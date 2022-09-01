Cách làm gà xào bắp cải mềm ngon hấp dẫn, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Các món ăn đa dạng và đặc sắc từ thịt gà, hẳn chẳng còn xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Bạn có thể dễ dàng thưởng thức những món ngon hấp dẫn từ thịt gà ở các quán ăn, cửa tiệm trải dài trên đường phố như: gà nướng mắc khén , gà nướng giấy bạc , bún gà lá é ,....nhưng còn có một món gà thơm ngon không kém, với nguyên liệu dân dã cùng cách chế biến đơn giản mà bạn nhất định phải thử, đó chính là - gà xào bắp cải ! Món ngon dân dã chẳng thua gì những món ăn được chế biến cầu kỳ. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món gà xào bắp cải thơm ngon dân dã này nhé!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng như: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời từ thực phẩm dinh dưỡng quốc dân, chúng ta cũng không thể bỏ qua thành phần dinh dưỡng và những công dụng hữu tích đến từ bắp cải - loại rau thơm ngon bình dân!

Bắp cải - loại rau giòn ngon và vô cùng bổ dưỡng

Bắp cải - loại rau dân dã ngon-bổ-rẻ!

Bắp cải hay còn được gọi là cải bắp, có tên khoa học là Brassica oleracea thuộc nhóm Capitata, họ mù tạt Brassicaceae (hay Cruciferae). Đây là loại rau được trồng và tiêu thụ lớn ở Việt Nam.

Bên cạnh độ giòn ngon và dễ dàng chế biến, kết hợp với các nguyên liệu khác, bắp cải còn mang các giá trị dinh dưỡng và các công dụng tuyệt vời mà ít ai ngờ đến.

Cụ thể, bắp cải chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể cần và hầu như không chứa calo hoặc chất béo, do đó đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đang ăn kiêng, giảm cân.

Bên cạnh đó, việc đưa bắp cải vào thực đơn hàng ngày còn giúp cơ thể chúng ta giảm được các dấu hiệu lão hóa, nhờ vào thành phần chứa các loại vitamin C,E,A,D, giúp sản xuất collagen - giúp da đàn hồi và mang lại cho bạn làn da trắng sáng, căng bóng.

Đặc biệt, theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, thói quen ăn nhiều bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Nguyên nhân là do trong bắp cải có chứa một lượng lớn glucosinolates – chất hóa học có chứa lưu huỳnh đặc biệt, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại cho sức khỏe.

Không chỉ vậy, bắp cải còn mang đến những công dụng hữu ích khác như: điều trị viêm loét dạ dày, chống viêm, dị ứng, tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ mắt, tốt cho tóc và não, và tốt cho cả những người bị bệnh đái tháo đường và người đang mang thai,...

Quả là những loại nguyên liệu thực phẩm xứng danh “thần dược” với giá thành “khiêm tốn” bên phải không nào? Các chị em còn chần chừ mà không cùng bắt tay vào làm món gà xào bắp cải chuẩn ngon bổ dưỡng với cách chế biến siêu đơn giản tại nhà nào!

Cách làm gà xào bắp cải thơm ngon, đậm vị, chuẩn bắt cơm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món gà xào bắp cải thơm ngon, dân dã!

Đùi gà lóc xương 2 cái

Bắp cải 1/4 cái

Hành lá 2 nhánh (cắt nhỏ)

Nước tương 1 muỗng canh

Dầu hào 1/2 muỗng canh

Nước lọc 4 muỗng canh

Bột bắp 1 muỗng canh

Muối 1/2 muỗng cà phê

Tiêu 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Các bước tiến hành làm gà xào bắp cải mềm ngon khó cưỡng

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt gà

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt gà!

- Đầu tiên, đùi gà lóc xương mua về, bạn cắt bỏ phần da gà, sau đó đem rửa thật sạch với nước lạnh, để ráo, rồi cắt gà thành những miếng nhỏ vừa ăn như hình là được.

