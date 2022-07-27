Cách làm bò nấu đậu đậm đà hương vị, thơm ngon chuẩn vị tại nhà!

Bò nấu đậu là một trong những món hầm với sự hòa quyện nguyên liệu tuyệt vời từ thịt bò, đậu trắng và các loại rau củ, vừa thơm mềm đậm đà, lại còn đầy dinh dưỡng, khiến ai được thưởng thức cũng nhớ mãi không quên. Đừng chần chừ nữa, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về món hầm thơm ngon hấp dẫn với cách làm đơn giản tại nhà này nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt đậu trắng có chứa hàm lượng vitamin A cao, cao hơn cả cải bó xôi và bông cải xanh nên có khả năng cải thiện thị lực, giúp mắt sáng rất hiệu quả.

Đậu trắng là một trong những loại thực phẩm được trồng phổ biến ở Bắc và Nam Mỹ. Nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng cao và luôn được khuyến khích đưa vào bữa ăn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nhờ vào thành phần giàu kali, việc tiêu thụ đậu trắng mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ bảo vệ tim mạch và cân bằng huyết áp. Đặc biệt, hàm lượng chất sắt và vitamin B9 có trong đậu trắng cũng hỗ trợ cải thiện số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin trong máu nữa.

Ngoài ra, việc đưa đậu trắng vào thực đơn còn giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân, nhờ vào hàm lượng chất xơ cực cao có trong đậu trắng, giúp thúc đẩy sự hoạt động của đường ruột và làm giảm cảm giác thèm ăn cho các chị em.

Bên cạnh đậu trắng thì thịt bò cũng là nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng vô cùng phổ biến

Thịt bò - nguồn cung cấp protein tuyệt vời

Bắp bò vừa thơm ngon vừa dinh dưỡng!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác.

Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Đọc đến đây hẳn chị em đã muốn thêm ngay món ăn thơm ngon và dinh dưỡng này vào bàn ăn tối nay rồi phải không nào? Hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bò nấu đậu thơm ngon hấp dẫn này nhé!

Cách làm bò nấu đậu thơm ngon, đậm đà, ai ăn cũng thích

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu để nấu bò nấu đậu!

Bắp bò 1 kg

Đậu trắng 240 gr

Khoai lang 4 củ

Cà rốt 2 củ

Hành tây 1 củ

Hành tím 3 củ

Hành lá 1 ít

Ngò rí 1 ít

Ớt sừng 2 trái

Tỏi 1 củ

Bột bắp 1 muỗng canh

Bơ mặn 2 muỗng cà phê

Nước dừa tươi 1 lít

Dầu điều 1 muỗng canh

Dầu ăn 200 ml

Gia vị thông dụng (Đường/Muối/Hạt nêm) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi áp suất, chảo chống dính, muỗng, đũa,...

Các bước tiến hành nấu bò nấu đậu mềm ngon, đậm vị

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Công đoạn sơ chế và làm sạch thịt bắp bò!

- Đầu tiên, thịt bò mua về, bạn đem rửa sạch, để ráo khô, rồi cắt bỏ những phần gân mỡ trắng bao quanh thịt đi (vì phần này ăn không được và làm cho mùi vị của món ăn bớt thơm ngon).

- Tiếp đó, bạn cắt thịt bò theo sớ thịt thành những miếng vuông vừa ăn, lưu ý là bạn nên cắt hơi dày một chút vì khi nấu thì thịt bò sẽ bị co lại.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn sơ chế các loại rau củ và gia vị đi kèm!

- Trước tiên, với tỏi mua về, bạn đem đi bóc, rửa sạch, rồi băm nhuyễn.

- Kế đến là hành tím và hành tây: bạn cũng đem lột vỏ và rửa sạch, hành tím thì bạn đem băm nhuyễn như tỏi, còn tây tây thì bạn thái thành hình múi cau là được.

- Với hành lá, bạn đem cắt rễ, nhặt bỏ những lá úa, rửa sạch rồi tiến hành đập dập phần đầu của hành, băm nhuyễn, còn phần lá thì bạn cắt thành những khúc dài cỡ 2 đốt tay là đạt nhé.

- Tương tự như vậy, bạn rửa ớt sừng và cắt khoanh ngắn hoặc dài tuỳ theo ý thích.

- Còn với các nguyên liệu như cà chua, cà rốt, khoai lang, bạn chỉ cần rửa sạch và để ráo nước, sau đó tiến hành cạo sạch vỏ, riêng cà chua thì bạn đem thái nhỏ ra như hình nhé.

Bước 3: Ướp thịt bò

Bạn nên ướp thịt bò ít nhất 30 phút trước khi chế biến nhé!

- Ở công đoạn này, bạn cho phần thịt bò đã được sơ chế vào thau và lần lượt nêm vào 1 muỗng canh hạt nêm và 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh màu dầu điều (để tạo màu) và một nửa số hành tím và tỏi đã băm nhuyễn.

- Sau đó tiến hành trộn đều thịt bò với các gia vị và để ướp ít nhất là 30 phút trước khi chế biến để thịt bò được thấm đều gia vị nhé.

- Một lưu ý ở công đoạn này chính là, bạn nên để thịt bò đã ướp vào tủ lạnh từ 6 - 8 tiếng trước khi nấu, để thịt bò được thấm vị thơm ngon hơn nhé!

Bước 4: Tạo hình và nêm gia vị cho củ quả

Bạn có thể tỉa hình rau củ theo sự sáng tạo của mình nhé!

- Trước hết, bạn có thể tiến hành tỉa và tạo hình cho các củ khoai lang và cà rốt theo ý thích.

