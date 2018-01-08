Học ngay cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố

Không cần đến máy xay thịt công nghiệp cồng kềnh, phức tạp, các chị em hoàn toàn có thể tự làm món giò lụa thơm ngon tại nhà với cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố hay máy xay thịt cầm tay đơn giản, dễ thực hiện tại nhà vô cùng.
- Học ngay cách làm bắp bò ngâm dấm ngon thật ngon, thơm thật thơm
- Bất ngờ với cách làm bò khô miếng không cần lò nướng cực hay tại nhà!
Món giò chả nói chung, hay món giò lụa nói riêng đang được bày bán ở ngoài có nhiều khả năng chứa các chất bảo quản, đặc biệt là hàn the, một chất có khả năng gây ung thư. Nếu như mua giò chả ở những nơi uy tín thì giá thành lại đội lên khá cao. Vậy có cách nào vừa giúp gia đình, người thân thưởng thức được món giò lụa ngon, thơm, giòn dai mà lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Có chứ, các chị em luôn biết cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố mà. Bạn đã biết cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố chưa? Hãy cùng tham khảo cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố dưới đây nhé.
Bỏ túi ngay cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố đơn giản
Cũng phải nói thêm rằng, món giò lụa là một món rất phổ dụng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Một món vừa ngon, lại sang nhưng cũng rất quen thuộc với mọi người. Nhưng khi xã hội càng phát triển thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng trở nên nhức nhối. Thế nên, tốt nhất tự học cách làm giò lụa bằng máy xay thịt bên cạnh cách dùng máy xay sinh tố tại nhà cũng là một giải pháp giúp cả gia đình vừa ăn ngon lại đảm bảo an toàn sức khỏe vô cùng đấy chị em ạ.
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu
Chuẩn bị thịt ngon cùng đầy đủ gia vị để món giò lụa làm được đậm đà hương vị. Ảnh: Internet
- Thịt lợn: nên chọn loại thịt nửa nạc nửa mỡ, thịt chân giò có thể phù hợp nhất để làm giò.
- Bột năng
- Bột nở
- Một ít mỡ phần
- Nước mắm ngon (nên sử dụng nước mắm truyền thống thay vì nước mắm công nghiệp)
- Đường, muối, tiêu trắng cùng các loại gia vị khác
- Dây lạt, lá chuối, khuôn giò
- Đá bào hoặc nước đá thật lạnh
Bước 2: Sơ chế
- Thịt chân giò lọc bỏ hết gân, da, rửa sạch, để ráo nước. Sau đó xắt thịt từng miếng vuông nhỏ
- Mỡ phần cũng xắt nhỏ và để sạch. Mỡ có tác dụng làm thành chất keo dính liên kết trong giò, khiến cho giò không bị khô mà còn dai giòn và béo ngậy nữa.
- Ướp gia vị vào thịt và mỡ, cho thêm nước mắm vừa đủ
- Sau khi xong, cho hỗn hợp vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng 1 – 2 tiếng
Bước 3: Xay thịt
Xay thịt nhưng nhớ đừng để nóng máy nhé, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thịt làm giò. Ảnh: Internet
- Dùng máy xay sinh tố để xay thịt. Cách xay đơn giản như sau: Đầu tiên cứ xay tầm 45 giây thì ngừng máy, cho đá bào vào, nghỉ 15 giây rồi xay tiếp.
- Để nhanh hơn, bạn có thể biết cách làm giò lụa bằng máy xay thịt. Máy xay thịt có ưu điểm là xay rất nhanh, nhưng rất dễ bị nát giò. Cần phải làm cho thịt thật lạnh, và cho đá bào vào trong máy trước để tránh giò bị nát.
- Lý do chính trong việc làm lạnh thịt hay máy xay là vì máy xay sinh tố hay máy xay thịt có khả năng cắt thịt rất nhanh, vòng quay lớn. Chính việc này sẽ làm nóng thịt rất nhanh và có khả năng làm chín tái giò sống. Điều này rất không tốt vì giò sống bị chín trước sẽ làm cho giò vừa nát, vừa mềm, không có độ dai giòn vốn có. Do vậy, đá bào hay nước lạnh cho vào làm giảm nhiệt độ của thịt tránh tình trạng trên
- Nhưng cũng cần cẩn thận trong việc cho nước lạnh hay đá bào. Nên cho vừa đủ, tránh cho nhiều quá sẽ làm giò sống ngậm nhiều nước và khiến giò bị bở, không ngon.
Bước 4: Gói giò và luộc giò
- Muốn cho giò ngon và thơm thì gói giò bằng lá chuối là tốt nhất. Bạn cũng có thể dùng ni-lông để gói giò, nhưng như thế sẽ không ngon và còn khiến giò bị ngậm nước (ni-lông không thấm nước)
- Gói giò cần gói chặt tay để tránh giò bị bọt khí ở trong
- Nên buộc chặt giò ở hai đầu, tránh để giò bị “phòi ” khi luộc
- Quan trọng nhất là gói giò cần gói sao cho giò tròn thì đẹp nhất.
- Hấp/luộc giò trong vòng 1 tiếng. Ban đầu cần nổi lửa thật to để nước sôi nhanh, sau đó để lửa nhỏ cho nước sôi liu riu. Căn thời gian vừa đủ thì vớt giò ra
Áp dụng cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố, cả nhà cùng thưởng thức món giò lụa ngon không kém ngoài hàng. Ảnh: Internet
Với cách làm giò lụa bằng máy xay thịt/máy xay sinh tố, bạn có thể phục vụ cả nhà những khoanh giò vừa ngon, bổ dưỡng mà lại rất an toàn nữa chứ. Tết cũng sắp đến rồi, cả gia đình cùng ngồi bên mâm cỗ với những món ăn ngon do chính tay nhà làm thì còn gì ấm áp hơn. Chúc các bạn đón Tết 2018 thật đầm ấm và sum vầy bên gia đình.