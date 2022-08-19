Cách làm bắp bò kho gừng thơm ngon nức mũi và chuẩn hao cơm tại nhà!

Bắp bò là phần thịt rất được ưa chuộng nhờ thành phần giàu dinh dưỡng và mang đến hương vị mềm ngon, đậm đà khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác. Tiêu biểu phải kể đến những món ăn thơm ngon hấp dẫn được chế biến từ bắp bò như: bò nấu đậu , bò xào ớt chuông ,...hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý bạn đọc thêm một công thức chế biến bắp bò siêu đậm đà hấp dẫn và đơn giản tại nhà - món Bắp bò kho gừng ! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Ngoài lượng chất đạm cao, bắp bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò nói chung hay bắp bò nói riêng, là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, thịt bắp bò chủ yếu chứa protein và chất béo. Trong 100g thịt bắp bò với 10% chất béo có hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Với nguyên liệu vừa thơm ngon lại dinh dưỡng như này, các chị em nhất định phải bổ sung vào thực đơn hàng tuần nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bắp bò kho gừng thơm ngon hấp dẫn, ai cũng mê này thôi nào!

Cách làm bắp bò kho gừng đậm đà thơm ngon, chuẩn hao cơm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món bắp bò kho gừng thơm nức mũi!

Thịt bắp bò 500 gr

Sả 4 nhánh

Tỏi 3 tép

Gừng 1 nhánh

Dầu ăn 7 muỗng cà phê

Hạt nêm 2 muỗng cà phê

Muối 1.5 muỗng cà phê

Tiêu 1.5 muỗng cà phê

Đường 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành nấu bắp bò kho gừng chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Làm sạch và sơ chế các nguyên liệu đi kèm!

- Với gừng tươi, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch rồi đập dập, sau đó lấy 1/2 đem băm nhuyễn, 1/2 còn lại thì thái sợi.

- Tỏi thì bạn bóc vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn là được.

- Còn 4 nhánh sả thì bạn chia làm 2 phần, 1 phần đem cắt khúc khoảng 1.5 lóng tay, phần còn lại thì cắt thành những lát mỏng.

- Sau đó, bạn dùng dao băm nhuyễn các nguyên liệu, bao gồm: sả cắt lát, tỏi và 1/2 phần gừng băm, rồi tiến hành trộn đều lên nhé.

Bước 2: Sơ chế thịt bắp bò

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi của bắp bò!

- Bắp bò mua về, bạn cần tiến hành làm sạch và khử mùi hôi của thịt, bằng cách: dùng 1/2 phần gừng băm còn lại chà xát khắp bề mặt thịt, rồi đem thịt rửa lại với nước và để ráo là được nhé. Hoặc bạn cũng có thể dùng muối, chanh, rượu trắng hoặc giấm để chà xát bề mặt thịt và để yên trong khoảng 10 phút, sau đó đem rửa lại với nước là đã khử được mùi hôi và làm sạch hiệu quả rồi nhé.

- Tiếp đó, bạn chỉ cần dùng dao cắt bỏ đi lớp màng trắng bao bên ngoài phần thịt bắp bò, việc này nhằm giúp khử mùi hôi của thịt triệt để, vậy là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 3: Ướp thịt bắp bò

Nếu có thời gian, bạn có thể nêm nếm gia vị và để ướp qua đêm trong tủ lạnh nhé!

- Ở công đoạn này, với phần thịt bắp bò đã được sơ chế ở bước trên, bạn dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

- Kế đến, bạn tiến hành ướp với các nguyên liệu: 1/2 phần sả, gừng, tỏi băm nhuyễn; 1 muỗng cà phê hạt nêm; 1/2 muỗng cà phê muối; 1/2 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê dầu ăn.

- Dùng đũa đảo đều rồi để yên trong khoảng 30 phút cho thịt thấm đều gia vị là đạt nhé.

- Cũng ở bước này, nếu có thời gian, bạn có thể ướp thịt từ 45 - 60 phút hoặc ướp qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh để thịt bò thấm gia vị, khi kho sẽ đậm đà hơn.

Bước 4: Xào thịt bắp bò

Bạn xào tới khi thịt bắp bò hơi săn lại là đạt nhé!

- Trước tiên, bạn bắc nồi lên bếp và cho 5 muỗng cà phê dầu ăn vào đun sôi.

- Khi thấy dầu ăn sôi lên, bạn tiến hành cho hết phần sả, gừng, tỏi băm nhuyễn còn lại vào, xào đều tay cho đến khi dậy mùi thơm.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục cho phần sả cắt khúc vào, đảo đều cho vàng và dậy mùi thơm thì cho phần thịt bắp bò đã ướp vào, xào đều tay cho đến khi thịt hơi săn lại là đạt nhé.

Bước 5: Kho thịt bắp bò

Quy trình các bước nấu bắp bò kho gừng chuẩn ngon!

- Đến đây, khi thấy thịt bò hơi săn lại thì bạn lần lượt nêm thêm các gia vị vào nồi là: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê tiêu. Nếu bạn thích ăn cay thì có thể thêm vài trái ớt hoặc ớt cắt nhuyễn để tăng hương vị nhé!

- Tiến hành xào liên tục cho thịt bò thấm đều gia vị, sau đó cho thêm khoảng 100ml nước lọc vào (nếu bạn thích nước dùng thơm béo và đậm đà hơn thì có thể thay bằng nước dừa nhé).

- Cuối cùng, đậy nắp nồi và tiến hành kho thịt bò với lửa nhỏ cho đến khi nước kho cạn lại, nước còn ngập khoảng 1/2 phần thịt bò thì bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Món bắp bò kho gừng thơm mềm, đậm đà, ăn là mê!

Món bắp bò kho gừng thơm ngon hấp dẫn với hương thơm nức mũi, kích thích vị giác cùng phần thịt bắp bò mềm ngon, đậm vị, xen lẫn chút hương vị thơm thơm, cay cay đặc trưng của gừng sả, đảm bảo ăn thử là mê nhé! Món kho nóng hổi này mà dùng kèm với chén cơm trắng hay bánh mì thì chuẩn ngon khỏi bàn!

Mẹo chọn mua bắp bò tươi ngon, chất lượng

- Với món bắp bò kho gừng này, bạn nên chọn những miếng bắp bò có màu đỏ tươi xen lẫn với gân trắng, phần mỡ có màu vàng tươi, cùng phần thớ thịt nhỏ, mềm, đây là những miếng thịt bắp bò chất lượng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng tay nhấn vào miếng thịt để kiểm tra độ tươi ngon của thịt bò, bắp bò tươi ngon phải có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác dính tay, nhớt hay có mùi hôi lạ.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng thịt bắp bò có màu tái xanh hoặc có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt, đây là thịt bò bị sên, bị sán hay bị lại gạo.

Trên đây là công thức làm món bắp bò kho gừng đậm vị hấp dẫn và chuẩn hao cơm tại nhà. Với món kho nóng hổi, đầy dinh dưỡng và kích thích vị giác như này, các chị em chọn làm món ăn đổi gió cho bữa cơm gia đình thêm phong phú thì còn gì chuẩn hơn nữa?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!