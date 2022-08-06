Bí quyết chọn mua ớt chuông "chuẩn điểm 10" và cách bảo quản tươi xanh không mất chất dinh dưỡng

Xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của các gia đình bởi những giá trị sức khỏe, nhưng liệu chị em có chắc mình đã chọn đúng ớt chuông ngon?
- Cách làm Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc ngon chuẩn vị Hàn tại nhà!
- Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần!
Kiểm tra cuống ớt chuông
Khi mua bất cứ loại quả nào, bạn cũng cần chú ý đến phần cuống. Đối với ớt chuông cũng vậy. Cuống ớt chuông phải tươi và bám chắc vào quả. Đó mới là ớt mới thu hoạch. Cuống héo hoặc quả ớt bị rụng cuống tốt nhất không nên mua.
Nên chọn ớt chuông có lớp vỏ sáng bóng và tươi
Khi mua ớt chuông, bạn cần chú ý quan sát lớp vỏ ngoài của nó. Nên chọn mua những quả ớt chuông vỏ căng bóng, trơn nhẵn và đều màu. Khi cầm phải có cảm giác chắc tay, cuống của ớt chuông tươi, bám chắc vào quả là được. Bạn chỉ nên mua những quả ớt chuông có kích cỡ vừa, không to cũng không bé quá. Đặc biệt, không mua quả bị mềm, có vết thâm hoặc bị nứt nẻ trên da.
Chọn quả ớt chuông cái
Có thể bạn chưa biết: Ớt chuông có 2 loại là ớt chuông đực và ớt chuông cái rồi. Quả ớt chuông đực sẽ có 3 rãnh nhỏ ở phần đáy (giống hình cánh quạt), còn ớt chuông cái lại có 4 rãnh nhỏ ở phần đáy (giống hình chữ thập). Ớt chuông đực thường có mùi hăng và không ngọt bằng ớt chuông cái nên thường được chế biến bằng cách xào hoặc nướng. Ớt chuông cái thì ít hăng, ngọt và nhiều nước hơn ớt chuông đực nên có thể ăn sống hoặc ép lấy nước đều rất ngon.
Bảo quản ớt chuông
Ớt chuông mua về nên để nơi khô ráo, thoáng mát, không bị các thực phẩm khác đè lên.
Nếu đã cắt ớt chuông, bạn nên để chúng vào một chiếc hộp, đậy nắp kín và bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách này, bạn có thể giữ cho ớt tươi ngon trong 1-2 ngày. Ớt chuông đã cắt nên sử dụng càng sớm vì càng để lâu các chất dinh dưỡng càng giảm đi.