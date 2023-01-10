Nghệ thuật cắm hoa ngày Tết giúp hoa lâu tươi, đẹp rực rỡ trong dịp đầu năm

Hoa là biểu tượng cho vẻ đẹp, sự tinh tế. Chính vì thế vào mỗi độ tết đến xuân về, nhiều gia đình thường chọn những cành hoa tươi thắm nhất để trang trí cho góc tết của mình.

Tết đến xuân về là dịp các loài hoa được khoe sắc đón Xuân với nhiều màu sắc, kiểu dáng đa dạng và phong phú vô cùng. Vậy đâu là nghệ thuật cắm hoa ngày Tết mà các chị em cần biết cho dịp tết Quý Mão 2023 đang đến gần này? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đặc biệt, một bình hoa được cắm cầu kỳ và tỉ mỉ không chỉ tạo điểm nhấn giúp không gian thêm phần lãng mạn và thu hút, mà còn thể hiện được sự khéo léo và sự tinh tế trong cách chọn và cách cắm hoa ngày Tết của người phụ nữ trong gia đình.

Vì vậy, cắm hoa ngày Tết không nên cắm một cách tùy tiện. Mà hãy chọn một mẫu cắm hoa thật đẹp và hợp phong thủy, để không gian ngày Tết thêm phần rực rỡ, tràn ngập may mắn, phú quý và bình an.

Thật vậy, những cành hoa nhẹ nhàng và mềm mại không chỉ đem lại một luồng gió mới cho ngôi nhà trước thềm năm mới, mà còn thanh lọc không khí hiệu quả, giúp không khí tết thêm trong lành và ngọt ngào hơn.

Hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa ngày Tết đẹp sang trọng và ý nghĩa

Trước tiên, để cắm hoa đẹp ngày Tết thì các bạn cần biết phối hợp giữa bình hoa và hoa, cụ thể:

- Với những bình dài mảnh thì nên chọn những loại cũng dài và thân mảnh như hoa lay ơn, hoa huệ tây, hoa đồng tiền,....

- Với những bình tròn, ngắn thì bạn nên chọn những bình cũng có cổ ngắn để phù hợp và hài hòa về vóc dáng nhất.

Bên cạnh đó, loại hoa thường được chọn cắm trong ngày Tết là hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa lay ơn,...Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số cách cắm hoa ngày Tết tiêu biểu và đẹp nhất nhé.

1. Kiểu cắm hoa kim tự tháp (hình chóp nón) ngày Tết

Nghệ thuật cắm hoa hình chóp nhọn đẹp bày biện trong nhà ngày Tết!

Đây là cách cắm hoa cơ bản và phổ biến nhất, khá nhiều gia đình áp dụng khi muốn cắm hoa đẹp ngày Tết nhanh mà đơn giản. Khi cắm hoa hình chóp nón các bông hoa sẽ đươc sắp xếp theo hướng nhọn và cao dần dần lên. Sẽ có khoảng 3-5 bông chính và sẽ có các bông phụ nhiều màu sắc khác nhau tô điểm cho bình hoa.

2. Nghệ thuật cắm hoa rẻ quạt ngày Tết

Cách cắm hoa nghệ thuật này cực kỳ phù hợp với hoa lay ơn (hoa dơn), cắm hoa sẽ tạo tán vồng lên như hình rẻ quạt bày biện trong nhà vừa đẹp sang trọng lại cực kỳ nổi bật. Đặc biệt giống hoa lay ơn có đặc điểm để thẳng thì hoa sẽ thẳng, để cong ít hay nhiều thì hoa cũng sẽ mọc thành cong nhiều hay ít nên khi cắm các chị em chỉ cần vuốt nhẹ đầu bông là qua đêm hoa sẽ tự cong rất đẹp. Đây cũng là cách cắm hoa lay ơn ngày Tết cực đơn giản mà lại đẹp rực rỡ nên các chị em đừng bỏ qua nhé.

Cắm hoa lay ơn ngày Tết cùng nghệ thuật cắm rẻ quạt vô cùng ấn tượng!

3. Cách cắm hoa đẹp ngày Tết hình bầu dục

Cách cắm hoa này khá cổ điển thường thấy nhưng cũng chưa bao giờ hết hot, vẫn được rất nhiều người ưa chuộng vì tính trang trọng và lịch sự, cũng không kém phần nổi bật mà nó mang lại. Kiểu cắm này dùng để bày trong nhà hay trên bàn thờ đều phù hợp cho các gia đình lựa chọn.

Nghệ thuật cắm hoa hình bầu dục chưa bao giờ hết HOT!

4. Cách cắm hoa hình chữ T ngày Tết cổ điển

Đây cũng là kiểu cắm hoa đơn giản, nghệ thuật mà các chị em có thể tự cắm hoa ngày Tết ở nhà. Đây cũng là kiểu thường được bày biện, trang trí trong các dịp lễ Tết quan trọng với nhiều loại hoa tiêu biểu như hoa lay ơn, hoa lan, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc,...

Kiểu cắm hoa nghệ thuật cổ điển hình chữ T cho ngày Tết!

Những chú ý để cắm hoa lâu tươi ngày Tết

- Khi cắm hoa thì các bạn nên cho thêm 1 viên B1 vào bình nước hoặc ít đường cát, cách này sẽ giúp hoa lâu tươi và nở rực rỡ đẹp nhất.

- Cành hoa cắm trong bình vào dịp đầu năm mới, các bạn nên chọn số lượng cành là số lẻ như 5 cành, 9 cành, 13 cành, 15 cành...số lượng lớn thì có thể đến 39 cành, bởi những số này đều là rơi vào cửa Sinh trong "Sinh - Lão - Bệnh - Tử", hy vọng sẽ giúp mọi việc thúc đẩy, hanh thông trong dịp năm mới, rất kiêng kỵ rơi vào cửa Tử và Bệnh, cửa Lão còn tạm được, nhưng phải tránh cửa Tử nhé các bạn.

- Khi cắm hoa nên cắt vát thân hoa, để hút nước tốt hơn, hơ qua lửa một chút để phần diện tích cắt vát đó không bị nhanh hỏng.

Cần chú ý trong việc dùng và tưới nước, để giữ cho hoa được tươi lâu hơn!

- Nước thì tùy loại nên thay hàng ngày, có loại thì 2-3 ngày thay, tuy nhiên nên chú ý thay nước thường xuyên, rửa qua bình để không bị thối thân hoa.

- Nước nên là nước sạch, nước mưa chứ không nên dùng nước bẩn hay nước máy có flo, sẽ làm thân hoa hỏng rất nhanh. Nếu phải dùng nước máy flo thì bạn nên hứng nước để bên ngoài 2-3 ngày cho flo bay hết rồi hẵng dùng nhé.

- Cắm hoa xốp thì nên vảy nước cho mảnh xốp hút nước hàng ngày giữ hoa lâu tươi.

Trên đây là tổng hợp một số nghệ thuật cắm hoa cho ngày Tết thêm sắc xuân rực rỡ. Chúc các chị em thực hiện theo thành công, có những bình hoa Tết đẹp và ăn một cái Tết Nguyên đán đầm ấm, nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng nhé.