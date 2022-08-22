Cách làm mực hấp lá ổi tươi ngon, đầy mới lạ và bắt vị tại nhà!

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, tại Việt Nam, loại mực này thường được đánh bắt ở các vùng biển có độ mặn vừa phải như Cửa Lò, Nhật Lệ, Phan Thiết,...

Mực hấp là một trong những món hải sản giữ nguyên được độ tươi ngon và rất được ưa chuộng, nhờ những “tầng” hương vị xuất sắc khi kết hợp với các nguyên liệu khác, trong đó phải kể đến các món như: mực hấp sả , mực hấp lá lốt , mực hấp nước dừa ,....Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý bạn đọc một món mực hấp thơm ngon không kém, đó chính là món mực hấp lá ổi - vừa tươi ngon lại đầy mới lạ, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!

Loại hải sản này cũng có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Chất béo 1.38g 2%

Chất béo bão hòa 0.358g 2%

Polyunsaturated Fat 0.524g

Không bão hòa đơn béo 0.107g

Cholesterol 233mg 78%

Sodium 44mg 2%

246mg kali

Carbohydrate 3.08g 1%

15.58g protein

Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức khỏe cho người tiêu thụ. Đặc biệt, lượng protein chiếm 30% trong mực còn rất quan trọng để giúp da, tóc, cơ bắp của chúng ta có được độ khỏe mạnh và dẻo dai.

Không chỉ có vậy, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích khác như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu ống nghiệm, mực có thể làm giảm kích thước khối u và sự lan rộng của các tế bào ung thư, nhờ vào mối liên hệ mật thiết với các chất chống oxy hóa có trong mực ống.

Bên cạnh những thông tin hữu ích đến từ mực ống, chúng ta cũng không thể không đề cập đến những công dụng ít ai ngờ đến của lá ổi nhé

Lá ổi

Lá ổi là một bộ phận của cây ổi có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Thông thường, chúng ta chỉ sử dụng phần quả nhưng theo các tài liệu Y học cổ truyền, lá ổi được xem như một nguyên liệu cho nhiều bài thuốc hữu hiệu. Nhờ vào thành phần berbagai rất cao, nên lá ổi thường được dùng để điều trị bệnh tiêu chảy cấp một cách hiệu quả.

Lá ổi và những công dụng mà ít ai ngờ tới!

Nhưng không chỉ có vậy, lá ổi còn “thần kỳ” hơn vậy nhiều. Theo các nghiên cứu, lá ổi có các công dụng tuyệt vời sau: giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, hỗ trợ giảm cân, chữa cảm và ho, giảm mụn, tốt cho da và tóc, tốt cho răng, cải thiện chất lượng giấc ngủ,...

Đặc biệt, nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa cao, lá ổi có thể làm giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene có trong lá ổi đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư.

Quả là bất ngờ phải không nào?! Tất cả những công dụng mà phải dùng bao thực phẩm chức năng cũng chưa chắc có được, nay lại “hội tụ” đầy đủ trong một món ăn ngon lành! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món mực hấp lá ổi tươi ngon và bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm mực hấp lá ổi tươi ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món mực hấp lá ổi!

Mực ống 3 con

Lá ổi 15 lá

Sả 2 nhánh

Gừng 1 nhánh

Hành tím 1 củ

Ớt 1 trái

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi xửng hấp, dao, thớt,...

Các bước tiến hành làm mực hấp lá ổi chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế mực ống

Công đoạn sơ chế và làm sạch mực ống!

- Đầu tiên, mực ống mua về, bạn tiến hành rửa sạch rồi rút phần đầu và râu mực ra khỏi thân, sau đó dùng dao cắt bỏ mắt và răng của mực.

- Tiếp đó, bạn dùng một ít muối để chà xát lên phần thân mực, rồi đem rửa sạch lại với nước và để ráo.

- Cuối cùng, khi mực đã ráo nước, bạn chỉ cần dùng dao khứa đều phần lưng của mực, để dễ thấm gia vị hơn nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các nguyên liệu để ướp mực và hấp kèm!

- Với sả, bạn tước bỏ phần vỏ cứng già và cắt lát mỏng 1 nhánh sả, nhánh còn lại, bạn tiến hành đập dập ra là được nhé.

- Lá ổi thì bạn đem rửa sạch với nước rồi để cho ráo là được.

- Còn gừng thì bạn gọt bỏ vỏ, rửa sơ với nước rồi thái sợi nhỏ.

- Ớt thì bạn đem bỏ cuống, rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Cuối cùng là hành tím, bạn cũng bóc vỏ, rửa sạch rồi cắt lát mỏng là đã hoàn tất khâu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp mực ống

Bạn để yên trong khoảng 15 phút cho mực ngấm đều gia vị nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, với phần mực đã được sơ chế, bạn cho lần lượt các gia vị gồm 2 nhánh sả, 1 trái ớt băm, 1 củ hành tím cắt lát, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê tiêu xay vào.

- Tiến hành trộn đều và để ướp trong khoảng 15 phút cho mực ngấm đều gia vị là được nhé.

Bước 4: Hấp mực với lá ổi

Các bước hấp mực với lá ổi chuẩn tươi ngon, hấp dẫn!

- Đến đây, trước tiên, bạn tiến hành lót dưới đáy xửng một lớp lá ổi rồi xếp mực lên, sau đó phủ lên trên thêm một lớp lá ổi nữa.

- Kế đó, bạn cho 500ml vài nồi xửng hấp, khi thấy nước sôi thì bạn cho xửng mực vào hấp trong khoảng 5 - 7 phút, đến khi thấy mực chuyển sang màu đậm hơn là hoàn thành rồi đấy nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Món mực hấp lá ổi tươi ngon, ngọt thơm, ăn cùng nước chấm nữa thì chuẩn khỏi chỉnh!

Món mực hấp lá ổi tươi ngon bắt mắt, nhìn làm thèm. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được sự hòa quyện hương thơm đặc trưng của lá ổi cùng với phần thịt mực dai ngon, tươi ngọt vừa chín tới. Món mực hấp này mà chấm cùng chén tương ớt cay cay hay chén mắm tôm pha loãng nữa thì chuẩn ngon hết nước chấm luôn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa.Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Mẹo chọn mua lá ổi tươi

- Để làm món mực hấp lá ổi chuẩn ngon, bạn nên chọn những lá ổi không quá già, cũng không quá non. Đồng thời, có màu xanh vừa phải, lá còn nguyên vẹn, bản rộng và không bị úa vàng hay bị sâu nhé.

Trên đây là công thức làm món mực hấp lá ổi chuẩn thơm ngon, hấp dẫn và đơn giản tại nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mà được thưởng thức món hải sản tươi ngon, ngọt thơm đầy hấp dẫn này thì còn gì bằng nữa nào?! Các chị em nhất định phải thử nhé!