Không nên bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết giới thiệu trong bài

Vào bếp 09/01/2018 14:15

Ngày Tết còn gì ngon hơn khi có thêm đĩa thịt đông ngon miệng cả nhà cùng thưởng thức trên bàn ăn phải không các bạn? Các chị em đừng bỏ qua cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết cả nhà cùng xuýt xoa khen ngon nhé.

Vào những ngày Tết thời tiết se lạnh, bên cạnh món chả lụa, giò lụa, các gia đình thường hay chuẩn bị một nồi thịt đông để cả nhà quây quần ấm cúng bên nhau thưởng thức bữa ăn thêm ngon miệng và hấp dẫn. Chưa kể, thịt đông còn là món khoái khẩu của nhiều bạn nữa đấy. Nhân dịp thời tiết đang se se lạnh thế này, sao các chị em không học luôn cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết chuẩn bị những bữa cơm ngon miệng nhất cho cả gia đình nhỉ? 

Học cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết

Hướng dẫn nấu thịt đông kiểu miền Bắc ngon đúng vị
Hướng dẫn nấu thịt đông kiểu miền Bắc ngon đúng vị. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu thịt đông ngon nhất:

  • Thịt chân giò: 500-700g
  • Nấm hương, mộc nhĩ, hành khô 
  • Hạt tiêu, cà rốt (hai thứ này là tùy khẩu vị từng gia đình)
  • Nước mắm ngon (loại trên 40 độ đạm)

Cách nấu thịt chân giò nấu đông đón Tết 

Bước 1: Thịt chân giò bạn mua về, rửa sạch, cạo sạch lông bên ngoài, để ráo nước rồi mới tiến hành thái thành từng miếng nhỏ, độ dày vừa phải áng vừa miệng ăn. Sau đó đem thịt luộc qua hoặc chần qua trong nước sôi cho ra hết chất bẩn, cặn bẩn trong thịt, rửa lại với nước sạch rồi để ráo nước. 

Thịt chân giò cạo sạch lông, rửa sạch để ráo nước
Thịt chân giò cạo sạch lông, rửa sạch để ráo nước. Ảnh: Internet

Bước 2: Để thịt ráo nước 1 bên, các chị em sẽ rửa và ngâm nấm hương, mộc nhĩ trong nước ấm, để mộc nhĩ nở hết rồi thái nhỏ. Thịt đông muốn ngon và đúng vị thì không thể thiếu nấm hương và mộc nhĩ, do đó, các chị em đừng quên bước này nhé. 

Hành và cà rốt cũng rửa sạch, hành băm nhỏ và cà rốt tỉa hoa. 

Cà rốt cắt tỉa hình hoa để trang trí món thịt đông thêm màu sắc và đẹp mắt
Cà rốt cắt tỉa hình hoa để trang trí món thịt đông thêm màu sắc và đẹp mắt. Ảnh: Internet

Bước 3: Bắc nồi lên bếp, để lửa to, phi hành thật thơm và vàng thì mới cho thịt chân giò đã thái miếng sẵn vào xào, đảo đều đến khi thịt săn săn lại, vừa xào vừa nêm gia vị, nước mắm, hạt tiêu vào nhé. Thấy thịt săn và ngấm gia vị được rồi thì cho thêm nước vào đổ ngập mặt thịt, đun lửa vừa, vừa đun chú ý mở vung và dùng muôi để hớt bọt thịt tiết ra trong quá trình đun liên tục nhé. Nhớ là phải hớt sạch bọt thịt thì về sau nước thịt đông mới ngon và không bị đục).

Vớt hết bọt khi nấu món thịt đông kiểu Bắc để nước thịt trong, không bị đục
Vớt hết bọt khi nấu món thịt đông kiểu Bắc để nước thịt trong, không bị đục. Ảnh: Internet

Sau khi thấy đã vớt hết bọt rồi thì đậy vung lại đun nhỏ lửa nhé. Nếu nhà có nồi áp suất thì lúc này nên đun bằng nồi áp suất sẽ nhanh mềm thịt hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đun nồi áp suất thì khoảng 30 phút, còn đun nồi bình thường thì đun khoảng 45 phút trở lên nhé các bạn.  

Bước 4: Khi đun được khoảng 15-20 phút với nồi áp suất, và khoảng 30 phút ở nồi nấu thịt thường thì các bạn mở vung cho thêm mộc nhĩ và nấm hương vào nhé. Đảo đều cả nồi thịt. Lúc này thì không cần phải đắp vung nữa mà cứ để mở vung thôi. Đun tiếp khoảng 20 phút nữa thì tắt bếp nhé chị em. 

Cho mộc nhĩ và nấm hương để món thịt lợn nấu đông ngon nhất
Cho mộc nhĩ và nấm hương để món thịt lợn nấu đông ngon nhất. Ảnh: Internet

Bước 5: Lấy cà rốt đã tỉa ở trên lót xuống đáy hộp bảo quản thịt đông hoặc nếu không có thì đảo luôn cả vào nồi thịt đông cũng được rồi đổ thịt và nước thịt vào trong bát tô, hoặc hộp đựng thịt, bảo quản thịt. Đóng nắp lại bảo quản trong tủ lạnh. Nếu thời tiết lạnh thì để bên ngoài thôi thịt cũng tự đông được không cần để tủ lạnh các chị em ạ. 

Vậy xong 5 bước là các bạn đã nắm được cách nấu món thịt đông ngày Tết thơm ngon, đậm đà rồi đấy nhé. Món thịt đông này nếu được bảo quản trong tủ lạnh thì có thể ăn được trong tháng, nếu để bên ngoài thì thịt nấu đông để được trong khoảng 1 tuần là tối đa, nên cả nhà cố gắng ăn không hỏng thịt nhé. 

Thịt nấu đông món ngon ngày lạnh được rất nhiều bạn yêu thích nên khi đã nắm được cách nấu thịt đông ngon nhất ngày Tết này rồi, các chị em nhanh nhanh chiêu đãi cả nhà cũng thưởng thức thôi. Và nếu các chị em có hứng thú nghiên cứu đến ấm thực ngày Tết thì đừng bỏ qua chuyên mục Món ngon ngày Tết trên trang được bổ sung hàng ngày nhiều món ngon và hấp dẫn lắm đấy. 

Chúc các bạn có một cái Tết nguyên đán 2018 thật đầm ấm, yên vui và hạnh phúc bên gia đình nhé.

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