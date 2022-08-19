Cách nấu bún măng gà thơm ngon hấp dẫn, chuẩn thơm ngon cho buổi sáng cuối tuần!

Bún là một trong những món nước dinh dưỡng, vô cùng quen thuộc và thích hợp để làm món ăn cung cấp năng lượng đón chào ngày mới cho cơ thể của chúng ta! Sáng sáng mỗi ngày nơi Sài Gòn, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những hàng bún trải dài với những món bún thơm ngon nức mũi và giàu chất như: bún bò , bún riêu , bún chả,....và trong đó, không thể không kể đến món bún măng gà - món bún thơm dai đặc biệt, ăn là mê! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món bún măng gà chuẩn ngon tại nhà nhé!

Trong món bún măng gà này, chúng ta sẽ sử dụng măng khô để chế biến. Măng khô là măng tươi được sơ chế rồi đem phơi khô. Nó không chỉ để tích trữ mà măng khô còn đem đến hương vị mới khác hoàn toàn với măng tươi, đồng thời loại măng này vẫn giữ được nguyên vẹn những dưỡng chất quý báu có trong măng tươi.

Măng là mầm non của tre nứa, được gọi bằng nhiều tên khác nhau như duẩn, mao duẩn, trúc duẩn, trúc nha,... Đối với nhiều nước ở phương Đông, măng là một trong những loại thực phẩm thông dụng. Ở nước ta, măng cũng là một nguyên liệu được dùng để chế biến nhiều món ăn được mọi người ưa thích như: bún măng vịt, canh măng khô,...

Cụ thể, theo y học cổ truyền, măng có vị ngọt, hơi đắng, tính hơi hàn, có công dụng hóa đàm hạ khí, thanh nhiệt trừ phiền, tiêu thực giải độc, thông lợi nhị tiện,... thường được dùng để làm thức ăn và làm thuốc cho những người bị cảm mạo phong nhiệt, ho do phế nhiệt có nhiều đờm vàng, phù thũng, sởi và thủy đậu ở trẻ em, sốt cao phiền khát, ăn uống chậm tiêu, tiểu tiện bất lợi, đại tiện không thông…

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, măng được xem là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ và ít chất béo.

Theo đó, cứ mỗi 100g măng có chứa 4,1g protid, 0,1g lipid, 5,7g glucid, 22mg Ca, 56mg Photpho, 0,1g Fe, 0,08mg caroten, 0,08 mg vitamin B1, 0,08mg vitamin B2, 0,6mg vitamin B3, 1,0mg vitamin C, cùng giàu chất xơ và Mg.

Chính vì vậy, với hàm lượng chất béo, chất đường rất thấp, đồng thời giàu chất xơ và nhiều khoáng chất hữu ích, măng là loại thực phẩm có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, trợ giúp tiêu hóa, phòng chống có hiệu quả tình trạng béo phì, vữa xơ động mạch, cao huyết áp, bệnh táo bón, bệnh ung thư đại tràng và ung thư vú, chống viêm kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch,...

Bên cạnh những công dụng tuyệt vời đến từ măng khô, chúng ta cũng không thể không đề cập đến nguyên liệu chính thứ 2 của món bún này, đó chính là thịt gà!

Thịt gà

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt trắng, giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Thịt gà - loại thịt trắng thơm ngon và siêu dinh dưỡng!

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Đọc đến đây, hẳn các chị em đã phần nào hiểu được lý do vì sao món bún này lại được nhiều người ưa chuộng và thường được bổ sung vào thực đơn của gia đình đến vậy rồi đúng không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bún măng gà thơm ngon hấp dẫn và siêu dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm bún măng gà chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món bún măng gà hấp dẫn!

Gà 1 kg

Măng khô 100 gr

Bún 1 kg

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Sả băm nhỏ 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 ít

Hành tím băm nhỏ 2 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành nấu bún măng gà thơm ngon hấp dẫn và đơn giản

Bước 1: Sơ chế măng khô

Trong quá trình ngâm măng, bạn nhớ chú ý thay nước ngâm nhé!

