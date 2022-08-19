Cách làm ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm ngon đậm đà, ăn là mê tại nhà!

Ba chỉ bò là phần thịt được lấy từ phần bụng của con bò trưởng thành. So với những phần thịt khác, ba chỉ bò khi ăn rất mềm và béo bởi phần thịt và mỡ xen kẽ đồng đều với nhau.

Các món chế biến từ ba chỉ bò luôn đốn tim các thực khách nhờ hương vị béo ngon mà không gây ngán như mỡ, hay quá khô như thịt nạc, chính ở mức chính giữa cân bằng hương vị này mà người thưởng thức vừa say mê vừa ăn hoài không chán. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm - món ăn từ thịt ba chỉ bò thơm ngon, beo béo này, lại được kết hợp cùng độ dai dai, ngọt thơm của nấm kim châm, đảm bảo thử một lần là ghiền ngay nhé! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm hấp dẫn này thôi nào!

Nhờ đó mà việc bổ sung thịt ba chỉ bò vào thực đơn, cơ thể chúng ta sẽ có được những lợi ích tuyệt vời sau: tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu, hỗ trợ tăng cơ bắp, kiểm soát lượng cholesterol, hạn chế các bệnh về tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch,...

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt ba chỉ bò là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng và rất tốt cho người sử dụng. Trong đó, phải kể đến lượng Protein rất cao (trung bình trong 100g thịt bò có đến 28g protein), vitamin B, B12, B6 và các loại khoáng chất như kẽm, magie, sắt, kali,....các axit béo Omega 3, vitamin B6 và axit linoleic liên hợp,…

Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Tóm lại, ba chỉ bò là nguồn cung cấp năng lượng và dinh dưỡng tuyệt vời và được các chuyên gia khuyến khích bổ sung vào thực đơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không đề cập đến nguồn dinh dưỡng không nhỏ đến từ nấm kim châm.

Nấm kim châm

Nấm kim châm (nấm kim chi) là một nguyên liệu rất quen thuộc trong ẩm thực của người châu Á, nấm có màu trắng, mọc thành cụm, có hình dạng hơi giống cọng giá đỗ, với phần mũ nấm khi còn non sẽ có hình bán cầu, càng về sau sẽ chuyển sang giống như chiếc ô nhỏ.

Nấm kim châm giòn giòn, dai dai với vị ngọt thanh, rất được ưa chuộng!

Loại nấm này có vị mềm ngọt, dai giòn nên rất được ưa chuộng và thường được sử dụng để ăn kèm với lẩu, nấu canh, hay chế biến cùng các nguyên liệu khác.

Không chỉ là loại nấm được ưa chuộng nhờ hương vị, nấm kim châm còn “thuyết phục” người dùng bởi thành phần giàu dinh dưỡng cùng các công dụng tuyệt vời.

Cụ thể, trong 65 gam nấm kim châm, có các dưỡng chất sau:

- Lượng calo: 24

- Chất đạm: 2 gam

- Chất béo: 0,2 gam

- Carb: 5 gam

- Chất xơ: 2 gam

- Vitamin B3: 29% giá trị hàng ngày (DV)

- Axit pantothenic: 18% DV

- Vitamin B1: 12% DV

- Vitamin B2: 10% DV

- Đồng: 8% DV

- Folate: 8% DV

- Phốt pho: 6% DV

Có thể nói, nấm kim châm có lượng calo thấp nhưng lại chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa quan trọng cho nhu cầu dưỡng chất mỗi ngày của cơ thể chúng ta.

Chính vì vậy, việc bổ sung nấm kim châm vào thực đơn mỗi ngày, sẽ đem lại cho bạn những công dụng hiệu quả sau: hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, bổ sung chất xơ, bổ sung chất chống oxy hóa, cải thiện chức năng não bộ,...

Đặc biệt, các nghiên cứu khoa học còn chỉ ra rằng: nấm kim châm có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ, từ đó giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào của ung thư gan, ung thư dạ dày, đồng thời làm giảm sự lây lan của các tế bào ung thư vú và ung thư cổ tử cung,...

