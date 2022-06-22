Cách nấu bún cá ngừ thơm ngon, đậm đà hương vị Quy Nhơn!

Bún cá ngừ là một trong 2 món bún mang thương hiệu hương vị đậm đà, chuẩn vị miền Trung tại Quy Nhơn. Có thể món bún này có phần xa lạ với người dân hai miền Nam, Bắc, nhưng tại Quy Nhơn, món bún cá ngừ này còn nổi ngang ngửa với món bún chả cá đấy. Không chỉ đậm vị, ngon mắt, món bún cá này còn rất dễ làm nữa đấy, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm Bún cá ngừ chuẩn vị Quy Nhơn ngay tại nhà nhé!

Không chỉ được ưa chuộng bởi độ ngon khi thưởng thức và thành phần dinh dưỡng cao, cá ngừ còn là một thực phẩm tuyệt vời đem lại rất nhiều bổ ích cho người thưởng thức.

Cá ngừ là loại hải sản thuộc dòng cá bạc má, có giá trị dinh dưỡng cao và rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Cá ngừ - loại hải sản có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất nhiều công dụng!

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần EPA, protein và taurine có trong cá ngừ có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol trong cơ thể con người.

Bên cạnh đó, cá ngừ còn có các công dụng bổ ích không ngờ nữa như : Kích hoạt các tế bào não và thúc đẩy các hoạt động của não, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ, hỗ trợ giảm huyết áp cho các bệnh nhân cao huyết áp, ngăn ngừa thiếu máu, thiếu sắt, bổ cho mắt và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch,... Quả là một loại thực phẩm tuyệt vời phải không các chị em ?!!!

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món Bún cá ngừ chuẩn vị Quy Nhơn ngay tại nhà nhé!

Cách làm Bún cá ngừ Quy Nhơn chuẩn vị, thơm ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món Bún cá ngừ chuẩn vị Quy Nhơn!

Cá ngừ 500 gr

Cà chua 2 quả

Thơm 1/4 quả

Nghệ 1 củ

Hành tím 4 củ

Sả cây 4 cây

Hành lá 2 nhánh

Ngò 1 ít

Nước mắm 3 muỗng canh

Dầu ăn 5 muỗng canh

Dầu điều 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm Bún cá ngừ Quy Nhơn

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế các nguyên liệu phụ cho nước dùng đậm vị!

- Trước tiên, cà chua mua về bạn đem rửa sạch và cắt thành múi cau.

- Thơm thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt thành từng lát mỏng nhỏ vừa ăn.

- Hành ngò thì bạn bỏ gốc, rửa sạch và cắt nhỏ.

- Hành củ và nghệ thì bạn đem bỏ vỏ, rửa sạch và đập dập, băm nhỏ ra.

- Cuối cùng là sả, bạn đem rửa sạch và cắt thành khúc.

Bước 2 : Sơ chế và ướp cá ngừ

Ướp cá ngừ trong vòng 20 phút để thấm đều gia vị!

- Cá ngừ mua về bạn đem rửa sạch với muối và cắt thành từng lát tùy ý.

- Tiếp đó, bạn ướp cá ngừ với 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, một vài lát ớt cắt nhỏ, nghệ cắt nhỏ và 1 muỗng canh nước mắm.

- Dùng bao tay nilon để xoa đều gia vị lên 2 mặt cá và để cá ướp trong 20 phút cho thấm đều gia vị.

Bước 3 : Chiên cá ngừ

Trở đều 2 mặt để cá được chín đều!

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo và bắc lên bếp.

- Khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho phần cá ngừ đã được tẩm ướp gia vị vào và chiên ở lửa nhỏ.

- Lưu ý trở 2 mặt cho đến khi cá chín đều với màu trắng xám như hình là đạt nhé.

Bước 4 : Xào các nguyên liệu phụ

Các nguyên liệu đầy "sắc màu" làm tăng hương vị cho món bún cá ngừ!

- Vẫn ở trên chiếc chảo mới chiên cá khi nãy, bạn cho thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu sôi lên thì cho hành băm, sả đập dập và nghệ vào phi thơm lên.

- Kế đó, bạn cho phần cà chua và thơm đã được sơ chế cùng 1 muỗng cà phê dầu điều vào, đảo thật đều trên chảo 5 phút ở lửa vừa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 5 : Nấu nước dùng bún cá ngừ

- Ở công đoạn cuối cùng này, đầu tiên bạn chuẩn bị 1 nồi nước với 1,5 lít nước. Đun ở lửa lớn cho đến khi thấy nước bắt đầu sôi thì cho phần nguyên liệu phụ đã xào vào.

- Nấu cho đến khi nồi nước sôi lớn thì tiếp tục cho phần cá đã chiên vào là được.

- Tiếp đó, bạn nêm thêm 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường vào nồi, đun ở lửa vừa thêm 5 phút nữa là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bún cá ngừ - đặc sản của Quy Nhơn!

Khi thưởng thức bạn nên chuẩn bị sẵn phần bún và chan đều từng muôi canh nước dùng nóng hổi và đậm đà lên trên, ăn kèm cùng đĩa rau sống nữa thì đúng chuẩn vị Bún cá ngừ Quy Nhơn luôn nhé. Nước dùng đậm đà rất riêng, thịt cá ngọt chắc, đảm bảo ăn một lần là mê ngay!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn cá ngừ tươi ngon

- Để mua được cá ngừ còn chất lượng, bạn hãy chú ý quan sát phần mắt cá nhé. Nếu mắt cá trong, thấy rõ con ngươi thì đây là cá tươi ngon. Ngược lại, nếu mắt cá hóp lại thì có thể cá đã để kho đông lạnh lâu ngày và thịt không còn tươi ngon nữa.

- Ngoài ra, bạn cũng hãy lưu ý phần mang cá. Cá ngừ tươi sẽ có phần mang cá màu đỏ tươi, còn cá ngừ đã để lâu thì phần mang cá sẽ có màu đỏ thẫm hoặc thậm chí là màu đen.

- Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra độ tươi của cá bằng cách ấn vào phần bụng cá, nếu thấy có độ đàn hồi tốt thì đây là cá tươi. Ngược lại, nếu thấy mềm và không có độ đàn hồi thì đây là cá đã bị ươn.

Cách chọn cà chua tươi

- Bạn nên chọn những quả cà chua có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu, vỏ ngoài nguyên vẹn, căng mọng và có mùi thơm tự nhiên thì là cà chua tươi ngon.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những quả cà chua còn phần cuống tươi trên thân quả.

Cách chọn thơm chất lượng

- Những quả thơm chín ngon thường sẽ có màu vàng đều tươi bắt mắt, đôi khi sẽ có vài chỗ có màu xanh nhỏ và có mùi thơm ngọt.

- Bạn cũng nên chọn những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn và có nhiều mắt lớn thì thường sẽ có nhiều thịt.

Trên đây là công thức chế biến món Bún cá ngừ thơm ngon đậm vị, đặc sản của Quy Nhơn ngay tại nhà. Với nguồn dưỡng chất dồi dào, thơm ngon lại dễ làm, bún cá ngừ là lựa chọn lý tưởng trong những ngày mưa, hay những lúc gia đình đang muốn tìm kiếm một món ăn lạ miệng, các chị em đừng bỏ lỡ nhé!