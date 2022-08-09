Cách nấu bún ốc chuối đậu chuẩn ngon, đậm đà tại nhà!

Bún ốc là một đặc sản thơm ngon - là món thuần Việt nhất tại Hà Nội. Chẳng biết bún ốc xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, bún ốc đã theo chân của một người dân vùng quê nào đó mà trở thành đặc sản của kinh thành Thăng Long xưa và cho đến tận ngày nay. Chính bởi độ phổ biến này mà bún ốc ngày càng được chế biến thành những phiên bản mới, mang những hương vị đặc biệt hấp dẫn, trong đó, không thể không kể đến món bún ốc chuối đậu - món bún ốc thơm ngon hấp dẫn, in đậm trong tâm trí của bao người dân Hà Nội xưa. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về món bún ốc chuối đậu nổi danh này nhé!

- Đầu tiên, ốc bươu đen mua về, bạn cần làm sạch bùn đất, bằng cách rửa sạch rồi cho vào thau kim loại, ngâm với nước có thêm 1 ít ớt cắt nhỏ trong 2 - 3 tiếng là được. Hoặc bạn cũng có để đem ngâm ốc với nước vo gạo và 3-4 trái ớt cắt lát trong 2-3 tiếng nhé.

- Tiếp đó, bạn đem phần ốc vừa ngâm đi rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy cho sạch bùn bẩn hoàn toàn, rồi tiến hành cho vào nồi nước luộc với 1 muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường, bạn nhớ đảo đều vài lần trong quá trình luộc nhé.

- Cuối cùng, khi thấy nước sôi thì bạn luộc ốc thêm khoảng 3 phút, rồi vớt ra rổ, để nguội là được.

Bước 2: Lấy và rửa thịt ốc

Công đoạn lấy thịt và khử mùi hôi của ốc!

- Với phần ốc bươu đen vừa được luộc chín, bạn dùng tăm tách lấy phần thịt ốc và bỏ phần đen ở đít ốc đi.

- Kế đến, bạn chỉ cần lần lượt cho vào 2 muỗng canh muối và 2 muỗng canh giấm, rồi tiến hành bóp kỹ để khử mùi hôi của ốc, rồi rửa sạch lại với nước và để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị ốc rồi nhé.

Bước 3: Sơ chế và ướp thịt ba chỉ

Bạn nhớ để thịt ướp trong khoảng 20 phút cho thấm đều gia vị nhé!

- Thịt ba chỉ mua về, bạn cần rửa thật sạch với nước, để ráo, rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn. Cũng ở công đoạn này, bạn có thể đem thịt đi ngâm với muối pha loãng trong khoảng 20 phút trước khi chế biến để khử hết mùi hôi của thịt nhé.

- Sau đó, bạn lần lượt nêm thêm vào các gia vị, bao gồm: 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ và 1 muỗng canh nước mắm, tiến hành trộn đều và ướp trong khoảng 20 phút cho thịt được thấm gia vị.

Bước 4: Sơ chế và chiên chuối

Bạn nhớ chia chuối thành 2 phần, 1 phần đem luộc rồi dằm nhuyễn, phần còn lại thì đem chiên vàng nhé!

- Với chuối xanh, bạn đem lột bỏ vỏ, cắt khúc nhỏ rồi cho vào ngâm trong nước có pha thêm 1 ít muối và 3 muỗng canh giấm trong khoảng 20 phút để chuối sạch mủ và không bị thâm đen sau khi cắt nhé.

- Tiếp đến, sau khi đã ngâm đủ, bạn vớt chuối ra rồi đem rửa lại với nước nhiều lần. Sau đó, bạn lấy 3 trái chuối đi luộc chín rồi dằm nhuyễn ra là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và cho 100ml dầu ăn vào, khi thấy dầu ăn sôi lên thì bạn tiến hành cho 3 trái còn lại vào chiên với lửa vừa trong khoảng 3 - 5 phút cho chuối chín vàng đều, là có thể vớt ra để ráo dầu rồi nhé.

Bước 5: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

Công đoạn sơ chế các loại rau ăn kèm!

- Đầu tiên, đậu hũ bạn đem rửa sạch và cắt thành những miếng vuông nhỏ. Kế đến, bạn cho 1/2 muỗng cà phê bột nghệ vào chảo dầu đã chiên chuối, đảo đều rồi cho đậu hũ vào chiên trong khoảng 5 phút cho đậu hũ vàng rồi vớt ra là được.

- Còn với phần hành lá, lá lốt, lá tía tô và lá xương sông, bạn chỉ việc rửa sạch và cắt nhỏ ra là được. Riêng phần cọng hành thì bạn đem cắt thành những sợi mỏng như hình nhé.

Bước 6: Nấu nước dùng

Các bước nấu nước dùng chuẩn thơm ngon, ăn là xuýt xoa không ngừng!

- Ở công đoạn kế cuối này, trước hết, bạn cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn (dầu chiên đậu) với 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng cà phê tỏi băm và 1 muỗng cà phê mắm tôm, tiến hành đảo đều với lửa vừa.

- Tiếp đến, bạn cho hết phần thịt ba chỉ đã ướp vào xào cho đến khi thịt săn lại thì cho chuối đã chiên, 150ml mẻ, 1 muỗng canh giấm và 3 lít nước vào, đảo đều trên lửa lớn.

