Cách làm canh bầu nấu trứng thanh mát, thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản cho bữa tối!

Vào bếp 22/08/2022 15:46

Canh bầu nấu trứng, một sự kết hợp có phần mới lạ, nhưng hương vị ngọt mát mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ đấy nhé!

Canh bầu là một trong những loại canh thanh mát, ngon ngọt rất được ưa chuộng vào tiết trời ngày hè của người dân Việt. Trong chúng ta, chắc hẳn không ít lần được ăn những món canh bầu nóng hổi, thơm ngon, được nấu từ tay mẹ như: canh bầu nấu tôm, canh bầu nấu thịt băm,....Trong đó không thể không kể đến món canh bầu nấu trứng vừa ngọt thơm, đậm đà lại thanh mát, dễ ăn. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món canh này dân dã ngon cơm này nhé!

Canh bầu nấu trứng - món canh dân dã cho bữa cơm gia đình Việt

Trái bầu - nguồn nước và khoáng chất dồi dào

Trái bầu (có tên khoa học Lagenaria siceraria) là một loài thực vật có hoa trong họ Bầu bí (Cucurbitaceae), quả mọng có vỏ màu xanh lợt hay đậm, thịt màu trắng, có hình dạng đa dạng: tròn, dài thẳng hoặc thắt eo. Cây bầu nói chung và quả bầu nói riêng đều được tận dụng rất nhiều trong cuộc sống, cho mục đích: thực phẩm, thuốc, đồ dùng,....Có thể nói, đây là một giống thực vật toàn năng.

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 Trái bầu có tới 95% là nước!

Loại trái này có vị ngọt, lành tính, hỗ trợ giải nhiệt, thông tiểu, trừ ngứa, giải độc. Ngoài ra, lá bầu tính bình, vị ngọt giúp giải nhiệt độc.

Không chỉ vậy, bầu còn được xem như nguồn thực phẩm toàn năng, khi thành phần dinh dưỡng không chỉ lí tưởng mà còn đem lại rất nhiều công dụng hữu ích cho chúng ta.

Cụ thể, trái bầu không chỉ có hàm lượng nước cao (95% là nước) mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe như tinh bột, chất xơ, canxi, sắt, magie, photpho, kali, natri, kẽm, vitamin C, vitamin B6,…

Nhờ vậy mà việc bổ sung trái bầu này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể chúng ta đạt được những hiệu quả sau: ổn định huyết áp, kiểm soát nồng độ đường huyết trong máu, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, phòng ngừa tổn thương gan, chữa hô hấp,...

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng trái bầu có công dụng giảm lượng natri oxalat trong thận ở chuột, tức cũng giúp giảm hình thành sỏi thận trong cơ thể chúng ta nhé. 

Bên cạnh những công dụng tuyệt vời từ trái bầu, chúng ta cũng không thể không đề cập đến những giá trị đã được công nhận từ trứng gà.

Trứng gà - siêu thực phẩm cho mỗi ngày

Trứng gà là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, magie, canxi, kẽm, sắt,...

Cách làm canh bầu nấu trứng thanh mát, thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản cho bữa tối! - Ảnh 2
 Trứng gà - siêu thực phẩm quen thuộc!

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào này, trứng gà đã đem lại “hàng sa số” những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện tóc xơ, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, phòng và điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già,...

Tóm lại, cả trái bầu và trứng gà đều là những thực phẩm tươi ngon và đầy dưỡng chất thiết yếu. Chính vì vậy, sự kết hợp của hai nguyên liệu này không chỉ tạo nên một hương vị thơm ngon, thanh mát, mà còn là một món ăn siêu dinh dưỡng và bổ ích cho sức khỏe người dùng. Giờ thì các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món canh bầu nấu trứng hấp dẫn này thôi nào!

