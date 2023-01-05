Giới thiệu với chị em cách làm bò khô ngon ngày Tết

Cách làm khô bò ngon ngày Tết tưởng khó mà không khó chút nào đâu chị em ạ. Chỉ cần nhà có lò vi sóng hay lò nướng là đã làm được rồi, kể cả không có lò vi sóng hay lò nướng thì cũng có thể làm bò khô thơm ngon đón Tết bằng chảo đó! Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những ngày cận kề Tết, các chị em thường làm các món ăn vặt, ăn nhậu lai rai ngày Tết mà để tiếp đón khách hay cùng gia đình ăn nhâm nhi trong những ngày đầu năm mới như món thịt trâu gác bếp, mứt dừa, bò ngâm dấm,...và trong đó, nổi lên trong mấy năm gần đây là món khô bò đậm đà, cay cay hương vị hấp dẫn vô cùng. Mà cách làm khô bò ngon ngày Tết cũng khá đơn giản. Các chị em chỉ cần chuẩn bị và làm theo những hướng dẫn cách làm thịt bò khô ăn Tết đưới đây là đã có món khô bò ăn ngon lành rồi đấy.

Cách làm khô bò chuẩn ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1kg thịt bò (thịt mông)

3 thìa bột điều

10 củ sả

3 củ tỏi

1 củ gừng

10g ớt bột

30g bột canh

30g dầu hào

15g đường

10ml mật ong

1 gói ngũ vị hương

Các bước tiến hành làm khô bò ngon ngày Tết

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Các chị em hãy lưu ý về độ dày của lát thịt bò nhé!

Đầu tiên, thịt bò mua về, chị em cần khủ mùi hôi bằng cách dùng 2 muỗng canh giấm và 1 ít muối chà xát lên miếng thịt bò trong 5 - 7 phút, rồi xả lại 2 - 3 lần bằng nước sạch và để ráo.

Sau khi thịt đã ráo, bạn tiến hành thái thịt bò thành những miếng to bản, dày khoảng 0.5cm và nhớ là cắt dọc thớ để có thể đảm bảo độ dai ngon và thêm phần đẹp mắt cho miếng thịt. Lưu ý là chị em không nên thái mỏng quá, thịt sẽ mỏng, khó xé ăn về sau cũng như là gặp khó khăn trong chế biến các bước sau, đồng thời cũng không nên thái dầy quá, kẻo khó ngấm đều gia vị và khó sấy khô được thịt bò từ trong ra ngoài.

Tiếp đó là các loại rau gia vị: với sả mua về, bạn đem rửa sạch, bỏ đầu, đuôi rồi băm nhỏ. Hành tím, tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Còn gừng thì cạo vỏ và tiến hành băm nhuyễn là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp thịt bò

Ướp thịt bò đã thái lát với hành tím, tỏi, sả, gừng, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu ăn.

Tiếp tục cho thêm 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê bột điều, 1 muỗng cà phê bột cà ri, 2 muỗng canh ớt bột và 2 muỗng canh dầu hào.

Sau đó tiến hành đeo bao tay ni lông trộn đều cho bò ngấm gia vị, rồi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và đem bảo quản ở tủ lạnh trong 8 tiếng hoặc để qua đêm.

Bước 3: Sấy thịt bò

- Ướp thịt bò được 6-8 tiếng xong thì các bạn bỏ ra, cho vào nồi đun ở nhiệt độ cao cho nhanh chín thịt, đun đến khi cạn nước thịt bò tiết ra thì tắt bếp nhé. Các bạn hoàn toàn có thể tranh thủ khi đun cho chín thịt mà nêm nếp điều chỉnh gia vị được vừa miệng đấy.

- Sau khi thịt được kho xong thì bạn để nguội bớt, nếu nhà nào có lò nướng hay lò vi sóng thì dàn thịt trên đĩa hoặc khay rồi đưa vào lò nướng sấy hoặc cho vào lò vi sóng quay từ 1-2 phút mỗi lần, quay khoảng 5 lần, cho khô thịt hoàn toàn từ trong ra ngoài. Cách này sẽ giúp thịt ngon hơn cũng như bảo quản giúp quá trình bảo quản được lâu hơn.

Sấy thịt trong lò nướng hoặc lò vi sóng cho thịt bò khô hẳn nước!

Tuy nhiên, nếu nhà bạn không có lò vi sóng hay lò nướng thì có thể làm khô thịt bằng chảo chống dính:

- Đặt miếng thịt bò lên chảo, để lửa nóng vừa, lật miếng thịt bò khô liên tục để tránh bị cháy thịt.

- Đun từ 20-30 phút, đến khi miếng thịt bò khô, xé sợi dễ dàng là bạn đã làm xong thịt bò khô thơm ngon ăn Tết rồi nhé.

- Giờ chỉ cần chờ thịt nguội, cất thịt trong bình, hộp thủy tinh, để trong ngăn mát tủ lạnh là có thể ăn thịt bò khô trong nhiều tháng trời luôn rồi.

Thành phẩm

Từng miếng khô bò dai ngon, ngập tràn hương vị, đảm bảo ăn là ghiền!

Món khô bò miếng hấp dẫn, vẫn còn độ dai ngon, ngọt của thịt, đậm đà gia vị rất thích hợp để nhâm nhi khi giải trí hoặc làm mồi nhậu cho những buổi quây quần dịp cuối năm này. Trước mỗi lần sử dụng, bạn vắt thêm lên dĩa bò khô một ít chanh hoặc tắc để giúp món bò khô thêm tròn vị nhé!

Cách bảo quản khô bò miếng

- Bạn nên cho khô bò vào trong bọc ni lông hoặc hộp kín, đậy lại và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh để gần nơi ẩm ướt, kẻo sẽ làm khô bò bị mềm và dễ hư mốc.

- Nếu bạn sử dụng khô bò trong thời gian ngắn, nên bảo quản ngoài hoặc trong ngăn mát tủ lạnh để thuận tiện cho việc chế biến. Đối với việc muốn sử dụng khô bò trong thời gian dài, bạn nên phơi thật kĩ khô bò và bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh, cách này có thể sử dụng trong khoảng 3 - 6 tháng.

- Nếu không bảo quản khô bò bằng tủ lạnh, sau 2 - 3 tuần, bạn có thể đem khô bò ra phơi lại để giúp khô bò không bị ẩm mốc và giúp bảo quản lâu hơn.

- Nếu có thể, bạn nên cho khô bò vào bọc ni lông, dùng máy hút chân không hút hết không khí và cho bọc vào trong tủ lạnh, cách này sẽ giúp khô bò được bảo quản lâu hơn.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Có thể nói, cách làm khô bò ngày Tết không khó phải không các chị em? Chỉ cần chú tâm 1 chút là chị em hoàn toàn có thể học và áp dụng làm được ngay những đĩa khô bò thơm ngon, đậm đà hương vị mà đảm bảo sạch sẽ, an toàn vô cùng cho cả gia đình mình yên tâm thưởng thức nhâm nhi dịp Tết rồi đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công, sẵn sàng chiêu đãi gia đình với món khô bò ngon thơm, đậm vị, cay cay tê tê chẳng kèm gì hàng có thương hiệu nhé!