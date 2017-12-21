Học ngay cách làm bắp bò ngâm dấm ngon thật ngon, thơm thật thơm

Món bắp bò ngâm dấm thực sự rất quyến rũ và là món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình, nhất là để tiếp đãi khách hay ăn nhâm nhi ngày Tết cho các ông chồng phải không ạ? Mà cách làm bắp bò ngâm dấm lại không hề khó chút nào, chỉ cần chịu khó chút là chị em đã có ngay một món ngon đãi cả gia đình ngày Tết rồi đấy ạ.

Chú ý khi chọn bắp bò nhớ chọn bắp bò mới, tươi, là bắp bò hoa hay còn gọi là bắp lõi rùa, đừng thấy rẻ mà chọn loại đã để lâu, hay loại ngâm hóa chất vừa ảnh hưởng chất lượng thịt bò không thơm, bị hôi lại ảnh hưởng sức khỏe đấy các chị em.

Bước 1: Đầu tiên khi mua bắp bò về thì các bạn phải rửa sạch bắp bò với nước muối, để một chỗ cho bắp bò ráo nước. Sau đó, dùng dao lọc sạch phần mỡ còn bám ngoài bắp bò nhé.

Bước 2: Cho bắp bò vào nồi, đổ xâm xấp nước ngập phần bắp bò thôi nhé. Cho thêm sả, gừng đã đập dập, thêm chút muối, mắm, hoa hồi, quế vào thêm nữa. Đun lửa vừa trong khoảng 20 phút - 30 phút, để bắp bò chín tới là được, không nên đun kỹ sẽ mất độ ngọt của thịt, thịt cũng sẽ dai và mềm hơn, không còn độ săn nữa.



Đun bắp bò cùng quế, hoa hồi, gừng, sả để bắp bò thơm mùi các gia vị khi ăn. Ảnh: Internet

Đun nóng xong, vớt bắp bò ra đĩa để nguội.

Bước 3: Trong lúc đợi luộc chín bắp bò, thì đun thêm một nồi khác, cho khoảng 500-800ml dấm, có thể pha thêm nước cho loãng bớt, có độ chua vừa miệng nhất, đun khi dấm sôi thì pha thêm đường, mắm, nêm, ớt đúng khẩu vị của bạn. Nhưng nhớ là vị chua vẫn là chủ đạo nhé các chị em, vị chua cho món bắp bò ngâm ăn vào hơn mà không ngấy đấy. Đợi nước dấm sôi rồi hẵng cho tỏi vào, cũng không nên cho nhiều tỏi, tỏi dậy mùi mạnh sẽ át hết mùi các gia vị khác.

Bước 4: Chuẩn bị một bình thủy tinh hoặc hộp sạch, cho bắp bò vào bình rồi đổ nước dấm pha chế ở trên ngập thịt. Đặt ở nơi thoáng mát, sau 3 - 5 ngày là có thể mang ra ăn được rồi.



Đổ nước dấm pha chế ngập bắp bò, để sau 3-5 ngày là đã làm xong món bắp bò ngâm dấm đơn giản. Ảnh: Internet

Khi mang ra ăn thì các bạn thái lát mỏng, ăn kèm với rau thơm, pha thêm một bát nước mắm chấm cho đậm vị với vị gừng cay, tỏi thơm, tê tê của ớt, pha thêm chút được, bỏ thêm chút sả băm nhuyễn nữa là các bạn đã có món bắp bò ngâm dấm mắm ngon không cưỡng nổi rồi.

Lưu ý là bắp bò ngâm dấm ăn ngon nhất và cũng chỉ nên dùng trong tối đa là 1 tuần thôi nhé. Để lâu hơn, nước dấm sẽ chua hơn, ngấm thịt làm thịt cũng mềm hơn hẳn, không còn săn săn, dai dai như thời điểm mới làm nữa đấy nhé.

Với những hướng dẫn chi tiết cách làm món bắp bò ngâm dấm thơm ngon ở trên, hẳn giờ làm bắp bò ngâm dấm tại nhà không còn là khó khăn với chị em nữa rồi phải không ạ.



Thành phẩm là đĩa bắp bò ngâm dấm đậm đà gia vị, ngon miệng vô cùng. Ảnh: Internet

Ngày Tết, trời se se lạnh, cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức món bắp bò ngâm dấm tỏi chua ngọt này thì quả không còn gì tuyệt vời hơn nữa phải không các chị em. Chúc các chị em làm thành công và có những giây phút gia đình ấm áp bên món bắp bò ngâm dấm ngon miệng nhé.