Những món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết

Tết là thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Mọi người cùng gác lại những muộn phiền, những không may trong năm cũ và cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc. Theo phong tục của người Việt Nam chúng ta, mâm cỗ ngày Tết dâng lên tổ tiên, ông bà như một cử chỉ thành kính với gia tiên. Một mâm cỗ ngày Tết thịnh soạn cầu mong cho một năm mới phát tài phát lộc. Và dù trước kia hay bây giờ, mâm cỗ tết cổ truyền hay mâm cỗ ngày Tết hiện đại thì vẫn cần được trân trọng và sửa soạn thật tử tế. Hãy cùng khám phá những món ăn ngon trong mâm cỗ ngày Tết nhé.

Đĩa gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Thực tế món gà luộc này khá ngon, nhưng vì ngày Tết, ê hề thịt mỡ nên đâu đấy gà luộc không còn được đánh giá cao trong mâm cỗ ngày Tết và thường bị bỏ bê, đặc biệt là trong mâm cỗ ngày Tết hiện đại. Trước kia, khi điều kiện còn khó khăn thì món gà luộc chính là đặc sản trong mâm cỗ Tết cổ truyền. Nhưng dù sao, gà luộc vẫn có một vị trí nhất định trong các món ăn ngon trong mâm cỗ ngày Tết.

Bánh chưng



Bánh chưng xanh luôn xuất hiện trong mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Internet

Đây cũng là một món không thể thiếu cho ngày Tết. Không có bánh chưng thì còn gì là Tết. Trong miền Nam, miền Trung, món bánh chưng được thay thế bởi món bánh Tét cũng gần tương tự. Vì đậm đà, dẻo quẹo của gạo nếp, vị bùi ngậy mà không ngán của nhân, hương thơm từ nếp, lá thật cuốn hút. Bánh chưng chính là một món chính trong mâm cỗ ngày Tết.

Dưa hành



Dưa hành là món khoái khẩu của nhiều người ăn trong mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Internet

Một món ăn dân dã không chỉ cho ngày Tết mà còn có thể dùng hàng ngày. Đây là một món ăn đi kèm với bánh chưng hoặc thịt đông chống ngán vô cùng tuyệt vời. Dưa hành cũng có thể dùng để thay thế rau cho những ngày Tết.

Thịt đông



Thịt đông vị béo ngậy thường xuất hiện trong mâm cỗ ngày Tết hiện đại. Ảnh: Internet

Ngày xưa, trong mâm cỗ Tết cổ truyền, thịt đông là món ít khi xuất hiện. Thay thế vào đó là món giò tai (cũng là một loại thịt đông). Vừa bùi, vừa ngậy, lại thơm, ăn rất vào. Nhưng trong mâm cỗ ngày Tết hiện đại, món giò tai đang dần biến mất, thay thế vào đó là món thịt đông cũng ngon không kém. Có lẽ một phần vì món giò tai cần nhiều công sức và chuẩn bị hơn chăng? Nhưng dù sao món thịt đông dành riêng cho những ngày se lạnh thì thật tuyệt vời.

Giò, chả



Giò, chả mang ý nghĩa một năm mới đủ đầy, sung túc trong mâm cỗ Tết cổ truyền. Ảnh: Internet

Một món ăn thân thuộc nhưng không hề mang tính dân dã. Giò, chả trong mâm cỗ ngày Tết luôn là món được mọi gia đình coi trọng. Một món ăn đơn giản, nhưng gửi gắm vào trong đó là những hi vọng vào một năm mới đầy đủ, hạnh phúc.

Chè kho



Chè kho là món tráng miệng yêu thích nhiều người. Ảnh: Internet

Đây là món ăn vặt của người Hà Nội. Nhưng dần dần, trong mâm cỗ ngày Tết hiện đại, chè kho đã trở thành món ăn tráng miệng cho ngày Tết. Vị béo của đỗ, hương hoa bưởi, thơm thơm của vừng làm nên hương vị đặc trưng của món chè kho ngày Tết.

Xôi



Xôi hay xôi gấc với ý nghĩa một năm nhiều may mắn trên mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Internet

Thịt gà là phải đi kèm với xôi. Xôi mà ăn với thịt gà thì còn gì ngon bằng. Thường trong mâm cỗ Tết cổ truyền luôn có một đĩa xôi gấc. Màu đỏ tượng trưng cho một năm mới đầy may mắn. Nhưng đâu đấy, món xôi trong mâm cỗ ngày Tết hiện đại cũng đang bị “bỏ xó” cùng thịt gà. Phải chăng cuộc sống hiện đại, đầy đủ làm cho những món ăn ngon bớt đi tính hấp dẫn của chúng chăng?

Chúc các bạn có một ngày Tết thật đầm ấm và vui vẻ bên gia đình nhé.