Bật mí cách làm bò khô bằng lò nướng cực đơn giản

Vào bếp 19/12/2017 15:46

Làm bò khô bằng lò nướng vừa nhanh lại giúp chị em tiết kiệm thời gian và công sức hong khô thịt bò đấy nhé. Cùng tham khảo cách làm bò khô bằng lò nướng khá đơn giản trong bài để chuẩn bị được một món ngon cả gia đình ăn nhâm nhi ngày Tết sắp tới nhé.

Các chị em là tín đồ của món bò khô chanh vừa dai dai, thơm cay và ngọt thịt? Đấng mày râu ưa chuộng món nhậu bò khô, lai rai cùng anh em bạn bè? Nhiều gia đình yêu thích món bò khô ăn nhâm nhi ngày Tết? Nhưng giá bò khô không phải là rẻ đâu nha. Mua bên ngoài cũng chưa chắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đâu nhé. Nhưng chỉ cần với một chiếc lò nướng, các chị em hoàn toàn có thể trổ tài nấu ăn, làm bò khô bằng lò nướng để phục vụ cả nhà một món ăn thật ngon và bổ dưỡng. Còn chần chừ gì mà các chị em chưa tham khảo ngay những hướng dẫn làm bò khô bằng lò nướng thật ngon dưới đây nhé.

Hướng dẫn làm bò khô bằng lò nướng cực đơn giản tại nhà

Đầu tiên là chuẩn bị các loại nguyên liệu. Để làm bò khô bằng lò nướng bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

  • Thịt bò ngon: Nên chọn loại thịt nạc thăn, không có mỡ. Những loại gầu, bắp mà dính mỡ là loại ngay nhé. Thịt phải là thịt tươi, ngon, thớ dài.
  • Dầu điều đỏ, dầu hào, ớt bột hoặc ớt tươi
  • Các loại gia vị như mắm, muối, bột canh, đường, ngũ vị hương, mì chính,
  • Các dụng cụ như thớt, dao, bát, đũa, chày hoặc búa đập thịt.

Chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ để làm bò khô bằng lò nướng được ngon và hấp dẫn nhất
Chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ để làm bò khô bằng lò nướng được ngon và hấp dẫn nhất. Ảnh: Internet

Cách làm bò khô bằng lò nướng đơn giản như sau:

Bước 1: Thịt bò rửa sạch, để ráo nước rồi thái lát thành từng miếng dày khoảng 1cm là được. Nên thái dọc thớ và to bản vừa miếng nhé.

Bước 2: Sả, ớt, các loại gia vị, đường, mì chính trộn đều cùng thịt bò. Nhớ trộn làm sao để loại gia vị nào trước, loại nào sau cho thật hợp lý nhé. Bước này rất quan trọng đấy nhé. Cách trộn gia vị sẽ quyết định cách làm bò khô bằng lò nướng có ngon hay không đấy. Sau khi trộn đều, để thịt bò cùng gia vị vào tủ lạnh trong khoảng 8h cho thịt ngấm thật đủ gia vị nhé.

Trộn đều thịt bò với gia vị, đeo găng tay ni lông để bóp thịt ngấm kỹ gia vị hơn
Trộn đều thịt bò với gia vị, đeo găng tay ni lông để bóp thịt ngấm kỹ gia vị hơn. Ảnh: Internet

Bước 3: Lấy thịt khỏi tủ lạnh, rim nhỏ lửa. Có thể cho thêm một chút nước dừa nếu muốn. Đun nhỏ lửa trong khoàng 30p cho chín thịt và ngấm gia vị. Sau đó đun to lửa đuổi nước cho tới khi cạn nước là được.

Bước 4: Dùng chày nhỏ để cán, giã thịt bò cho mềm và dẹt ra. Nếu bạn muốn ăn theo kiểu xé sợi thì không cần dần thịt mà cứ thế xé sợi nhé.

Dùng chày hoặc búa đập thịt làm mỏng miếng thịt bò hơn
Dùng chày hoặc búa đập thịt làm mỏng miếng thịt bò hơn. Ảnh: Internet

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Bước 5: Cho thịt bò vào lò nướng rồi quay cho thật kiệt nước là được. Nên sử dụng cách quay 2 lần cho đảm bảo. Nhưng nhớ quay sao cho vừa đủ chín nhé, đừng để cháy là được. Thường thì sẽ để chế độ sấy trong 30 phút là sẽ giúp thịt bò khô kiệt nước từ bên trong đến bên ngoài, giúp ăn ngon và bảo quản thịt được trong thời gian dài nhất. 

Quay thịt trong lò nướng giúp thịt khô hẳn nước nhanh chóng và đơn giản
Quay thịt trong lò nướng giúp thịt khô hẳn nước nhanh chóng và đơn giản. Ảnh: Internet

Bước 6: Nếu bạn ăn theo miếng thì nên cho thịt phơi qua khói rơm rạ hoặc củi sao để thịt ám mùi khói. Mùi khói ám vào thịt sẽ giúp thịt ngon hơn và bảo quản cũng lâu hơn. Bước này sẽ giúp thịt có hương vị đậm đà và ăn ngon hơn, tuy nhiên là không bắt buộc và ở các gia đình thành phố, thành thị thì cũng không có điều kiện thuận lợi để hong thịt qua rơm ra hay củi cả nên dừng ở bước 5, bỏ thịt ra khỏi lò nướng đợi thịt bò khô nguội bớt rồi cho vào bình hoặc hộp thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh là các bạn đã hoàn thành xong món thịt bò khô làm bằng lò nướng ăn lai rai ngày Tết ngon tuyệt cú mèo rồi nhé. 

Như vậy với cách làm bò khô bằng lò nướng, các chị em sẽ tha hồ trổ tài giúp gia đình có một món ăn thật ngon, đặc biệt là vào những ngày Tết đến Xuân về sắp tới này. Món bò khô nhẹ nhàng, thơm cay và thật hấp dẫn phải không nào. Chúc các chị em thành công nhé.

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Giới thiệu với chị em cách làm bò khô ngon ngày Tết

Giới thiệu với chị em cách làm bò khô ngon ngày Tết

Món bò khô là món khoái khẩu của nhiều gia đình, nhất là trong thời tiết lành lạnh ngày Tết. Vì thế, sao các chị em không thử học cách làm bò khô ngon ngày Tết đơn giản tại nhà vừa tiết kiệm, sạch sẽ lại ngon không kém ngoài hàng nhỉ.

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