- Với măng khô mua về, bạn đem ngâm qua đêm để măng mềm ra.

- Đồng thời, để măng khô sạch bụi bẩn và bớt đi vị hăng, khi ngâm, bạn nhớ thay nước 2 - 3 lần nhé.

- Sau đó, khi đã ngâm xong, bạn tiến hành rửa sạch măng rồi cho vào nồi luộc, cho đến khi măng vừa mềm, có thể xé sợi được thì vớt ra rửa sạch lại với nước lần nữa là được.

- Đến đây thì bạn chỉ cần xé măng thành sợi vừa ăn, là đã xong khâu chuẩn bị măng rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế và ướp gà

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt gà!

- Còn về phần thịt gà, sau khi đã được làm sạch, bạn tiến hành chặt thịt gà thành những miếng vừa ăn.

- Tiếp đó, tiến hành ướp thịt gà đã được sơ chế cùng các nguyên liệu, bao gồm: 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê sả và 1 muỗng cà phê hành tím băm nhỏ.

- Cuối cùng, bạn trộn đều thịt gà với gia vị và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt gà thấm đều gia vị nhé!

Bước 3: Xào măng khô

Xào chín măng khô!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp rồi tiến hành phi thơm 1 muỗng cà phê hành tím băm nhỏ.

- Sau khi hành tím đã ngả vàng, bạn tiến hành cho măng khô đã xé sợi vào xào.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và một xíu nước vào chung, sau đó thường xuyên đảo đều để măng thấm gia vị.

- Cuối cùng, sau khi đảo được khoảng 10 phút và măng đã thấm gia vị, thì bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4: Nấu bún măng gà

Quy trình các bước nấu bún măng gà chuẩn ngon tại nhà!

- Đến bước chế biến cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc một chiếc nồi khác lên bếp, rồi cho mỡ gà vào nồi để mỡ chảy ra, nếu không có mỡ gà bạn có thể thay bằng dầu ăn nhé.

- Kế đó, bạn cho gà vào xào sơ qua, cho đến khi săn thịt lại thì cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi nước với lửa lớn.

- Sau đó, khi nước đã sôi, bạn hạ lửa nhỏ để gà được chín đều, và sau khoảng 30 phút, khi thấy gà đã chín thì bạn tiếp tục cho măng đã xào vào.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần để sôi thêm khoảng 15 phút, là bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị và tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho bún vào tô, rồi múc thêm nước dùng, măng và thịt gà, rắc thêm hành lá cắt nhỏ và rau quế hoặc rau răm lên trên là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Bún măng gà thơm ngon bắt mắt và đầy dinh dưỡng!

Tô bún măng gà thơm ngon hấp dẫn với măng khô dai giòn sần sật, cùng thịt gà mềm nhừ và phần nước dùng ngọt thanh đậm đà. Sáng chủ nhật ở nhà mà được xì xụp tô bún nóng hổi thơm ngon này thì còn gì bằng nữa nào!?

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Mẹo chọn măng khô chất lượng

- Bạn nên chọn măng có màu vàng nhạt và có độ bóng, cầm lên thấy chắc tay, có nhiều đốt và không có cảm giác ẩm mốc, đây là măng khô chất lượng.

- Đồng thời, bạn cũng nên chú ý mùi hương, măng khô ngon thường có mùi nhẹ của đất. Chính vì vậy, không nên chọn măng có mùi ẩm mốc và nồng, vì đây thường là măng đã bị hỏng, ăn rất có hại.

- Ngoài ra, bạn nên chọn những búp măng đều nhau, đốt ngắn, không có xơ, và nên ưu tiên chọn măng ở phần ngọn nhỏ vì khi nấu sẽ mềm và ngon hơn.

Trên đây là công thức nấu món bún măng gà thơm ngon hấp dẫn và giàu dinh dưỡng tại nhà. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm thực đơn làm ấm bụng cho bữa sáng cuối tuần này, thì đây chính là một lựa chọn lý tưởng nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!