Quả là những nguyên liệu “vàng” phải không nào?! Tất cả nguồn dinh dưỡng và các công dụng tuyệt vời này lại được “gói gọn” hết trong một món ăn thôi đấy. Các chị em còn chần chừ gì mà còn không cùng bắt tay ngay vào làm món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm ngon hấp dẫn và siêu dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm béo, đậm đà, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm ngon!

Ba chỉ bò 100 gr

Ớt chuông 1 quả

Nấm kim châm 50 gr

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (hạt nêm/ muối/ tiêu xay) 1 ít

Các bước chế biến ba chỉ bò cuộn nấm kim châm chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn ướp ba chỉ bò cùng sơ chế nấm và ớt chuông!

- Đầu tiên, thịt ba chỉ bò mua về, bạn đem rửa sạch qua với nước rồi thái thành các lát mỏng và có độ dài khoảng 1 gang tay, sau đó bạn cho thịt ba chỉ bò vào tô và tiến hành ướp cùng 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay và 1/3 muỗng hạt nêm, lưu ý trộn đều để thịt thấm đều gia vị nhé.

- Tiếp đó là nấm kim châm, bạn cắt bỏ gốc rồi tách thành từng nhánh nhỏ vừa ăn, sau đó đem rửa vài lần với nước cho sạch và để ráo là được.

- Cuối cùng là ớt chuông, bạn chỉ cần đem rửa sơ qua với nước, cắt bỏ cuống và hạt, sau đó thái thành các thanh dài như hình là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Cuộn và áp chảo thịt ba chỉ bò

Quy trình tạo hình và áp chảo ba chỉ bò cuộn nấm kim châm!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn trải thịt bò cắt lát lên thớt, rồi cho lần lượt ớt chuông, nấm kim châm đã sơ chế lên trên bề mặt thịt bò, sau đó cuộn lại rồi dùng 1 chiếc tăm để cố định như hình là đạt.

- Đến đây thì bạn chỉ việc bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun với lửa vừa, khi dầu nóng lên, bạn cho bò vào áp chảo khoảng 1 - 2 phút cho đến khi chín vàng đều, là có thể cho ra đĩa và thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm ngon tinh tế, ăn là mê!

Món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm ngon hấp dẫn với visual “bóng bẩy”, nhìn là mê. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được ngay phần thịt ba chỉ bò thơm béo, mềm mềm, quyện cùng nấm kim châm mọng nước, giòn giòn, ngọt thanh, chấm cùng chút nước chấm tùy theo sở thích (nước tương, tương ớt) nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt ba chỉ bò tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những miếng ba chỉ bò có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ và mịn, vân thịt trong, đẹp mắt, mỡ bò màu vàng nhạt và khi đưa lên ngửi thì có mùi đặc trưng thơm của thịt bò.

- Đồng thời, bạn nên ưu tiên chọn những dải thịt ba chỉ bò có vân đẹp với tỷ lệ nạc xen mỡ hảo hạng, để món ăn thơm ngậy tan trong miệng

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra chất lượng thịt bằng cách: lấy đầu ngón tay ấn vào thịt, nếu thấy thịt mềm, không dính tay, ngửi không có mùi bất thường, khó chịu là được nhé.

Mẹo chọn mua nấm kim châm tươi ngon

- Nấm kim châm tươi ngon thường có màu trắng, trông tươi mới với phần mũ nấm chắc chắn, thân thì mang màu hơi nâu.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên mua những cây nấm kim châm không bị gãy rụng hay tách rời, phần gốc và thân vẫn còn dính chặt với nhau.

- Ngoài ra, hạn chế mua nấm kim châm trên bề mặt đã bị ẩm mốc, đồng thời khi ngửi nghe thấy mùi hôi lạ thường tỏa ra, bởi đó có thể là nấm kim châm đã được phun thuốc trừ sâu quá nhiều, không an toàn cho người sử dụng.

Trên đây là công thức làm món ba chỉ bò cuộn nấm kim châm thơm ngon, beo béo, đậm vị tại nhà. Chỉ với vài công đoạn chế biến đơn giản là bạn đã có ngay đĩa ba chỉ bò cuộn nấm kim châm được áp chảo thơm ngon nức mũi và siêu dinh dưỡng để chiêu đãi gia đình rồi! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!