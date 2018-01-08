Học ngay cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố

Món giò chả nói chung, hay món giò lụa nói riêng đang được bày bán ở ngoài có nhiều khả năng chứa các chất bảo quản, đặc biệt là hàn the, một chất có khả năng gây ung thư. Nếu như mua giò chả ở những nơi uy tín thì giá thành lại đội lên khá cao. Vậy có cách nào vừa giúp gia đình, người thân thưởng thức được món giò lụa ngon, thơm, giòn dai mà lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Có chứ, các chị em luôn biết cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố mà. Bạn đã biết cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố chưa? Hãy cùng tham khảo cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố dưới đây nhé.

Bỏ túi ngay cách làm giò lụa bằng máy xay sinh tố đơn giản

Cũng phải nói thêm rằng, món giò lụa là một món rất phổ dụng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Một món vừa ngon, lại sang nhưng cũng rất quen thuộc với mọi người. Nhưng khi xã hội càng phát triển thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng trở nên nhức nhối. Thế nên, tốt nhất tự học cách làm giò lụa bằng máy xay thịt bên cạnh cách dùng máy xay sinh tố tại nhà cũng là một giải pháp giúp cả gia đình vừa ăn ngon lại đảm bảo an toàn sức khỏe vô cùng đấy chị em ạ.