- Sau đó, khi thấy nước sôi lên, bạn nêm thêm vào 2 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh bột ngọt,sau đó hạ lửa nhỏ và tiến hành đun trong vòng 30 phút.

- Tiếp sau đó, bạn cho hết phần đậu hũ vào đun tiếp trong khoảng 15 phút rồi cho ốc đã xào vào đảo đều thêm 3 phút nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho phần chuối dằm và đậu phộng giã nhỏ vào, đảo đều, đun thêm 3 phút nữa là được.

- Đến đây thì bạn chỉ cần nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi cho phần rau thơm đã cắt cùng 1 trái ớt cắt nhỏ vào, đảo đều và tắt bếp.

Bước 7: Hoàn thành

Công đoạn tăng thêm hương vị và tạo hình cho tô bún ốc chuối đậu!

- Ở bước cuối cùng này, đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn (dầu chiên đậu) vào.

- Khi dầu nóng lên, thì bạn cho lần lượt 1 muỗng cà phê tỏi băm và 1 muỗng cà phê hành tím băm vào và phi thơm lên.

- Tiếp theo đó, bạn lại cho thêm 1 muỗng cà phê mắm tôm vào, đảo đều rồi cho ốc vào xào với lửa lớn trong 1 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho phần nước dùng đã hoàn thành ra chén, thêm vào 1 ít bún và phần rau ăn kèm vào nữa là có thể thưởng thức ngay tô bún ốc chuối đậu chuẩn thơm ngon rồi nhé.

Thành phẩm

Tô bún ốc chuối đậu ngon mắt ngon miệng, đậm đà hương vị, ai ăn cũng mê!

Tô bún ốc chuối đậu nổi bật với màu vàng ngon mắt và hương thơm nức mũi. Khiến ai cũng phải xuýt xoa với hương vị beo béo của thịt, bùi bùi của chuối, giòn ngọt của ốc và vị chua dìu dịu của nước dùng, ăn kèm với rau sống và thêm chút ớt chưng cay the đầu lưỡi nữa thì còn gì ngon bằng nữa nào?!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua ốc bươu đen tươi ngon

- Bạn nên chọn những con ốc còn tươi sống, khi dùng tay chạm vào miệng ốc thì ốc tươi sẽ tự thụt vảy và khép miệng lại.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con ốc có màu đen bóng, không bị trầy xước, trên phần vỏ không có những đường kẻ. Và cũng nên ưu tiên chon mua những con ốc có vảy căng đầy ra bên ngoài là ốc mập, ngon hơn so với ốc có vảy thụt vào trong.

- Bên cạnh đó, nếu bạn thấy phần đít ốc có những lỗ li ti hoặc bị đổi sang màu trắng thì không nên mua nhé, vì đây là ốc thiếu canxi hoặc bị nhiễm ký sinh trùng gây bệnh, không an toàn cho người sử dụng.

Mẹo chọn mua thịt ba chỉ tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những miếng thịt ba chỉ có màu hồng tươi hoặc đỏ nhạt, lớp mỡ xen lẫn màu trắng sáng.

- Bên cạnh đó, thịt ba chỉ ngon cũng thường có kết cấu miếng thịt có tỉ lệ mỡ và nạc cân bằng và dính chặt với nhau. Lớp da và mỡ ngoài cùng dày khoảng 1.5 - 2cm.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn mua những miếng thịt có độ đàn hồi tốt, khi ấn vào không để lại vết lõm và có mùi thơm đặc trưng tự nhiên.

- Ngược lại, tránh mua những miếng thịt bị nhũn nhão hay có mùi hôi lạ.

Mẹo chọn mua chuối xanh

- Bạn nên chọn những nải chuối có màu xanh sậm, quả căng bóng, quả có phần thân cong đều, và khi cầm lên thấy nặng, chắc tay.

- Đồng thời, nên ưu tiên chọn mua những quả chuối có vỏ lốm đốm đã chuyển sang vàng nhẹ, vì đây là chuối đã già, ăn sẽ ngon hơn.

- Tránh mua chuối quá non vì khi vì món ăn làm xong sẽ dễ bị chát, ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Cách chọn mua đậu hũ thơm ngon

- Bạn nên mua những miếng đậu hũ có màu trắng ngà, không chọn những miếng có màu ngả vàng hoặc vàng vì đó là những miếng có chứa thạch cao.

- Đồng thời, đậu hũ ngon khi cầm lên sẽ thấy nhẹ tay, mềm mại. Ngược lại, nếu khi cầm lên thấy nặng nặng, hơi cứng, miếng vuông vức thì không nên chọn nhé.

- Đặc biệt, đậu hũ thật sẽ có mùi thơm đặc trưng của đậu nành, còn đậu có chứa thạch cao sẽ có mùi vôi hay không có mùi gì, bạn nhớ lưu ý nhé.

Trên đây là công thức nấu bún ốc chuối đậu thơm ngon, chuẩn vị Hà Nội tại nhà. Dù cách chế biến có hơi rườm rà, nhưng bù lại, hương vị thơm ngon miễn bàn này lại rất đáng cho chị em “ra tay” trổ tài một lần nhé. Sau những ngày ăn “cơm bụi”, hay những món khô nhàm chán rồi, mà được thưởng thức ngay tô bún ốc chuối đậu nóng hổi, đầy hương vị này thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!