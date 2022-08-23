Cách làm bắp xào trứng thơm ngon, ngọt béo, thỏa sức nhâm nhi cho những chiều nhạt miệng!

Bắp (hay còn gọi là ngô) là một loại cây thực phẩm có rất nhiều lợi ích mà chúng ta không ngờ tới.

Bắp xào là một trứng những món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em nhờ vào hương vị ngọt thơm, béo bùi hấp dẫn, ăn mãi cũng không ngán. Bên cạnh món bắp xào mỡ hành hay bắp xào tép quá quen thuộc, hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc thêm một công thức làm món bắp xào ăn là ghiền - đó chính là món bắp xào trứng chuẩn ngon, thơm nức mũi với cách làm siêu đơn giản! Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món ăn vặt siêu bắt vị này nhé!

Ngoài ra, bắp còn có khả năng giúp cải thiện thị lực, chống thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi nhờ vào hàm lượng vitamin A cao, có trong bắp. Bên cạnh đó, bắp còn có các công dụng hiệu quả khác như: ngăn ngừa xơ cứng động mạch và các bệnh về tim mạch như suy tim, đột quỵ, tai biến…Các chất như folate giúp bảo vệ thành mạch, vitamin B3, magnesium trong bắp có tác dụng bảo vệ thành mạch máu hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , trong bắp chứa thành phần chất xơ dồi dào giúp chống táo bón và các bệnh đường ruột. Mỗi trái bắp có thể cung cấp 23% lượng chất xơ cơ thể con người cần mỗi ngày, tốt cho người hay bị táo bón, bệnh trĩ và có thể phòng ngừa các bệnh về đường ruột.

Đặc biệt, bắp được xếp vào thực phẩm có ích cho phụ nữ mang thai nói riêng và nữ giới nói chung, nhờ vào công dụng giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh cho thai nhi, tăng cường chức năng sản xuất máu, chống lão hóa, nâng cao hệ miễn dịch và điều chỉnh nội tiết tố, chống rối loạn kinh nguyệt và vô sinh cho các chị em.

Trứng gà - siêu thực phẩm thiết yếu

Trứng gà là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, magie, canxi, kẽm, sắt,...

Trứng gà - siêu thực phẩm cho mỗi ngày!

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào này, trứng gà đã đem lại “hàng sa số” những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện tóc xơ, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, phòng và điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già,...

Có thể nói, sự kết hợp của 2 nguyên liệu siêu thực phẩm này không chỉ mang lại hương vị thơm ngon hấp dẫn, mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho người thưởng thức. Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món bắp xào trứng thơm béo, hấp dẫn này thôi nào!

Cách làm bắp xào trứng chuẩn ngon như ngoài tiệm, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món bắp xào trứng thơm ngon!

Bắp mỹ 1 quả

Trứng gà 2 quả

Hành lá 4 nhánh

Đường 1/2 muỗng canh

Muối 1/2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm bắp xào trứng siêu đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn tách bắp và sơ chế hành lá!

- Với bắp mỹ mua về, bạn tiến hành lột vỏ, nhặt bỏ râu, rồi tách lấy hạt bắp, sau đó đem rửa sơ qua với nước và để ráo là được.

- Còn hành lá thì bạn cắt bỏ rễ, nhặt bỏ phần lá úng, rồi đem đi rửa sạch và cắt nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Trộn hỗn hợp trứng và bắp

Luộc chín bắp và làm hỗn hợp với trứng gà!

- Đầu tiên, bạn bắc một nồi nước lên bếp và tiến hành đun với lửa lớn, đến khi nước sôi thì bạn cho hạt bắp vào, chần sơ qua trong khoảng 3 phút rồi vớt ra rổ để ráo nước nhé.

- Kế đó, bạn chuẩn bị một chiếc tô lớn sạch, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là phần bắp đã luộc chín, 2 quả trứng gà, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê muối và hành lá đã cắt nhỏ vào.

- Sau đó dùng đũa khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện với nhau là được.

Bước 3: Xào bắp với trứng

Bạn nhớ xào trên lửa vừa cho đến khi bắp và trứng chín nhé!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, đợi khi dầu nóng lên thì cho hết tô hỗn hợp bắp trứng mới tạo thành ở bước trên vào.

- Sau đó, bạn tiến hành xào hỗn hợp ở lửa vừa, cho đến khi bắp và trứng chín là hoàn tất rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Bắp xào trứng thơm ngon bắt mắt, ăn là ghiền!

Món bắp xào trứng nổi bật với visual màu vàng bóng bẩy đẹp mắt, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị trứng gà thơm ngậy, beo béo, hòa quyện với những hạt bắp mềm ngọt, giòn giòn, đậm đà hương vị, đảm bảo nhìn là thích, ăn là mê nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Mẹo chọn bắp Mỹ ngọt ngon

- Bạn nên chọn mua những trái bắp có vỏ ngoài xanh tươi, râu bắp không bị héo hoặc khô và cuống bắp còn tươi mới. Đây là những trái bắp tươi nên sẽ có vị ngọt hơn.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những trái bắp có hạt bắp vàng bóng, đều và thẳng tắp, không có màu lạ.

- Không nên chọn bắp có vỏ ngoài khô hoặc màu trắng đục vì những quả như thế thường quá già hoặc là bắp cũ khô héo.

Trên đây là công thức làm món bắp xào trứng thơm ngon, béo ngậy, chuẩn hấp dẫn tại nhà. Với món ăn vặt chất lượng mà cách làm lại siêu đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em chế biến thành công!