Cách làm gà nướng giấy bạc mềm thơm, đậm đà, chuẩn ngon cho ngày cuối tuần sum vầy!

Đọc đến đây, hẳn các chị em cũng phần nào hiểu được lý do loại thịt này lại được yêu thích đến thế phải không nào? Vừa thơm ngon, dinh dưỡng, lại còn dễ dàng chế biến và giá thành thì không hề đắt nữa, quả xứng đáng với danh xưng thực phẩm “quốc dân” mà! Giờ thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình bắt tay ngay vào chế biến món gà nướng giấy bạc siêu mềm ngon tại nhà nhé!

Cách làm gà nướng giấy bạc mềm thơm, đậm vị, ăn là thích

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món gà nướng giấy bạc thơm ngon, hấp dẫn!

Gà ta (nguyên con) 1.5 kg

Sả 15 cây

Bột điều 15 g

Tiêu (tiêu hạt) 10 g

Rượu trắng 50 ml

Các bước tiến hành làm gà nướng giấy bạc chuẩn ngon và tiện lợi tại nhà

Bước 1: Sơ chế gà

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi đặc trưng của thịt gà!

Đối với gà sống:

- Đầu tiên, khi gà được cắt tiết xong, bạn đem gà nhúng xuống nước lạnh, rồi vớt ra và dùng giấm gạo để xoa đều khắp thân gà, để yên trong khoảng 10 phút cho lỗ chân lông của gà giãn nở ra là được.

- Sau đó, bạn tiến hành đun sôi nước (sôi sùng sục) đủ 100 độ C, rồi nhúng cả con gà vào nồi nước sôi, lưu ý lật qua lại và nhúng phần chân đầu.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần vớt gà ra và làm sạch lông là được nhé.

Đối với gà mua sẵn hoặc đã làm lông:

- Còn đối với gà mua sẵn hoặc khi đã được làm sạch lông, bạn chỉ việc dùng rượu trắng và muối xát đều lên da gà, sau đó xả dưới vòi nước, để loại sạch mùi hôi từ tuyến nang lông sót lại là đã xong khâu sơ chế gà rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các gia vị và nguyên liệu nướng cùng!

- Với sả mua về, bạn nhặt bỏ phần úa, sau, sau đó đem rửa sạch và đập dập.

- Tiêu thì cho vào cối giã, tuy nhiên không nên giã quá nát, vụn nhé.

Bước 3: Ướp gà

Tiến hành tẩm ướp gia vị cho thịt gà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho các nguyên liệu gồm: sả, tiêu, 2 thìa canh muối và 1 thìa canh bột ngọt vào tô, sau đó tiến hành trộn và bóp đều sả để ngấm gia vị.

- Tiếp đến, bạn cho phần sả vừa trộn gia vị, cùng 2 chân vào bụng của gà.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc pha 1 thìa cà phê dầu ăn vào 15g bột điều, sau đó hòa tan và phết lên phần da bên ngoài của gà là đạt nhé.

Bước 4: Nướng gà

Nướng gà trên bếp than hoa!

Ở bước chế biến cuối cùng này, bạn có thể tiến hành nướng gà với bếp than hoặc nồi chiên không dầu nhé:

Nướng gà bằng bếp than

- Trước tiên, bạn bọc 1 lớp lá chuối lên toàn bộ con gà đã được sơ chế, cách làm này sẽ giúp phần thịt gà khi nướng được thơm hơn.

- Kế đến, bạn đặt gà vào giữa 3 - 4 lớp giấy bạc đã trải sẵn rồi gói lại.

- Đến đây thì bạn có thể dùng củi đốt lấy than hoặc mua than trực tiếp từ các cửa hàng ngoài chợ về và mồi bếp cho than lên lửa.

- Sau khi than chuyển hồng thì bạn tiến hành cho gà vào nướng trong khoảng 50 - 60 phút là gà chín. Trong quá trình nướng, bạn lưu ý nên lật lại gà từ 2-3 lần cho chín vàng đều nhé.

Nướng gà bằng nồi chiên không dầu

- Đối với cách nướng gà bằng nồi chiên không dầu, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy!

- Bạn chỉ cần lót 1 tấm giấy bạc vào đáy nồi chiên không dầu, sau đó cho gà vào và điều chỉnh nhiệt độ ở 200 độ C, rồi tiến hành nướng trong khoảng 30 phút là gà chín tới nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Gà nướng giấy bạc mềm thịt, thơm ngon, ăn là mê!

Gà nướng giấy bạc thơm ngon hấp dẫn với phần thịt bên trong vừa chín tới, thịt gà ngọt, thơm, hòa quyện cùng gia vị đậm đà, đặc biệt, nếu bạn nướng bằng than hoa thì thịt gà sẽ càng mềm và còn xen lẫn chút hương khói hấp dẫn nữa đấy nhé. Món này mà ăn kèm với một ít dưa chuột hoặc muối tiêu chanh nữa thì chuẩn ngon miễn bàn luôn!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm món gà nướng giấy bạc mềm ngon, đậm đà và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn món ăn làm món chính cuối tuần sum họp này, thì đây có thể là một lựa chọn lý tưởng. Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình trổ tài chiêu đãi thành công nhé!