- Kế đó, bạn chỉ cần cho chúng vào thau và ướp với các gia vị là 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường.

- Tiến hành dùng đũa đảo đều hỗn hợp, rồi cho thêm 1/3 lượng hành băm và tỏi băm còn lại vào và trộn đều lên là được.

Bước 5: Nấu thịt bò với cà chua

Bạn nhớ hầm ở lửa liu riu nhé!

- Đầu tiên, bạn bắc nồi áp suất lên bếp và cho 100ml dầu ăn vào nồi để đun sôi, rồi cho nốt 1/2 lượng hành tím băm và tỏi băm còn lại vào phi thơm lên.

- Tiếp đó, bạn cho hết phần cà chua xắt nhỏ vào nồi, đảo đều cho đến khi khi cà chua mềm rục ra.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho phần thịt bò đã ướp vào chung (nhớ giữ lại phần nước ướp bò), rồi dùng vá đảo đều.

- Tận dụng phần nước ướp bò trong thau vừa rồi, cho củ quả đã cắt tỉa vào ướp để tạo màu và thấm gia vị cho chúng.

- Sau khi nồi thịt thấm đều gia vị, săn dần và thịt trở nên ươm vàng, bạn đậy nắp nồi áp suất lại và tiến hành nấu trong vòng 10 phút ở lửa nhỏ liu riu.

Bước 6: Chiên củ quả

Quy trình chiên các loại rau củ để giữ được độ chín tươi ngon!

- Trong lúc chờ đợi nồi thịt hầm, bạn bật bếp thứ 2 và bắc chảo lên, rồi cho 100ml dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn điều chỉnh mức lửa ở mức vừa nhỏ, rồi cho hết lượng hành tím và tỏi băm còn lại vào để phi thơm.

- Kế đến, bạn cho phần khoai lang đã được cắt tỉa vào chiên ở lửa lớn, cho đến khi vàng đều hết mặt khoai.

- Khi khoai lang đã vàng đều hai mặt, bạn tiếp tục cho hết phần cà rốt đã được sơ chế vào đảo chung trong vòng 2 phút, rồi cho toàn bộ nước ướp rau củ ban nãy vào chảo.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đậy nắp nồi đậy nắp chảo lại, đun ở lửa nhỏ trong vòng 5 phút để củ quả thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 7: Hầm thịt bò với đậu và củ quả

Các bước nấu bò nấu đậu chuẩn ngon!

- Sau khi nấu nồi áp suất 10 phút, bạn tắt lửa, chờ đến khi van đỏ hạ xuống thì mới mở nắp ra, rồi dùng đũa vào đâm vào thịt để kiểm tra xem thịt đã mềm chưa. Khi thịt mềm rồi, thì bạn cho hết khoai lang và cà rốt đã chiên vào nồi.

- Tiếp đó, bạn lại tiếp tục cho thêm 1 lít nước dừa tươi vào nồi để tăng thêm độ béo thơm của món ăn và đun trong vòng 3 phút.

- Sau đó, bạn lần lượt cho thêm 2 muỗng cà phê bơ mặn và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào, đậy nắp kín và nấu ở lửa vừa, cho đến khi bạn dùng đũa kiểm tra thấy thịt bò và củ quả đã chín đều thì cho một chén đậu vào nấu chung.

- Song song với lúc đó, bạn pha hỗn hợp bột bắp với nước theo tỉ lệ: 1 muỗng canh bột bắp và 1/2 chén nước lạnh, khuấy đều cho tan rồi đổ đổ từ từ vào nồi thịt bò hầm đậu. Lưu ý vừa đổ vừa khuấy để bột không vị vón cục, hỗn hợp bột này sẽ làm nồi thịt bò nấu đậu thêm sánh ngon hơn.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm phần ớt và hành tây đã cắt vào nồi, để yên trong vòng 1 - 2 phút cho hỗn hợp sôi lên là đã hoàn thành nồi thịt bò nấu đậu thơm ngon nức mũi rồi đấy.

Thành phẩm

Bò nấu đậu thơm ngon hút mắt!

Món bò nấu đậu với màu sắc bắt mắt từ nước dùng sánh mịn cùng các loại rau củ tươi ngon. Khi thưởng thức, bạn chỉ cần múc ra chén nhỏ, cho thêm chút ngò rí lên trên là visual “đẹp như nhà hàng” rồi nhé. Ăn một miếng thôi là đã cảm nhận ngay được thịt bò mềm ngon đậm đà, hạt đậu trắng ngọt bùi, kết hợp với nước dùng có vị béo thơm đặc trưng của nước cốt dừa cùng các loại rau củ tươi ngon, ăn kèm với bánh mì hay cơm trắng thì đều chuẩn ngon hết ý nhé!

Mẹo chọn mua bắp bò tươi ngon

- Với món thịt bò nấu đậu này, bạn nên chọn những miếng bắp bò có màu đỏ tươi xen lẫn với gân trắng, phần mỡ có màu vàng tươi.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng tay nhấn vào miếng thịt để kiểm tra độ tươi ngon của thịt bò, bắp bò tươi ngon phải có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác dính tay, nhớt hay có mùi hôi lạ.

Trên đây là công thức làm món bò nấu đậu thơm ngon, đậm đà hương vị và đầy bổ dưỡng tại nhà. Mỗi cuối tuần mà cả gia đình được quây quần bên nồi thịt bò nấu đậu nóng hổi, thơm ngon nức mũi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công món hầm “ngon tuyệt” này nhé!