Cách làm chuối nếp nướng dẻo thơm, béo mềm - món ăn vặt yêu thích cho những ngày mưa!

Chuối nếp nướng vồn là món ăn dân dã, món ăn chơi của người miền Tây Nam Bộ, dần dần, nó đã theo chân người dân miền Tây xuống Sài Gòn và trở thành một trong những món ăn vặt ngon và nổi tiếng tại TP.HCM trong suốt mấy chục năm trở lại đây.

Chuối nếp nướng luôn là món ăn vặt đứng hàng Top trong những món ăn vặt đường phố được yêu thích nhất. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp món ăn vặt dân dã này trên những chiếc xe hàng rong, những quán cóc vỉa hè cho đến những quán đồ ăn vặt khắp các con phố Sài Thành. Với hương vị béo thơm, ngọt mềm hấp dẫn, món ăn vặt này đã dễ dàng đốn tim các thực khách mọi độ tuổi ở trong nước và quốc tế. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món chuối nếp nướng dẻo hấp dẫn này nhé!

Chẳng vậy mà vào năm 2013, chuối nếp nướng còn vinh dự là món ăn được yêu thích nhất tại Đại hội Ẩm thực đường phố (World Street food Congress) tổ chức tại Singapore nữa đấy!

Chuối nếp nướng nổi bật với lớp vỏ nếp bên ngoài dai dẻo, vàng giòn, cùng nhân chuối sần sật, mềm ngọt bên trong, dặm cùng tí mè rang, chút dừa nạo và thêm ít bùi bùi của đậu phộng giã thô, kết hợp với nước cốt dừa thanh ngọt, beo béo lợn cợn chút hạt bột báng (trân châu) dai dai, giòn giòn, tất cả đã tạo nên hương đặc trưng, khiến ai thưởng thức lần đầu cũng ngỡ ngàng trước mỹ vị này.. Không sơn hào hải vị cao sang, đơn giản chỉ là thú ăn chơi, nhưng món ăn này lại gây thương nhớ cho biết bao nhiêu thế hệ tuổi thơ của người dân miền Tây Nam Bộ.

Không chỉ thơm ngon hấp dẫn thôi đâu, món ăn vặt dân dã này còn có cách thức chế biến rất đơn giản nữa. Các chị em hoàn toàn có thể thức sức tại nhà với công thức sắp được chia sẻ dưới đây nhé. Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào làm món chuối nếp nướng vang danh này thôi nào!

Cách làm chuối nếp nướng thơm béo, dai mềm chuẩn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món chuối nếp nướng dẻo ngon, ngọt béo!

Chuối 10 quả

Nếp 500 gr

Bột báng 2 muỗng canh

Nước cốt dừa 400 ml (1 lon)

Lá chuối 2 lá

Các bước tiến hành lầm chuối nếp nướng siêu ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế và ướp chuối

Công đoạn làm sạch và ướp chuối!

- Đầu tiên, chuối tây mua về, bạn lột sạch vỏ chuối rồi đem ngâm với nước muối trong khoảng 1 phút.

- Sau 1 phút, bạn vớt chuối ra và đem rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Sau đó, bạn tiến hành ướp chuối trong vòng 2 tiếng cùng với 1 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê muối là được nhé.

Bước 2: Nấu xôi

Nấu xôi dẻo ngon!

- Trước tiên, bạn cho 500gr gạo vào nồi cơm điện rồi đem vo cho thật sạch.

- Tiếp đó, đong đủ 2 cấp nước trong nồi cơm điện rồi đem đi nấu như bình thường.

Bước 3: Đồ xôi với nước cốt dừa

Bạn đảo đều tay cho tới khi xôi hút hết nước cốt dừa nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo khô lên bếp và để ở lửa nhỏ rồi lần lượt cho vào 200ml nước cốt dừa, 1 muỗng canh đường và 1/4 muỗng cà phê muối.

- Tiến hành đảo đều cho đường và muối tan hết.

