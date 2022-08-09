Cách làm bò xào ớt chuông, giòn ngon, cay cay, rất bắt vị tại nhà!

Ớt chuông và thịt bò vốn là một sự kết hợp vô cùng được yêu thích, nhờ vào vị ngọt cay, giòn ngon và hương vị rất riêng của ớt chuông, kết hợp với phần thịt bò chín mềm đậm vị, vừa thơm ngon lại kích thích vị giác, thực khách nào mà có thể chối từ được chứ?! Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý bạn đọc công thức làm món bò xào ớt chuông chuẩn giòn ngon, đẹp mắt và đầy hương vị này tại nhà nhé!

Ớt chuông, hay còn có tên gọi khác là ớt ngọt, là loại trái cây thuộc chi ớt, rất được ưa chuộng trong các công thức nấu nướng. Nhờ vào màu sắc đa dạng, đẹp mắt như: vàng, đỏ, cam, xanh,....cùng với vị giòn ngọt và mùi hăng nhẹ đặc trưng.

Không chỉ vậy, theo các chuyên gia dinh dưỡng, tác dụng của ớt chuông thể hiện rõ rệt trong việc giúp tăng cường thị lực, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và nhiều bệnh ung thư, tim mạch khác.

Cụ thể, nhờ vào thành phần chứa nhiều vitamin A và carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, việc tiêu thụ ớt chuông có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh, bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và thậm chí còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác, đục thủy tinh thể hay mù lòa,...

Bên cạnh đó, ớt chuông còn là nguồn cung cấp chất sắt, chất chống oxy hóa và vitamin dồi dào, nhờ vậy có thể giúp cơ thể bạn tăng cường khả năng hấp thụ sắt và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh thiếu máu.

Đặc biệt, một số loại hợp chất chống oxy hóa có trong ớt chuông đỏ, bao gồm lycopene còn có tác dụng giúp chống lại các gốc tự do, từ đó giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, ví dụ như ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới,...

Ngoài ra, việc bổ sung ớt chuông vào thực đơn mỗi ngày còn mang lại các công dụng hữu ích khác như: mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, giúp ngủ ngon, cân bằng tâm trạng, hỗ trợ giảm cân, kích thích tiêu hóa, làm sáng và tăng độ đàn hồi cho da, giúp tóc chắc khỏe,...

Thịt bò

Thịt bò nổi bật với nhiều dinh dưỡng hữu ích cho sức khỏe!

Bên cạnh ớt chuông, thịt bò cũng là một trong hai nguyên liệu chính có thành phần mang lại những công dụng hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác.

Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Đọc đến đây hẳn chị em cũng bất ngờ lắm với món ăn vốn có các nguyên liệu dễ tìm và dễ dàng bắt gặp trong bữa cơm gia đình Việt lại bổ dưỡng đến thế. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món Bò xào ớt chuông thơm ngon, đầy hương vị và siêu bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm bò xào ớt chuông giòn ngon, chuẩn vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm dễ mua cho món bò xào ớt chuông!

Thịt bò (thịt nạc) 300 gr

Ớt chuông 3 trái

Ớt sừng 1 trái

Hành tím 3 củ

Tỏi 4 tép

Dầu ăn 3 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ bột ngọt/ muối/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm bò xào ớt chuông ngon mắt ngon miệng, ai cũng mê

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt bò!

- Trước tiên, thịt bò mua về, bạn đem rửa sạch và cắt thành từng lát mỏng vừa ăn như hình.

- Tiếp đó là hành hành tím và tỏi, bạn chỉ cần bóc sạch vỏ, rồi mang đi băm nhuyễn và để riêng ra từng loại.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đem phần thịt bò mới sơ chế đi ướp thịt với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 ít tỏi băm, 1 ít hành tím băm, 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó tiến hành trộn đều lên và để ướp trong khoảng 15 phút cho thịt thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 2: Sơ chế ớt chuông

Làm sạch ớt chuông và sơ chế cùng ớt sừng, hành tím!

- Với phần ớt chuông thì bạn đem rửa sạch, bỏ cuống và ruột ớt, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn như hình là được.

- Còn ớt sừng và 2 củ hành tím còn lại, thì bạn đem cắt lát là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Xào bò ớt chuông

Các bước tiến hành xào bò ớt chuông chuẩn giòn ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn và đun cho đến khi dầu nóng lên thì cho hết số hành tỏi còn lại vào phi thơm lên.

- Kế đó, bạn cho hết phần thịt bò đã ướp gia vị vào xào nhanh với lửa lớn trong khoảng 2 phút thì vớt thịt ra và để lại phần nước xào.

- Sau đó, bạn cho tiếp phần ớt chuông, hành tím đã chuẩn bị vào xào với nước thịt trong khoảng 5 phút, rồi lần lượt nêm thêm các gia vị là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê muối, đảo đều thêm 2 - 3 phút trên lửa lớn cho rau củ chín sơ thì cho thịt bò vào xào chung. Lúc này, bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần xào thêm 5 phút cho thịt và ớt chuông vừa chín tới thì tắt bếp, sau đó thêm 1 muỗng canh dầu hào vào, đảo đều là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Bò xào ớt chuông thơm ngon bắt mắt, ăn thử là thích ngay!

Món bò xào ớt chuông ngon mắt ngon miệng, lại thơm nức mũi với những múi ớt chuông giòn ngọt, cay cay vừa chín tới, kết hợp với những miếng thịt bò mềm thịt, đậm đà hương vị, món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Mẹo chọn mua ớt chuông giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những trái ớt chuông đực để làm món xào thì món bò xào ớt chuông sẽ ngon và đậm đà hơn.

- Nên chọn mua những quả ớt chuông có màu sắc tươi sáng, da nhẵn, căng bóng và còn nguyên cuống, khi cầm có cảm giác nặng tay và lớp da có phần rắn chắc hơn ớt chuông cái.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả ớt chuông có da ớt đã nhăn, khi cầm lên nhẹ tay và có cảm giác bị mềm, vì chúng là ớt chuông đã bị héo hoặc bị hư, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Trên đây là cách làm món bò xào ớt chuông giòn ngon, đậm vị tại nhà. Nếu bạn đang tìm một món xào vừa ngon mắt lại đầy hương vị thì đây chính là một sự lựa chọn lý tưởng nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!