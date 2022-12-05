Hướng dẫn cách muối dưa bắp cải ăn liền chuẩn ngon, không cần giấm và siêu đơn giản tại nhà!

Bắp cải hay còn được gọi là cải bắp, có tên khoa học là Brassica oleracea thuộc nhóm Capitata, họ mù tạt Brassicaceae (hay Cruciferae). Đây là loại rau được trồng và tiêu thụ lớn ở Việt Nam.

Cụ thể, bắp cải chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể cần và hầu như không chứa calo hoặc chất béo, do đó đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đang ăn kiêng, giảm cân.

Bên cạnh độ giòn ngon và dễ dàng chế biến, kết hợp với các nguyên liệu khác, bắp cải còn mang các giá trị dinh dưỡng và các công dụng tuyệt vời mà ít ai ngờ đến.

Bên cạnh đó, việc đưa bắp cải vào thực đơn hàng ngày còn giúp cơ thể chúng ta giảm được các dấu hiệu lão hóa, nhờ vào thành phần chứa các loại vitamin C,E,A,D, giúp sản xuất collagen - giúp da đàn hồi và mang lại cho bạn làn da trắng sáng, căng bóng.

Đặc biệt, theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, thói quen ăn nhiều bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Nguyên nhân là do trong bắp cải có chứa một lượng lớn glucosinolates – chất hóa học có chứa lưu huỳnh đặc biệt, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại cho sức khỏe.

Không chỉ vậy, bắp cải còn mang đến những công dụng hữu ích khác như: điều trị viêm loét dạ dày, chống viêm, dị ứng, tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ mắt, tốt cho tóc và não, và tốt cho cả những người bị bệnh đái tháo đường và người đang mang thai,...

Quả là những loại nguyên liệu thực phẩm xứng danh “thần dược” với giá thành “khiêm tốn” bên phải không nào? Bởi vậy mà chẳng lạ gì khi loại rau xanh thơm ngon này lại "có mặt" trong đủ mọi món ăn gia đình Việt như: gỏi gà bắp cải, canh bắp cải cà chua,...nhưng dân dã và được nhiều người yêu thích nhất có lẽ là món "dưa muối bắp cải".

Giờ thì các chị em còn chần chừ mà không cùng Phụ nữ và Gia đình bắt tay vào muối dưa bắp cải chuẩn giòn ngon, kích thích vị giác và siêu đơn giản tại nhà nào?!

Cách muối dưa bắp cải giòn ngon ăn liền và chuẩn đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi xanh cho món dưa muối bắp cải giòn ngon!

- Bắp cải to vừa: ½ bắp

- Hành lá, rau răm: 1 nắm. Hai nguyên liệu này giúp bắp cải muối nhanh lên men, tạo mùi thơm đặc chưng cho món ăn sau khi được lên men chín.

- Cà rốt: 1 củ, có tác dụng giúp dưa muối có màu sắc đẹp mắt, ăn giòn hơn.

- Rau cần: 300 gr giúp món ăn thêm mùi thơn đặc trưng và giòn hơn.

- Gia vị: Muối, đường, giấm, ớt.

Cách bước tiến hành muối dưa bắp cải ngon ăn liền không cần giấm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Bắp cải: Bạn lột bỏ các bẹ già ở ngoài, rửa sạch bên ngoài, sau đó đem thái sợi nhỏ, rửa kỹ với nước muối rồi để ráo nước là được.

- Cà rốt: Cần cạo vỏ hoặc gọt vỏ sạch, thái sợi nhỏ, mảnh, rửa sạch và để ráo.

- Rau răm, hành lá: Rửa sạch, cắt ngắn khoảng 2cm.

- Rau cần: Chỉ lấy phần thân, bỏ lá, rửa sạch rồi cắt khúc 5cm, rửa lại lần nữu cho sạch và để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Thái nhỏ bắp cải và đem rửa thật sạch với nước muối!

Bước 2: Làm nước dưa muối

Nước dưa muối cần sử dụng nước đun sôi để nguội để đảm bảo món dưa bắp cải muối không bị nhiễm khuẩn, tốt cho sức khỏe.

- Công thức pha nước dưa muối đơn giản như sau : 2 lít nước + 2 muỗng đường + 3 muỗng muối + 50g nước vo gạo, khuấy đều hỗn hợp cho quyện vào nhau. Nếu không có nước vo gạo thì không cần cho gì thay thế cả, lúc này thời gian muối dưa sẽ lâu hơn một chút.

Bước 3: Tiến hành muối dưa ngon

Dưa muối bắp cải giòn ngon, đơn giản mà không cần giấm!

- Ở công đoạn này, đầu tiên, bạn lấy tất cả các nguyên liệu đã được rửa sạch để ráo là bắp cải, hành lá, rau răm, rau cần cho vào 1 thau sạch trộn đều với nhau.

- Tiếp theo cho chúng vào 1 chiếc lọ thủy tinh sạch – lọ này được gọi là vại muối, rồi đổ nước muối vào ngập qua mặt dưa, sau đó lấy một hòn dá sạch hoặc dùng chiếc đũa nhấn dưa xuống để không bị nổi lên trên mặt nước, làm dưa bị thâm đen.

- Cuối cùng đậy kín miệng lọ dưa. Sau khoảng thời gian 1-2 ngày là có thể lấy ra ăn được rồi nhé.

- Nếu muốn dưa nhanh chín hơn nữa thì bạn thường xuyên lấy đũa để đảo đều phần dưa trong lọ nhé! Bắp cải muối chua có thể để dùng trong 1-2 ngày tiếp theo, không nên để lâu quá, dưa sẽ rất chua và khó ăn.

Những lưu ý khi muối dưa bắp cải

Dưa cải muối nên ăn liền sẽ ngon hơn!

- Để dưa bắp cải ngon, bạn cần lưu ý những mẹo này trong quá trình muối dưa:

- Không nên thái dưa bắp cải nhỏ quá, khiến món ăn trở nên vụn.

- Nếu gia đình bạn thích ăn cay thì có thể cho thêm vài quả ớt đập dập.

- Lọ muối bắp cải phải sạch, nước muối luôn ngập dưa, như vậy dưa mới có thể vàng đều và không bị thâm.

- Muối dưa bắp cải ăn liền thì sẽ ngon hơn.

Mẹo chọn mua bắp cải tươi ngon

Bắp cải tươi ngon có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của món dưa muối bắp cải!

- Bắp cải ngon sẽ có hình dáng tròn đều, màu xanh hơi đậm, phần lá ngoài còn tươi và không bị dập nát.

- Bạn nên chọn mua những cây bắp cải mà khi cầm lên thấy hơi nặng, cảm giác chắc tay, có kích thước và trọng lượng vừa phải.

- Không nên mua những bắp cải có hình dẹt hay hình bầu dục, màu nhạt, bắp quá nhẹ và có phần lá ngoài bị hư, úa vàng, vì đây là bắp cải già, không còn tươi ngon nữa.

Trên đây là cách muối dưa bắp cải ăn liền chuẩn giòn ngon, không cần giấm và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn tươi ngon, kích thích vị giác như này, chị em chọn làm món muối chua ngon lành cho bữa cơm gia đình trong dịp Tết này thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!