Cách làm cá ngừ kho măng thơm ngon, đậm vị, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Cá ngừ là loại cá biển thuộc dòng cá bạc má, có giá trị dinh dưỡng cao và rất được ưa chuộng tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

Cá ngừ là một trong những loại hải sản rất được ưa chuộng nhờ vào thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, cùng hương vị thơm béo hấp dẫn khi kết hợp với các nguyên liệu khác. Những món ăn đặc sắc được chế biến từ cá ngừ phải kể đến như: cá ngừ kho , bún cá ngừ ,...tất cả đều thơm ngon khó cưỡng, nhưng hấp dẫn hơn cả là món cá ngừ kho măng - sự kết hợp đầy mới lạ mang tới hương vị đậm đà, dễ dàng đốn tim mọi thực khách. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món cá ngừ kho măng chuẩn thơm ngon, đậm đà này nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần EPA, protein và taurine có trong cá ngừ có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol trong cơ thể con người.

Không chỉ được ưa chuộng bởi độ tươi ngon, ngọt thịt khi thưởng thức và thành phần dinh dưỡng cao, cá ngừ còn là một thực phẩm tuyệt vời đem lại rất nhiều bổ ích cho người thưởng thức.

Bên cạnh đó, cá ngừ còn có các công dụng bổ ích không ngờ nữa như : Kích hoạt các tế bào não và thúc đẩy các hoạt động của não, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ, hỗ trợ giảm huyết áp cho các bệnh nhân cao huyết áp, ngăn ngừa thiếu máu, thiếu sắt, bổ cho mắt và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch,... Quả là một loại thực phẩm tuyệt vời phải không các chị em ?!!!

Sự kết hợp của cá ngừ với măng chua sẽ làm nên một món ăn vừa ngon miệng, đậm vị, vừa giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể rất tốt. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món Cá ngừ kho măng thơm ngon hấp dẫn này ngay thôi nhé!

Cách làm cá ngừ kho măng chuẩn ngon, bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món cá ngừ kho măng chuẩn thơm ngon!

– Cá ngừ: 500gr

– Măng tươi chua: 300gr

– Hành, tỏi khô, ớt trái, hành lá.

– Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, đường, hạt nêm.

Các bước tiến hành làm cá ngừ kho măng đậm đà hương vị, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu và ướp cá ngừ

Công đoạn chuẩn bị cá ngừ và măng chua

- Đầu tiên, cá ngừ mua về, bạn cần bỏ ruột và mang, sau đó cắt thành từng lát tùy ý, rồi đem chà xát với muối và rửa sạch lại với nước là được nhé.

- Tiếp đó, với phần cá ngừ đã được làm sạch, bạn tiến hành ướp cá với ½ muỗng canh hành băm, ½ muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh tiêu và 2 muỗng canh nước mắm.

-Sau đó tiến hành trộn đều gia vị với cá và để ướp trong khoảng 15 phút cho thấm đều gia vị, là đã xong khâu chuẩn bị cá ngừ rồi nhé.

- Cuối cùng là măng chua, bạn thái thành sợi nhỏ vừa ăn hoặc cắt thành những khúc cỡ 4cm, sau đó đem rửa qua 2 - 3 lần nước cho sạch rồi vắt nước và để ráo nhé. Hoặc bạn cũng có thể cho măng vào nồi luộc lại khoảng 10 phút, cách này sẽ giúp măng ngon hơn, loại bỏ những chất dơ và độc tố trong măng.

Bước 2: Kho cá ngừ với măng

Quy trình kho cá ngừ với măng chuẩn đậm vị, thơm ngon khó cưỡng!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho 100ml dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng lên, thì bạn cho ½ muỗng canh hành tím băm và ½ muỗng canh tỏi băm vào phi thơm.

- Kế đó, bạn cho hết phần cá ngừ đã ướp vào chảo kho ở mức lửa lớn trong 5-7 phút.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm 100ml nước lọc và măng chua vào chảo.

- Đến đây thì bạn chỉ cần tiếp tục nấu cho đến khi nước cá sôi thì bạn hạ lửa nhỏ lại, và khi thấy nước sánh lại thì bạn lần lượt cho thêm ½ muỗng canh ớt băm và ½ muỗng canh tiêu vào chảo là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm



Món cá ngừ kho măng bùng nổ hương vị với visual nhìn là thèm!

Món cá ngừ kho măng thơm ngon bắt mắt với visual nổi bật cùng hương vị thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị cá ngừ béo nhẹ, ngọt thơm và thấm đều gia vị, hòa quyện cùng với măng chua có độ giòn giòn dai dai hấp dẫn, đạt chuẩn đến độ cân bằng về hương vị. Món kho này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon phải biết luôn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn cá ngừ tươi ngon

- Để mua được cá ngừ còn chất lượng, bạn hãy chú ý quan sát phần mắt cá nhé. Nếu mắt cá trong, thấy rõ con ngươi thì đây là cá tươi ngon. Ngược lại, nếu mắt cá hóp lại thì có thể cá đã để kho đông lạnh lâu ngày và thịt không còn tươi ngon nữa.

- Ngoài ra, bạn cũng hãy lưu ý phần mang cá. Cá ngừ tươi sẽ có phần mang cá màu đỏ tươi, còn cá ngừ đã để lâu thì phần mang cá sẽ có màu đỏ thẫm hoặc thậm chí là màu đen.

- Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra độ tươi của cá bằng cách ấn vào phần bụng cá, nếu thấy có độ đàn hồi tốt thì đây là cá tươi. Ngược lại, nếu thấy mềm và không có độ đàn hồi thì đây là cá đã bị ươn.

Mẹo chọn mua măng luộc ngon không đắng

- Bạn nên mua những cây măng luộc có màu vàng nhạt, nhìn tươi mới, khi nhấn vào khúc măng có độ mềm, khoảng cách giữa các đốt măng gần nhau, đây là những cây măng non tươi mềm, ăn sẽ ngon ngọt hơn.

- Ngược lại, bạn không mua nếu thấy măng dai cứng có nhiều xơ, sờ vào thấy nhớt hoặc màu vàng đậm, vì đây là măng già hoặc có thể đã bị ngâm hóa chất.

Trên đây là công thức làm món cá ngừ kho măng chuẩn thơm ngon đậm đà và siêu đơn giản tại nhà. Với món cá kho vừa dinh dưỡng lại siêu đưa cơm như này, các chị em chọn làm món chính cho bữa trưa hay bữa tối đều được hết nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!