Cách làm phở cuốn chay chuẩn ngon và dinh dưỡng, tăng năng lượng cho tuần mới!

Du khách nếu đã từng đến Hà Nội thì chắc hẳn sẽ chẳng thể quên được món phở cuốn – một trong những đặc sản là ăn truyền thống, mang niềm tự hào của ẩm thực dân tộc của Việt Nam nói chung, và của người dân Hà thành nói riêng.

Ẩm thực chay luôn có những nét đặc trưng riêng, cùng những hương vị tinh tế, khiến bao thực khách một khi mê là không thể dứt ra được. Cùng với sự tinh tế nơi hương vị này, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc một version chay của món ăn truyền thống, mang niềm tự hào của dân tộc - đó chính là món Phở cuốn chay ! Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món phở cuốn chay nổi danh này ngay nhé!

Giống như một nét chấm phá cho văn hóa ẩm thực Hà Nội, phở cuốn mang ý nghĩa tô điểm cho bức tranh ẩm thực của mảnh đất nghìn năm văn hiến ngày càng hấp dẫn, thu hút bao thực khách mỗi lần đặt chân đến.

Phở cuốn có nguồn gốc từ phở và vẫn còn là một món đặc sản “trẻ” so với bề dày lịch sử của những món đặc sản làm khuấy đảo nền ẩm thực trong nước và quốc tế của Hà Nội. Có thông tin là Phở cuốn lần đầu xuất hiện ở quán phở ngã tư phố Ngũ Xã, đường Nguyễn Khắc Hiếu, Hà Nội, cách đây 20 năm. Một “tuổi đời” còn rất trẻ, nhưng hương vị thì hoàn toàn có thể làm đổ gục mọi thực khách ở bất kỳ độ tuổi nào nhé.

Chiếc bánh phở tráng được dùng để cuộn tròn các nguyên liệu, đầy đủ thịt bò, trứng, giò chả, dưa chuột, cà rốt, rau xà lách, rau mùi,... Phở cuốn mang ý nghĩa đủ đầy, vẹn nguyên, hoà quyện với nhau, thể hiện mong muốn gắn kết, sum vầy.

Đặc biệt, khác với món phở nước, phở cuốn thu hút người thưởng thức ở cái mát thanh và đậm đà của nước chấm chua cay, được pha chế khéo léo theo bí quyết riêng của người làm, thích hợp cho mọi tiết trời nơi Hà Nội.

Cùng với sự “phủ sóng” trên mọi phương tiện truyền thông, món phở cuốn thơm ngon hấp dẫn này càng được người dân mỗi vùng miền biến tấu thành những phiên bản mới, trong đó không thể không đề cập đến phiên bản “phở cuốn chay” - một phiên bản dinh dưỡng, healthy, thơm ngon cho team ăn chay, và đốn tim cả team ăn mặn nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm ngay món Phở cuốn chay ăn là mê này thôi nào!

Cách làm phở cuốn chay chuẩn ngon, dinh dưỡng, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu thơm ngon cho món phở cuốn chay healthy!

Đậu phộng rang 50 gr

Mè rang 50 gr

Sữa tươi 150 ml

Bột gạo 200 gr

Bột khoai tây 50 gr

Sắn 1 củ

Nấm đùi gà 50 gr

Cà rốt 1/2 củ

Tương ớt chay 1 muỗng canh

Nấm đông cô 50 gr

Muỗng canh và 1 đường 1 muỗng cà phê

Hạt nêm chay 2 muỗng cà phê

Hành boa rô 2 muỗng canh

Dầu hào chay 1 muỗng canh

Dầu mè 1 muỗng canh

Xà lách 1 bó

Rau diếp cá 1 bó

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, nồi, chảo chống dính, que đánh trứng, vải,...

Các bước tiến hành làm phở cuốn siêu ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Làm tương đậu phộng

Công đoạn xay hỗn hợp đậu phộng mè và phi thơm hành boaro!

- Đầu tiên, bạn cho 50gr đậu phộng rang và 50gr mè rang vào máy xay sinh tố và tiến hành xay cho đến khi nhuyễn mịn.

- Tiếp đó, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho một muỗng canh dầu ăn vào đun sôi, khi dầu đủ nóng thì bạn cho một muỗng canh hành boa rô vào phi thơm vàng lên, rồi cho 150ml sữa tươi vào chảo.

Đun hỗn hợp tương đậu phộng!

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm hỗn hợp đậu và mè vừa xay vào chảo, rồi thêm lần lượt các gia vị là 1 muỗng canh tương ớt chay, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1/2 muỗng cà phê muối vào hỗn hợp, rồi khuấy thật đều.

