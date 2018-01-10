Cách nấu thịt đông với thịt gà ngon ngất ngây cả nhà đều thích

Vào bếp 10/01/2018 10:39

Thịt gà nấu đông cũng là một món ngon ngày Tết mà các bạn có dịp thưởng thức sẽ không bao giờ quên. Vậy, nếu đã có cách nấu thịt đông với thịt gà ngon nhất hướng dẫn trong bài thì chị em còn chần chờ gì mà chưa bắt tay vào làm đãi cả nhà món ngon thôi nhỉ.

cách nấu thịt đông gà\ncách nấu đông thịt gà chân giò\nnấu thịt đông gà\nthịt gà nấu đông miền bắc\ncách nấu thịt đông bằng gà"}" data-sheets-userformat="{"2":573,"3":[null,0],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"12":0}">Món thịt lợn nấu đông thì không còn lạ lẫm với nhiều gia đình trong những ngày giáp Tết phải không ạ? Nhưng cũng có một món thịt nấu đông nữa rất ngon mà không phải làm từ thịt lợn thông thường mà lại là từ thịt gà, liệu bạn đã từng thưởng thức chưa? Bỏ túi ngay cách nấu thịt đông với thịt gà ngon ngất ngây ngây cực đơn giản để lựa dịp làm món ngon cho cả gia đình ăn thôi. 

Giới thiệu cách nấu thịt đông với thịt gà ngon nhất 

Cách nấu đông với thịt gà ngon và đơn giản nhất các chị em ai cũng nên biết
Cách nấu đông với thịt gà ngon và đơn giản nhất các chị em ai cũng nên biết. Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị để nấu thịt đông gà 

  • Thịt gà
  • Nấm hương, mộc nhĩ
  • Nước mắm ngon, hạt tiêu, hạt nêm, muối

Cách nấu thịt đông gà như sau: 

Bước 1: Thịt gà mua về, các bạn xát gừng với muối rửa sạch, khử bớt mùi tanh hôi rồi rửa lại bằng nước sạch để ráo nước. 

Rửa xong thì băm, chặt thịt thành từng miếng vừa miệng ăn. Nhiều bạn cẩn thận thì còn tách da và lọc xương thịt gà sẵn luôn, để khi ăn không cần phải nhằn xương, bẩn tay. Lọc xương gà cho vào nồi nước ninh trên bếp.

Chặt thịt gà thành miếng vừa miệng ăn, lọc bỏ bớt mỡ và xương ở bước này
Chặt thịt gà thành miếng vừa miệng ăn, lọc bỏ bớt mỡ và xương ở bước này. Ảnh: Internet

Lưu ý: Để không sợ nát thịt gà và công đoạn băm chặt được dễ dàng hơn thì nên để thịt gà trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng, ở ngăn đá, sẽ cứng thịt khi băm và lọc thịt hơn. 

Bước 2: Thịt gà thái miếng, ướp gia vị như nước mắm, muối, hạt niêm, hạt tiêu đầy đủ trong 30 phút cho thật ngấm gia vị.

Trong khi chờ đợi thì tiến hành ngâm qua nấm hương và mộc nhĩ với nước nóng để chúng nở ra, rửa sạch, thái sợi với mộc nhĩ và cắt đôi với nấm hương. Chú ý không nên thái nhỏ quá vì chúng dễ bị vụn và mất độ giòn sau bước cho vào nồi thịt gà đun tiếp.

Xào qua mộc nhĩ và nấm hương trên bếp. 

Ướp thịt gà và sơ chế nấm hương, mộc nhĩ
Ướp thịt gà và sơ chế nấm hương, mộc nhĩ. Ảnh: Internet

Bước 3: Xào qua thịt gà trên bếp với hành tỏi cho thịt gà săn lại, ra bớt nước, tranh thủ thử gia vị nếu chưa vừa miệng thì nêm nếm gia giảm thêm ở bước này. 

Khi thịt gà đã săn lại theo yêu cầu thì cho thịt gà vào nồi áp suất (đun cho nhanh, tiết kiệm thời gian) cùng phần nước xương đã ninh ở trên đổ vào, chủ ý là nước vừa xâm xấp mặt thịt gà thôi, không nên cho nhiều quá, ninh lửa vừa. Ở bước này, các bạn có thể cho thêm thịt chân giò lợn vào xào cùng để ngon hơn, tuy nhiên là không bắt buộc nhé. 

Khi ninh thịt thấy có bọt, hay cặn bẩn của thịt thoát ra nổi lên thì phải nhanh tay vớt lên để nước thịt đông sau không bị đục. Đó cũng là lý do tại sao nên để lửa vừa vì lửa nhỏ thịt lâu sôi mà lửa to thì sẽ bị vỡ bọt bẩn không vớt được. Nếu thấy nước trong nồi cạn thì tiếp thêm nước nhé. Lúc nào cũng giữ nước ngang ngang bề mặt thịt. 

Sau khi đã vớt hết bọt, thì đậy nắp nồi áp suất ninh tiếp, khi thịt gà gần được thì cho mộc nhĩ và nấm hương vào, đảo đều, đun tiếp 5-10 phút thì tắt bếp. Lúc này đun thì không cần đậy vung nữa. 

Đợi khi gần thịt gà gần được mới cho mộc nhĩ và nấm hương vào nhé
Đợi khi gần thịt gà gần được mới cho mộc nhĩ và nấm hương vào nhé. Ảnh: Internet

Bước 4: Đổ nồi thịt gà nấu đông vào bát ô tô, hay hộp đựng, bảo quản đã chuẩn bị sẵn, cất trong ngăn mát tủ lạnh 4 tiếng là được, còn nếu trời đang lạnh sẵn thì để bên ngoài món thịt gà nấu đông miền Bắc cũng tự đông lại và sẵn sàng cho cả gia đình cùng thưởng thức. 

Thịt gà nấu xong, đổ ra bát tô chờ đông lại là có thể thưởng thức ngay được rồi
Thịt gà nấu xong, đổ ra bát tô chờ đông lại là có thể thưởng thức ngay được rồi. Ảnh: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách nấu thịt gà chân giò khá đơn giản để các bạn có thể tự tay chuẩn bị và nấu nướng chiêu đãi cả gia đình cùng nhau thưởng thức một cách ấm cúng và vui vẻ trong những ngày Tết Nguyên đán 2018 rồi đấy nhé. Ăn kèm cùng cơm, dưa muối, hành kiệu thì đúng là ngon bá cháy rồi. Chúc các bạn làm thành công và có một cái Tết 2018 an vui, vui vẻ bên gia đình nhé. 

Không nên bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết giới thiệu trong bài

Không nên bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết giới thiệu trong bài

Ngày Tết còn gì ngon hơn khi có thêm đĩa thịt đông ngon miệng cả nhà cùng thưởng thức trên bàn ăn phải không các bạn? Các chị em đừng bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết cả nhà cùng xuýt xoa khen ngon nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách nấu thịt đông gà cách nấu đông thịt gà chân giò nấu thịt đông gà

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 36 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 36 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 51 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang