Cách nấu sữa bắp ngọt thơm, sánh mịn, siêu đơn giản tại nhà!

Sữa bắp là thức uống bình dân, chuẩn “ngon-bổ-rẻ” và rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe bán sữa bắp nóng hổi mỗi sáng, trải dài trên đường phố Sài Gòn tấp nập người qua lại. Với màu vàng tươi đẹp mắt, hương vị ngọt thơm đặc trưng của bắp mỹ, vừa ngọt dịu lại còn thơm ngon, khiến ai uống cũng mê. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách nấu sữa bắp thơm ngon, sánh mịn ngay tại nhà, chẳng cần phải xếp hàng chờ mua nữa nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , trong bắp chứa thành phần chất xơ dồi dào giúp chống táo bón và các bệnh đường ruột. Mỗi trái bắp có thể cung cấp 23% lượng chất xơ cơ thể con người cần mỗi ngày, tốt cho người hay bị táo bón, bệnh trĩ và có thể phòng ngừa các bệnh về đường ruột.

Bắp (hay còn gọi là ngô) là một loại cây thực phẩm có rất nhiều lợi ích mà chúng ta không ngờ tới.

Bắp (hay ngô) là thực phẩm tuyệt vời dành cho các chị em phụ nữ!

Ngoài ra, bắp còn có khả năng giúp cải thiện thị lực, chống thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi nhờ vào hàm lượng vitamin A cao, có trong bắp. Bên cạnh đó, bắp còn có các công dụng hiệu quả khác như: ngăn ngừa xơ cứng động mạch và các bệnh về tim mạch như suy tim, đột quỵ, tai biến…Các chất như folate giúp bảo vệ thành mạch, vitamin B3, magnesium trong bắp có tác dụng bảo vệ thành mạch máu hiệu quả.

Đặc biệt, bắp được xếp vào thực phẩm có ích cho phụ nữ mang thai nói riêng và nữ giới nói chung, nhờ vào công dụng giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh cho thai nhi, tăng cường chức năng sản xuất máu, chống lão hóa, nâng cao hệ miễn dịch và điều chỉnh nội tiết tố, chống rối loạn kinh nguyệt và vô sinh cho các chị em.

Quả là nhiều công dụng hữu ích đến không ngờ phải không nào?!!! Giờ thì hãy cùng khám phá ngay cách làm sữa bắp ngọt ngon, thơm mịn tại nhà nhé!

Cách nấu sữa bắp ngọt thơm, sánh mịn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món sữa bắp thơm ngon tại gia!

Bắp (ngô) Mỹ 2 trái

Sữa tươi không đường 220 ml

Sữa đặc có đường 125 ml (1/3 lon)

Nước 1 lít

Dụng cụ thực hiện : Máy xay sinh tố, rây lọc, nồi, muỗng, dao.

Các bước tiến hành nấu sữa bắp

Bước 1: Vệ sinh và luộc bắp

Các bước vệ sinh và sơ chế bắp

- Đầu tiên, bắp Mỹ mua về, bạn bóc vỏ, rửa sạch, rồi lấy phần lá non bên trong trái bắp đem đi rửa sạch, sau đó bó lại để luộc chung với bắp cho ngọt nước hơn nhé.

- Tiếp đó, bạn cho tất cả các nguyên liệu gồm: 1 lít nước, 2 trái bắp, bó lá ngô vào nồi và nấu ở lửa nhỏ. Khi thấy nước sôi thì bạn chỉnh nhỏ lửa đi, đậy nắp lại và đun thêm khoảng 20 phút.

- Cuối cùng, khi đã luộc bắp đủ thời gian, bạn lấy bắp ra, để nguội và dùng dao cắt phần thịt bắp ra khỏi cùi như hình là được.

Bước 2: Xay bắp

Bạn nhớ lọc qua rây đã sữa bắp khi nấu không bị lợn cợn nhé!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho phần thịt ngô đã được tách ra cùng nước luộc ngô ở bước trên vào máy xay sinh tố. Xay đều cho đến khi hỗn hợp trên nên nhuyễn.

- Sau cùng, bạn chỉ cần lọc hỗn hợp mới xay qua rây, dùng thìa để ép lấy hết phần nước và bỏ phần bã bắp lợn cợn đi nhé.

Bước 3: Nấu sữa bắp

Khuấy nhẹ nhàng trên lửa nhỏ vừa để sữa không bị tách nước nhé!

- Đến bước này thì bạn cho hết phần sữa bắp mới lọc được ở bước trên vào nồi, bắc lên bếp và để ở lửa vừa.

- Kế đó, bạn lần lượt cho thêm 220ml sữa tươi không đường và 125ml sữa đặc có đường vào chung, khuấy đều tay nhẹ nhàng theo một chiều cho đến khi sữa sôi lên thì có thể tắt bếp rồi nhé.

- Ở bước cuối này, bạn đặc biệt lưu ý ở khâu khuấy sữa nhé, tuyệt đối không nên để lửa lớn hay khuấy mạnh tay, kẻo làm sữa bị tách nước mất.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh độ ngọt cho sữa bằng cách điều chỉnh lượng sữa đặc cho vào nhé.

Thành phẩm

Sữa bắp thơm ngon, bổ dưỡng - uống là mê ngay!

Sữa bắp sánh mịn, vàng ươm, lại thoang thoảng thơm mùi bắp, kết hợp với vị ngọt dịu nơi cuống họng, dùng khi nóng hay lạnh đều thơm ngon, chuẩn vị nhé. Chỉ với vài công đoạn đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, nhưng thành phẩm là thơm ngon miễn bàn, các chị em nhất định phải thử nấu món sữa bắp này tại nhà nhé.

Cách bảo quản sữa bắp

- Tùy vào cách chế biến và bảo quản của bạn mà thời gian sử dụng sữa bắp cũng có sự khác biệt. Thông thường sữa bắp có thể dùng được từ 1-3 ngày khi bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, nếu để ở nhiệt độ thường thì các chị em không nên để ở nơi có ánh sáng trực tiếp của mặt trời nhé.

- Tuy nhiên, để thưởng thức được hết vị thơm ngon của sữa bắp, các chị em nên thưởng thức ngay khi sữa bắp mới được hoàn thành nhé.

Mẹo chọn bắp Mỹ tươi ngon



Bắp Mỹ ngon sẽ có hạt thẳng đều tăm tắp, bóng vàng và vỏ ngoài tươi xanh!

- Bạn nên chọn mua những trái bắp có vỏ ngoài xanh tươi, râu bắp không bị héo hoặc khô và cuống bắp còn tươi mới. Đây là những trái bắp tươi nên sẽ có vị ngọt hơn.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những trái bắp có hạt bắp vàng bóng, đều và thẳng tắp, không có màu lạ.

- Không nên chọn bắp có vỏ ngoài khô hoặc màu trắng đục vì những quả như thế thường quá già hoặc là bắp cũ khô héo.

Trên đây là công thức nấu sữa bắp siêu thơm ngon và đơn giản tại nhà. Một món thức uống vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại còn dễ làm như này, các chị em hãy thêm ngay vào tủ lạnh nhà mình nhé, chắc hẳn các thành viên trong gia đình sẽ yêu thích lắm đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!