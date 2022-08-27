Cách nấu bún gà lá é thơm ngon khó cưỡng và siêu dinh dưỡng tại nhà!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Thịt gà vốn là loại thịt trứng đứng đầu về lượng tiêu thụ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở nước ta, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những món ngon, hấp dẫn từ gà, được chế biến theo phong cách riêng ở mỗi vùng miền như: bún măng gà , gà nướng giấy bạc , gà kho xì dầu ,...trong đó, không thể không kể đến món bún gà lá é - món bún nổi rần rần những năm trở lại đây. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món bún nổi danh hấp dẫn này nhé!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Thật chẳng lạ gì khi loại thịt này lại được ưa chuộng đến vậy! Bên cạnh thành phần dinh dưỡng từ thịt gà, chúng ta cũng không thể không tìm hiểu về lá é - nguyên liệu chính thứ hai của món bún gà lá é.

Lá é

Lá é là một bộ phận của cây é – loài cây thân nhỏ, sống lâu năm, thuộc họ hoa môi, chi húng quế.

Lá é - loại rau thơm ngày càng được ưa chuộng!

Đồng thời, loại lá này vốn là đặc sản riêng có của một số miền quê Trung Bộ, nhưng ngày nay, loại rau gia vị này đang dần trở nên nổi tiếng, xuất hiện trong vô vàn món ngon hấp dẫn và là giống lá thơm được ưa chuộng.

Không chỉ đốn tim người thưởng thức ở hương vị đặc trưng riêng, lá é còn mang lại rất nhiều công dụng hữu ích mà ít người biết tới.

Theo y học cổ truyền, lá é có tác dụng phát hãn, giải biểu, khu phong, lợi thấp, tán ứ, chỉ thống nên được dùng chữa chướng bụng, đau bụng, nôn mửa, ăn không tiêu, cảm cúm, sốt, đau đầu, bệnh răng miệng, tưa lưỡi, viêm bàng quang, đái rắt, đái buốt,...

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, lá é được xếp vào nhóm dược liệu hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện khá nhiều vấn đề bệnh lý.

Cụ thể, việc bổ sung lá é vào thực đơn mỗi ngày, sẽ đem đến cho bạn những công dụng “thần kỳ” sau: ngăn ngừa bệnh mạch vành, kiểm soát đường huyết, giảm đầy bụng, khó tiêu, tốt cho răng miệng, hỗ trợ giảm ho, hạ sốt,...

Đặc biệt, rất nhiều nghiên cứu y khoa đã tìm ra trong tinh dầu lá é có chứa đa dạng và dồi dào các nhóm chất chống oxy hóa mạnh, từ đó giúp cơ thể hình thành nên “lá chắn” bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, góp phần không nhỏ ngăn ngừa các bệnh ung thư nguy hiểm.

Tất cả những công dụng tuyệt vời này đều được gói gọn trong tô bún lá é thôi đấy! Bạn có tin được không?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món bún gà lá é thơm ngon, dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm bún gà lá é thơm ngon, bổ dưỡng, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu cho món bún gà lá é chuẩn ngon!

Gà ta 800 gr

Lá é 400 gr

Bún 300 gr

Hành tím 2 củ (băm nhỏ)

Đường phèn 2 muỗng cà phê

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Muối/ hạt nêm 1 ít

Các bước tiến hành nấu bún gà lá é chuẩn ngon như ngoài tiệm

Bước 1: Sơ chế và ướp gà

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt gà!

- Đầu tiên, thịt gà mua về, bạn đem rửa sạch với nước, rồi chặt gà thành những miếng nhỏ vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn cho phần gà mới được làm sạch ướp cùng các gia vị là: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh hạt nêm và 2 muỗng cà phê đường phèn.

- Tiến hành trộn đều và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 10 - 15 phút cho thịt gà ngấm đều gia vị nhé.

Bước 2: Sơ chế lá é

Làm sạch lá é!

- Lá é mua về bạn, bạn cần nhặt bỏ gốc già cứng và những lá bị dập nát đi.

- Sau đó, đem rửa thật kỹ với nước sạch cho hết hẳn bụi bẩn rồi để ráo nước là được.

Bước 3: Nấu nước hầm gà

Các bước nấu nước hầm gà đậm đà, thơm ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và tiến hành phi thơm 2 củ hành tím đã được băm nhuyễn.

- Khi thấy hành tím chuyển sang màu vàng, bạn tiếp tục cho thêm phần thịt gà đã ướp vào và tiến hành đảo đều trong khoảng 3 phút, cho đến khi thịt hơi săn lại là đạt nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm 1.5 lít nước vào nồi, đậy nắp lại và đun sôi, sau đó tiến hành hầm gà thêm khoảng 15 phút cho tới khi gà chín mềm.

Bước 4: Hoàn thành

Hoàn thành tô bún gà lá é chuẩn vị!

- Đến đây thì bạn chỉ việc chuẩn bị một chiếc tô sạch, rồi tiến hành xếp bún vào dưới cùng, sau đó vớt thịt gà xếp lên trên.

- Kế đó, bạn nêm nếm lại nồi nước hầm gà ở trên cho phù hợp với khẩu vị gia đình.

- Sau đó, bạn tiến hành nhúng lá é vào nồi nước trong khoảng 30 giây, sau đó vớt ra tô bún gà đã được xếp sẵn, rồi chan thêm nước dùng vào là đã hoàn thành tô bún gà lá é chuẩn ngon rồi nhé!

Thành phẩm

Tô bún gà lá é hấp dẫn từ visual tới hương vị!

Món bún gà lá é thơm ngon nức mũi cùng màu vàng tươi hút mắt, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần nước dùng đậm đà, ngọt thanh từ thịt, cùng những miếng thịt gà săn chắc, ngọt thịt, xen lẫn chút vị cay cay thơm thơm rất đặc trưng của lá é, đảm bảo siêu bắt vị luôn nhé!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm món bún gà lá é chuẩn thơm ngon, bắt vị tại nhà. Với món bún dinh dưỡng và chuẩn ngon khó cưỡng như này, các chị em chọn làm món ăn sáng hay món ăn đổi gió cho bữa cơm gia đình thì còn gì tuyệt hơn nữa?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!