Cách làm canh bầu nấu trứng chuẩn ngon và dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm canh bầu nấu trứng thanh mát, thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản cho bữa tối! - Ảnh 3
 Nguyên liệu cho món canh bầu nấu trứng thanh mát!
  •  Bầu 1 quả
  •  Trứng gà 1 quả
  •  Hành ngò 1 ít
  •  Tỏi 3 tép
  •  Dầu ăn 1 muỗng canh
  •  Gia vị thông dụng (đường/ muối/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành nấu canh bầu trứng ngọt mát, đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cách làm canh bầu nấu trứng thanh mát, thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản cho bữa tối! - Ảnh 4
 Công đoạn chuẩn bị các nguyên liệu để nấu canh!

- Đầu tiên, trái bầu mua về, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch với nước, rồi dùng cắt thành từng khoanh tròn dày cỡ 1cm, sau đó lại cắt những khoanh tròn đó thành từng sợi nhỏ vừa ăn như hình là được.

- Tiếp theo là hành lá và ngò rí, bạn cắt bỏ gốc và phần lá úng, sau đó đem rửa sạch với nước, để ráo rồi cắt nhuyễn ra nhé. 

- Tỏi thì bạn lấy 3 tép, bóc sạch vỏ, rửa qua với nước rồi đem đi băm nhỏ.

- Cuối cùng là trứng gà, bạn tiến hành đập  trứng vào chén, rồi lần lượt nêm thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào, sau đó đánh tan trứng lên là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Nấu canh bầu với trứng

Cách làm canh bầu nấu trứng thanh mát, thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản cho bữa tối! - Ảnh 5
 Các bước nấu canh bầu nấu trứng chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, tiến hành đun với lửa vừa cho đến khi dầu nóng thì cho tỏi đã băm vào phi thơm lên. 

- Kế đến, bạn cho vào nồi 700ml nước và đun tiếp với lửa lớn cho nước sôi lên.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho bầu đã cắt vào và tiến hành nêm thêm các gia vị là 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào chung, khuấy đều nhẹ nhàng rồi tiến hành đun trong khoảng 3 phút cho đến khi bầu vừa chín tới là được. 

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho phần trứng gà đã được đánh tan ở bước trên vào, lưu ý vừa khuấy vừa cho để trứng không bị vón cục, rồi đun với lửa vừa thêm 2 phút nữa, sau đó nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho ít hành, ngò đã cắt nhỏ vào là có thể tắt bếp và cho ra tô thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Cách làm canh bầu nấu trứng thanh mát, thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản cho bữa tối! - Ảnh 6
Canh bầu nấu trứng thanh mát, ngọt thơm! 

Món canh bầu nấu trứng xanh mướt mát mắt, nổi bật hương vị ngọt mát của trái bầu, hòa quyện cùng chút thơm béo của trứng gà, tất cả đã kết hợp để tạo nên món canh dân dã chuẩn ngon và thanh mát cho tiết trời này!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua trái bầu tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những quả bầu có cuống to, vết nhựa còn mới, hình dáng quả thẳng, có lông tơ, cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những quả bầu non mới hái nên nấu canh sẽ ngọt thanh và mềm hơn.

- Đồng thời, những quả bầu non ngon sẽ có phần vỏ màu xanh nhạt, khi bấm móng tay vào  thì thấy rất mềm.

- Bên cạnh đó, tránh mua những quả bầu có kích thước to nhưng khi cầm lên lại nhẹ, không có lông tơ, bởi đây là những quả đã già ăn sẽ bị chua, không ngon.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Trên đây là công thức cho món canh bầu nấu trứng thơm ngon, thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè nóng. Với món canh vừa ngọt mát, bổ dưỡng mà cách chế biến lại siêu đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

Cách làm canh cà chua trứng thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đưa cơm tại nhà!

Cách làm canh cà chua trứng thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đưa cơm tại nhà!

Cà chua và trứng là hai thực phẩm thơm ngon, dễ ăn dễ nấu và siêu dinh dưỡng, nên được rất nhiều người yêu thích, trong đó được yêu thích nhất, phải kể đến sự kết hợp của 2 nguyên liệu này, chính là Canh cà chua trứng!

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