- Cuối cùng, cứ tiến hành khuấy và đun phần tương đậu phộng trên bếp lửa nhỏ trong 5 phút, cho đến khi thấy tương có màu vàng ươm đẹp mắt, kết cấu sánh mịn là đạt nhé.

Bước 2: Xào nhân nấm

Bạn lưu ý nên xào chín các loại rau củ thì mới cho đậu hũ vào nhé!

- Trước tiên, bạn tiến hành cắt 1 củ sắn, 1/2 củ cà rốt, 50gr nấm đùi gà, 2 bìa tàu hũ chiên và 50gr nấm đông cô thành sợi và miếng vừa ăn để chuẩn bị làm nhân.

- Kế đó, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và cho một muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu nóng lên, bạn cho lần lượt các nguyên liệu làm nhân đã sơ chế vào xào (ngoại trừ 2 bìa tàu hũ chiên). Lưu ý, mỗi khi thêm một nguyên liệu vào, bạn xào sơ qua rồi mới thêm nguyên liệu kế tiếp nhé.

- Tiến hành xào cho đến khi nguyên liệu hơi chín thì bạn tiến hành nêm nếm phần nhân này với 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu hào chay.

- Cuối cùng, xào đến khi thấy củ sắn, cà rốt, nấm đã chín, thì bạn mới cho tàu hũ chiên đã cắt lát vào chảo, sau đó thêm một ít dầu mè vào và xào đến khi tàu hủ thấm đều gia vị là hoàn thành bước chế biến nhân rồi nhé.

Bước 3: Đổ bánh phở cuốn

Kỹ thuật làm bánh phở ngon dai và đơn giản tại nhà!

- Ở công đoạn này, để làm phần bánh phở, trước hết, bạn tiến hành trộn 200gr bột gạo và 50gr bột khoai tây lại với nhau.

- Tiếp đến, bạn lần lượt cho thêm các nguyên liệu là 1/2 muỗng cà phê muối, 500ml nước lọc và 15ml dầu ăn vào hỗn hợp bột trên và khuấy đều bằng que đánh trứng, cho đến khi bột tan đều là được.

- Kế đó, để hấp bánh, bạn tiến hành buộc chặt miếng vải sạch lên miệng nồi nước và đun đến khi sôi. Khi hơi nước vừa đủ, bạn múc một vá bột đã trộn trải đều lên trên mặt vải và đậy nắp nồi lại để hấp bánh như hình.

- Đến đây, khi thấy bột đã trong, bạn lấy bánh ra khỏi vải và tiếp tục đổ bột để hấp phần bánh tiếp theo đến khi hết bột nhé.

- Ở bước chế biến này, bạn cũng có thể thay thế nồi hấp hơi bằng cách nấu bánh phở bằng chảo chống dính. Tuy nhiên, tuy không ảnh hưởng tới độ dai ngon của bánh phở, nhưng kết cấu bánh phở làm bằng chảo có thể sẽ không đẹp mắt bằng cách dùng nồi nhé.

Bước 4: Cuốn phở

Cuốn từng cuộn phở cuốn hấp dẫn, chuẩn ngon!

- Đến bước chế biến cuối cùng này, thì bạn chỉ cần trải bánh phở lên trên một mặt phẳng, sau đó cho một lượng vừa đủ xà lách, rau diếp cá và nhân nấm đã chuẩn bị lên trên mặt phở và tiến hành cuộn lại là được nhé.

- Cuối cùng, với mỗi cuốn bánh phở, bạn có thể cắt ra thành nhiều khúc vừa ăn và trình bày lên dĩa, là có thể có ngay món phở cuốn chay vừa thơm ngon lại đẹp mắt rồi nhé.

Thành phẩm

Phở cuốn chay hút mắt cùng hương vị tinh tế, ăn là mê!

Món phở cuốn chay tinh tế từ phần nhìn đến hương vị, nổi bật với lớp vỏ bánh phở dai dai và phần nhân giòn giòn, thơm ngon đậm vị từ nấm, rau củ, tàu hủ ăn cùng rau sống, chấm cùng phần tương đậu phộng sánh mịn thơm ngon hấp dẫn nữa thì bảo đảm ngon ngất ngây nhé!

Trên đây là công thức làm món phở cuốn chay thơm ngon hấp dẫn, tín đồ chay mặn đều mê tại nhà. Với món ăn vừa dinh dưỡng, lại có thể ăn được vào bất kỳ thời điểm hay thời tiết nào như này, các chị em chọn làm món ăn healthy cho bữa sáng hay bữa tối thì đều chuẩn ngon hết nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!