- Sau đó, khi thấy đường và muối đã tan hết, bạn tiếp tục cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào và đảo đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho phần xôi đã nấu xong vào chảo, tiến hành đảo đều tay cho đến khi xôi hút hết nước cốt dừa và khô ráo là đạt nhé.

Bước 4: Gói chuối

Bạn bọc xôi với chuối càng chặt thì thành phẩm càng đẹp mắt!

- Đầu tiên, bạn chia lá chuối thành 2 phần:

Phần 1, bạn cắt lá chuối thành những miếng hình chữ nhật có chiều dài ngang theo gân lá, còn chiều rộng dài bằng độ dài của quả chuối.

Phần 2, bạn cắt thành những miếng có bề rộng khoảng 3 - 5 cm là được.

- Tiếp đó, bạn tiến hành rửa sạch 2 phần lá chuối đã cắt ở trên và lau khô nước.

- Kế đến, bạn trải màng bọc thực phẩm ra một tấm thớt, sau đó nắm 1 nắm xôi, nặn sơ sơ thành hình trụ rồi dùng tay ấn và dàn mỏng xôi ra như hình, tiếp đó, đặt 1 quả chuối lên miếng xôi rồi tiến hành cuốn lại là được.

- Sau đó, bạn dùng màng bọc thực phẩm nặn lại và chỉnh sửa hình dạng của bánh cho đẹp mắt nhé. Bạn càng nén chặt thì xôi và chuối sẽ càng khít với nhau và thành phẩm sẽ đẹp hơn.

- Cuối cùng, bạn tiến hành lấy 2 miếng lá chuối ở phần 2 để gói, 1 miếng gói dọc quả chuối, 1 miếng gói ngang quả chuối, sau đó, bạn lấy 1 lá chuối ở phần 1 cuốn tròn quả chuối vào như hình, là có thể đem đi nướng rồi nhé.

Bước 5: Nướng chuối

Bạn nhớ nướng chín đều vàng 2 mặt nhé!

- Ở bước chế biến này, bạn xếp bánh chuối vào khay nướng rồi đem đi nướng thôi nhé.

- Tiến hành chọn mức nhiệt độ là 200 độ C trong 20 phút ở nồi chiên không dầu.

- Cuối cùng, sau 20 phút, bạn đem lật bánh rồi nướng thêm 20 phút nữa ở nhiệt độ là 200 độ C cho đế bánh chín đều 2 mặt là được nhé.

Bước 6: Nấu nước cốt dừa

Nước cốt dừa béo thơm cùng bột báng dai dai hấp dẫn!

- Đến đây thì bạn chỉ cần bắc một nồi nước sôi lên bếp, rồi cho bột báng vào luộc từ 10 - 15 phút, sau đó đem vớt ra xả dưới vòi nước lạnh là được.

- Cuối cùng, với 200ml nước dừa còn lại, bạn tiến hành đun lên cùng với lá dứa và 1 muỗng đường, đến khi nước dừa sôi thì bạn cho bột báng vào, trộn đều lên là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Chuối nếp nướng thơm ngon hút mắt, nhìn là thèm, ăn là ghiền!

Chuối nếp nướng với sự thơm béo của nước cốt dừa, xen lẫn vị ngọt bùi của chuối chín, hòa quyện cùng những hạt nếp mềm dẻo đan xen đã mang đến món ăn vặt với những cảm xúc khó tả cho mọi người khi lần đầu trải nghiệm. Đảm bảo thử một lần là nhớ mãi không quên nhé!

Mẹo chọn mua chuối chín ngon

- Đối với món chuối nếp nướng này, bạn nên chọn chuối sứ hoặc chuối xiêm, vì 2 loại chuối nay dai, dẻo và ngọt, khi chế biến lên sẽ rất ngon.

- Đồng thời, bạn nên chọn những quả chuối còn tươi, chín vừa, không chọn chuối chín quá lâu hay còn quá xanh.

Trên đây là công thức làm món chuối nếp nướng dẻo thơm, ngọt béo chuẩn vị tại nhà. Nếu bạn là tín đồ hảo ngọt hay yêu thích món ăn vặt hấp dẫn này, thì đừng ngại thử sức tự làm một lần nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!