- Tiếp đó, với phần thịt gà đã làm sạch, bạn cho ra tô và tiến hành ướp cùng các nguyên liệu là 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê tiêu, trộn thật đều và để yên trong khoảng 10 phút cho thịt gà ngấm đều gia vị nhé.

Bước 2: Sơ chế bắp cải và làm nước sốt

Chuẩn bị bắp cải và pha chế phần nước sốt đậm đà!

- Trước tiên, với cải mua về, bạn tiến hành bỏ lõi, rồi cắt thành những miếng vuông cạnh dài khoảng 2 đốt ngón tay, sau đó đem rửa thật sạch với nước và để ráo là được.

- Kế đến là phần nước sốt, bạn chuẩn bị một chiếc chén sạch, rồi cho lần lượt 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào, 4 muỗng canh nước lọc và 1 muỗng canh bột bắp vào, sau đó khuấy đều cho bột bắp tan hết là đã hoàn thành phần nước sốt đậm đà rồi nhé.

Bước 3: Xào gà với bắp cải

Quy trình các bước xào thịt gà với bắp cải chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa lớn.

- Khi dầu sôi già, bạn cho hết phần hành lá cắt nhỏ vào phi thơm lên.

- Kế đó, bạn cho thêm phần thịt gà đã được ướp thấm gia vị vào xào nhanh tay cho thịt săn lại.

- Sau khi xào gà được khoảng 3 phút và thấy thớ thịt bắt đầu săn chín, thì bạn cho bắp cải vào và tiếp tục đảo đều thêm 3 phút nữa.

- Sau 3 phút, bắp cải đã hơi chín mềm, bạn cho từ từ phần nước sốt đã pha với bột bắp vào, rồi đảo liên tục cho đến khi thấy nước xào cạn bớt và hơi sệt lại là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần nêm nếm gia vị cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc múc gà xào bắp cải ra đĩa, rắc thêm một chút hành lá cắt nhỏ lên trên thì đã sẵn sàng thưởng thức rồi đấy!

Thành phẩm

Gà xào bắp cải thơm ngon, đậm đà, chuẩn hao cơm!

Gà xào bắp cải thơm ngon nức mũi với phần thịt gà săn chắc, mọng nước và đậm đà hương vị, hòa quyện cùng phần bắp cải xanh tươi được xào vừa chín tới, chuẩn một món ngon hấp dẫn cho bữa cơm gia đình nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua đùi gà tươi ngon

- Bạn nên chọn những chiếc đùi gà có phần thịt trông còn tươi, không có mùi hôi và trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu, đồng thời khi dùng tay ấn vào thì cảm nhận được sự đàn hồi.

- Ngược lại, nếu ấn vào thấy thịt nhão, trơn, biến dạng, bị lõm kiểu phù nhiều nước, thì chứng tỏ gà bị tiêm thuốc nước, đôi khi còn bị pha lẫn hàn the vào, bạn tuyệt đối không nên mua.

- Bên cạnh đó, cũng nên tránh chọn mua những con gà đen sạm, vì đó là gà đã chết trước khi làm, không đảm bảo được độ tươi ngon và dinh dưỡng.

Mẹo chọn mua bắp cải tươi ngon

- Bắp cải ngon sẽ có hình dáng tròn đều, màu xanh hơi đậm, phần lá ngoài còn tươi và không bị dập nát.

- Bạn nên chọn mua những cây bắp cải mà khi cầm lên thấy hơi nặng, cảm giác chắc tay, có kích thước và trọng lượng vừa phải.

- Không nên mua những bắp cải có hình dẹt hay hình bầu dục, màu nhạt, bắp quá nhẹ và có phần lá ngoài bị hư, úa vàng, vì đây là bắp cải già, không còn tươi ngon nữa.

Trên đây là công thức làm món gà xào bắp cải thơm ngon, bổ dưỡng với những nguyên liệu dân dã cùng cách chế biến siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn gì cho bữa ăn tối nay, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!