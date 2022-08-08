Cách làm gà hấp bó xôi thơm ngon hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà!

Đĩa cơm gà hấp xôi nóng hổi, thơm lừng, với từng thớ thịt gà mềm ngon đậm vị, là một trong những món khoái khẩu của nhiều gia đình Việt. Món ăn này trở nên viral đến mức, bạn có thể dễ dàng mua được ngay trên mọi nẻo đường của Sài Gòn. Nhưng chẳng cần xếp hàng chờ mua chi, bạn hoàn toàn có thể có ngay đĩa cơm gà hấp xôi chuẩn ngon như ngoài tiệm tại nhà nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức cho món gà hấp xôi ăn là mê này nào!

- Kế đến, sau khi đã ngâm đủ thời gian, bạn chỉ cần vớt gạo nếp ra và để ráo nước, sau đó cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào trộn đều lên là được nhé.

- Đầu tiên, gạo nếp mua về, bạn mang đi vo sạch với nước từ 2-3 lần, rồi đem trộn đều với 1 muỗng canh tinh bột nghệ, sau đó đổ nước cho ngập xăm xắp mặt nếp và tiến hành ngâm khoảng 1 tiếng là được.

- Còn với gừng thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch, rồi thái thành sợi như hình rồi cho vào chén nhỏ nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đun sôi 1 muỗng canh dầu ăn rồi cho vào chén gừng thái sợi, sau đó dùng hỗn hợp này bóp đều miếng gà và tiến hành để ướp trong khoảng 15 phút là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Hấp xôi gà

Bạn chỉ cần hấp trong 35 phút là được nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lót 2 miếng lá chuối đã được rửa sạch lên khay rồi cho gạo nếp lên, dàn đều.

- Tiếp đó, bạn đặt miếng gà lên khay nướng thứ 2 rồi xếp vào lò chiên không dầu kết hợp hấp, bạn lưu ý là khay gà sẽ ở phía trên, còn khay gạo nếp thì ở dưới nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ đầy nước vào khay hứng nước của lò, đóng nắp lò rồi chọn chức năng hấp trong 35 phút là đạt nhé.

- Trường hợp nếu bạn không có nồi chiên không dầu có chức năng hấp thì bạn có thể thay thế bằng nồi xửng hấp 2 tầng, 1 tầng hấp gà và 1 tầng hấp xôi. Thời gian hấp là khoảng 30 - 40 phút nhé.

Bước 3: Làm dưa góp chua ngọt ăn kèm

Làm dưa góp chua ngọt, đánh thức vị giác!

- Đầu tiên, dưa chuột và cà rốt mua về, bạn đem rửa thật sạch với nước, để ráo rồi dùng dao cắt thành những miếng vừa ăn như hình. Còn với rau thơm thì bạn rửa sạch rồi cắt nhỏ ra là được.

- Kế đến, bạn cho các nguyên liệu mới được vào tô, rồi lần lượt nêm thêm các gia vị là 1/4 muỗng cà phê muối, 1 ít tiêu xay, 2 trái tắc (quất) vắt lấy nước cùng 1/2 muỗng cà phê đường, rồi tiến hành trộn đều và nêm nếm lại cho hợp khẩu vị gia đình là đã có ngay phần dưa góp chua cay, kích thích vị giác rồi nhé!

Bước 4: Pha nước chấm

Nước chấm đậm đà, thơm nức mũi!

- Nước chấm đậm đà, thơm ngon, là thành phần không thể thiếu của đĩa gà hấp xôi thơm ngon, hấp dẫn. Để pha được chén nước chấm gà chuẩn ngon, bạn lần lượt cho vào chén các gia vị bao gồm: 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước cốt tắc, 1 muỗng canh nước lọc, 1 ít tiêu, 1 ít lá chanh thái sợi và 1 trái tắc thái lát.

- Tiếp đó, tiến hành trộn đều các gia vị thành một hỗn hợp sền sệt là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và cho 3 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi, khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho hành tím cắt lát vào phi thơm cho đến khi vàng giòn thì vớt ra, để ráo dầu là được nhé.

Bước 5: Hấp lần 2

Bạn nhớ trộn nước dừa với xôi rồi mới đem hấp thêm 5 phút nữa cho xôi dẻo ngon, béo thơm nhé!

- Đến đây, sau khi hấp gà và xôi được 30 phút, thì bạn lấy khay xôi ra trộn với 4 muỗng canh nước cốt dừa, đảo đều rồi cho vào nồi hấp tiếp trong khoảng 5 phút cùng khay gà là đã hoàn tất rồi nhé.

- Giờ thì bạn chỉ bày ra dĩa, thêm 1 ít dưa góp rồi trang trí lại cho đẹp mắt là đã có ngay đĩa gà hấp xôi ngon mắt ngon miệng như nhà hàng rồi đấy!

Thành phẩm

Gà hấp xôi thơm ngon khó cưỡng, nhìn là thích, ăn là mê!

Đĩa gà hấp xôi vàng thơm óng ánh với phần thịt gà chín mềm đậm vị, cùng phần xôi nếp dẻo thơm xen lẫn chút vị mặn nhẹ, ăn kèm với phần dưa góp chua ngọt đầy hương vị và nước chấm đậm đà nữa thì đúng chuẩn bài, ăn mãi cũng không ngán, thực khách nào được may mắn thưởng thức cũng sẽ thích mê hết nha!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua nếp ngon

- Để chọn được nếp ngon, bạn nên chọn nếp có hạt to, tròn đều, màu trắng đục và không bị nát.

- Đồng thời, khi cắn thử, nếu bạn cảm nhận được vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng thoang thoảng của nếp thì đây chính là loại nếp ngon.

- Ngược lại, bạn nên tránh mua loại nếp có màu vàng, bị lẫn mùn, có mọt hay có mùi ẩm mốc,... vì đó có thể là nếp cũ để lâu, bị hư hại và kém chất lượng.

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm gà hấp xôi thơm ngon khó cưỡng, với tạo hình và hương vị chuẩn ngon như nhà hàng tại nhà! Với món ăn vừa đẹp, dinh dưỡng, lại còn thơm ngon như này, chị em chọn làm món ăn quây quần cho bữa tối, hay làm món ăn đãi khách đều tuyệt vời hết nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!