấm gia vị.

Trong khi chờ đợi thì tiến hành ngâm qua nấm hương và mộc nhĩ với nước nóng để chúng nở ra, rửa sạch, thái sợi với mộc nhĩ và cắt đôi với nấm hương. Chú ý không nên thái nhỏ quá vì chúng dễ bị vụn và mất độ giòn sau bước cho vào nồi thịt gà đun tiếp.

Xào qua mộc nhĩ và nấm hương trên bếp.



Ướp thịt gà và sơ chế nấm hương, mộc nhĩ. Ảnh: Internet

Bước 3: Xào qua thịt gà trên bếp với hành tỏi cho thịt gà săn lại, ra bớt nước, tranh thủ thử gia vị nếu chưa vừa miệng thì nêm nếm gia giảm thêm ở bước này.

Khi thịt gà đã săn lại theo yêu cầu thì cho thịt gà vào nồi áp suất (đun cho nhanh, tiết kiệm thời gian) cùng phần nước xương đã ninh ở trên đổ vào, chủ ý là nước vừa xâm xấp mặt thịt gà thôi, không nên cho nhiều quá, ninh lửa vừa. Ở bước này, các bạn có thể cho thêm thịt chân giò lợn vào xào cùng để ngon hơn, tuy nhiên là không bắt buộc nhé.

Khi ninh thịt thấy có bọt, hay cặn bẩn của thịt thoát ra nổi lên thì phải nhanh tay vớt lên để nước thịt đông sau không bị đục. Đó cũng là lý do tại sao nên để lửa vừa vì lửa nhỏ thịt lâu sôi mà lửa to thì sẽ bị vỡ bọt bẩn không vớt được. Nếu thấy nước trong nồi cạn thì tiếp thêm nước nhé. Lúc nào cũng giữ nước ngang ngang bề mặt thịt.

Sau khi đã vớt hết bọt, thì đậy nắp nồi áp suất ninh tiếp, khi thịt gà gần được thì cho mộc nhĩ và nấm hương vào, đảo đều, đun tiếp 5-10 phút thì tắt bếp. Lúc này đun thì không cần đậy vung nữa.



Đợi khi gần thịt gà gần được mới cho mộc nhĩ và nấm hương vào nhé. Ảnh: Internet

Bước 4: Đổ nồi thịt gà nấu đông vào bát ô tô, hay hộp đựng, bảo quản đã chuẩn bị sẵn, cất trong ngăn mát tủ lạnh 4 tiếng là được, còn nếu trời đang lạnh sẵn thì để bên ngoài món thịt gà nấu đông miền Bắc cũng tự đông lại và sẵn sàng cho cả gia đình cùng thưởng thức.



Thịt gà nấu xong, đổ ra bát tô chờ đông lại là có thể thưởng thức ngay được rồi. Ảnh: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách nấu thịt gà chân giò khá đơn giản để các bạn có thể tự tay chuẩn bị và nấu nướng chiêu đãi cả gia đình cùng nhau thưởng thức một cách ấm cúng và vui vẻ trong những ngày Tết Nguyên đán 2018 rồi đấy nhé. Ăn kèm cùng cơm, dưa muối, hành kiệu thì đúng là ngon bá cháy rồi. Chúc các bạn làm thành công và có một cái Tết 2018 an vui, vui vẻ bên gia đình nhé.