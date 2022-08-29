Cách làm gà nướng mắc khén thơm ngon khó cưỡng, chuẩn vị vùng núi Tây Bắc tại nhà!

Mắc khén hay Má-khén, là loại gia vị nổi tiếng của vùng miền núi Tây Bắc, Việt Nam. Cây mắc khén sau khi ra trái, sẽ được hái lượm và phơi khô để dùng dần trong năm. Tuy được ví như tiêu của rừng, nhưng mắc khén hoàn toàn có hương vị và cách sử dụng khác biệt, mang đặc trưng của cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.

Mắc khén vốn là loại gia vị mang “linh hồn” của vùng núi Tây Bắc. Ở nơi đây, người dân dùng mắc khén cho đủ các món ăn thơm ngon như: cá suối nướng mắc khén, thịt gác bếp mắc khén, hay đơn giản là nước chấm thơm ngon, đậm vị từ mắc khén,...nhưng nổi bật nhất phải kể đến món gà nướng mắc khén - món nướng đậm đà thơm ngon, làm say lòng bao thực khách nơi miền xuôi. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món gà nướng mắc khén nổi danh này nhé!

Hầu hết các món ăn của đồng bào dân tộc Thái nơi đây đều sử dụng mắc khén làm gia vị, và tất nhiên, món gà nướng mắc khén chính là món ăn tiêu biểu. Loại gia vị này có mùi thơm nồng nàn, thơm hơn hạt tiêu, cay nhè nhẹ, hơi gây tê khi thưởng thức, và đặc biệt hoàn hảo khi kết hợp cùng hạt Dổi. Đây là hai loại gia vị được xem là linh hồn ẩm thực nơi đây.

Tháng 11 dương lịch hàng năm là thời điểm thu hoạch mắc khén. Quả mắc khén có màu xanh, đến lúc chín ngả vàng hồng tựa quả vải, hạt màu đen. Bà con vùng núi Tây Bắc thường đem phơi khô những chùm quả mắc khén để có thể dùng dần cho cả một năm.

Du khách đặt chân đến vùng đất Tây Bắc sẽ không thể quên được hương vị đặc trưng khó cưỡng của hạt mắc khén được nêm nếm trong mỗi món ăn, từ món nướng đến món khô truyền thống, hay chỉ dùng làm gia vị chấm thôi cũng đủ làm "ngất ngây" nơi đầu lưỡi rồi.

Không chỉ vậy, với vị ấm, cay the, người Tây Bắc còn tin dùng hạt mắc khén làm các bài thuốc dân gian chữa trị chứng đầy bụng, khó tiêu, hỗ trợ kích thích tiêu hóa và giảm đau nhức xương khớp nữa đấy.

Quả là một món quà vô giá từ thiên nhiên cho vùng núi Tây Bắc mà. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến ngay món gà nướng mắc khén - món ngon nổi tiếng của người dân tộc Thái ở vùng núi Tây Bắc này nhé!

Cách làm gà nướng mắc khén chuẩn hương vị Tây Bắc tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món gà nướng mắc kén thơm ngon khó cưỡng!

Gà 1/2 con (khoảng 1.3kg)

Mắc khén 3 muỗng cà phê

Lá chanh 7 lá

Mật ong 1/2 muỗng cà phê

Sả 5 cây

Gừng 15 gr

Hành khô 3 tép

Bạc hà 1 ít

Ngò gai 6 cây

Ớt bột 1/2 muỗng canh

Bột nghệ 1/2 muỗng cà phê

Mật ong 1 ít

Rượu trắng 1 ít

Dầu ăn 1 ít

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: Lò nướng , màng bọc thực phẩm, dao, tô, cối,...

Các bước tiến hành làm gà nướng mắc khén chuẩn ngon, đậm vị, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch gà và chuyển bị các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, với gà mua sẵn đã được làm sạch lông mua về, bạn đem rửa cùng nước muối loãng có pha chút rượu trắng, sau đó xả lại với nước sạch để loại sạch mùi hôi từ tuyến nang lông sót lại, là đã xong khâu sơ chế gà.

- Tiếp đó là lá chanh đã rửa sạch và hạt mắc khén, bạn tiến hành xào nhẹ cho đến khi nghe mùi thơm là được.

- Sau đó là đến phần sơ chế các nguyên liệu đi kèm, với gừng, bạn đem cạo vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng.

- Sả thì bạn lột bỏ lớp vỏ sần sùi, rồi cắt lát mỏng 3 cây, với 2 cây sả còn lại thì bạn đập dập rồi cắt khúc ra là được nhé.

- Cuối cùng là bạc hà và ngò gai, bạn tiến hành nhặt bỏ những phần không ăn được, sau đó đem rửa sạch rồi để cho ráo nước, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Giã hỗn hợp gia vị ướp gà

Hỗn hợp gia vị ướp gà đa dạng và hấp dẫn!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần lần lượt cho các nguyên liệu gồm 2 muỗng cà phê muối, sả cắt lát, 7 lá chanh, 3 muỗng cà phê mắc khén, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường và 5 ngọn bạc hà (húng lủi) vào cối, sau đó tiến hành giã nhỏ ra là đạt nhé.

Bước 3: Ướp gà

Bạn nhớ đem gà bọc kín rồi bảo quản ở ngăn mát từ 2-3 tiếng cho thấm đều gia vị nhé!

- Trước tiên, với cho hỗn hợp gia vị vừa giã được ở bước trên, bạn cho ra tô, rồi tiếp tục cho thêm 1 ít dầu ăn và 1/2 muỗng cà phê bột nghệ vào rồi trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

- Kế đó, bạn tiến hành xoa đều toàn bộ hỗn hợp gia vị lên hết con gà, từ trong ra ngoài.

- Cuối cùng, bạn dùng ngò gai, sả cắt khúc cùng gừng thái lát bỏ vào phía dưới của gà, rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại như hình, sau đó đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 - 3 tiếng để gà ngấm đều gia vị nhé.

Bước 4: Nướng gà

Quy trình các bước nướng gà mắc khén chuẩn thơm ngon, chắc thịt!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, trước hết, bạn cần mở lò ở nhiệt độ 175 độ C trong 10 phút trước khi nướng để ổn định nhiệt độ lò.

- Tiếp đến, bạn cho phần gà đã thấm gia vị vào nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong 30 phút.

- Sau 30 phút, bạn lấy gà ra phết 1 lớp mật ong lên thân gà như hình, rồi lại cho vào nướng thêm từ 8 - 12 phút ở nhiệt độ 200 độ C là gà chín đều. Nếu bạn muốn da gà giòn hơn hãy tăng thời gian nướng lên 15 phút nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần đem gà ra trình bày và thưởng thức ngay thôi nào!

Thành phẩm

Gà nướng mắc khén vàng ngon hấp dẫn cùng hương thơm nức mũi!

Món gà nướng mắc khén thơm ngon nức mũi cùng màu vàng óng ánh bắt mắt, nhìn là thèm. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn giòn, vô cùng thấm vị từ phần da gà, cùng những miếng thịt gà mọng nước, mềm ngọt, đậm đà vị cay tê từ mật ong, mắc khén, đảm bảo kích thích vị giác, ăn một lần là nhớ mãi không quên nhé!

Mẹo chọn mua thịt gà làm sẵn tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm món gà nướng mắc khén nổi danh vùng Tây Bắc tại nhà. Với món gà nướng thơm ngon hấp dẫn này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Được nếm thử ngay đặc sản nơi vùng núi ở ngay căn bếp nhỏ nhà mình thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé.