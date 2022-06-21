2 cách làm bánh dừa nướng - đặc sản Quảng Nam giòn ngon tại nhà!

Bánh dừa nướng với mỗi lát bánh đều gói gọn hương vị miền Trung là món bánh đặc sản tại Quảng Nam. Mỗi lần có dịp đi du lịch ở QUảng Nam hay Đà Nẵng, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những du khách trong nước và nước ngoài đang lựa mua những túi bánh dừa nướng thơm ngon để làm quà tặng người thân và gia đình. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức siêu đơn giản cho món Bánh dừa nướng “lừng danh” này nhé!

Bằng bàn tay khéo léo, người dân xứ Quảng đã biến những nguyên liệu này thành những chiếc bánh thơm ngon, béo ngậy.

Trộn đều đến khi hỗn hợp kết dính thành khối là đạt

- Trước tiên, bạn cho lần lượt 200gr dừa nạo, 50gr đường, 60gr bột gạo nếp, 20gr sữa đặc và 1 muỗng cà phê tinh chất vani vào tô.

- Tiếp đó dùng tay trộn đều đến khi hỗn hợp kết dính thành khối như hình là đạt.

Bước 2 : Tạo hình bánh dừa và nướng bánh lần 1

Cán bột bánh thật mỏng cho dàn đều khuôn

- Ở công đoạn này, đầu tiên bạn cho khối bột đã được trộn vào khuôn nướng có lót sẵn giấy nến, sau đó dùng cây cán bột, cán thật mỏng cho dàn đều khuôn.

- Kế đến, bạn chỉ việc rắc đều 1 lớp mè rang lên mặt mặt bánh là hoàn tất.

- Sau đó là công đoạn nướng bánh lần 1, bạn cần đặt lò nướng ở nhiệt độ 100 độ C trước 15 khi nướng.

- Sau cùng, cho khay bánh vào nướng trong vòng 10 phút ở 100 độ C là được.

Bước 3 : Cắt bánh và nướng bánh lần 2

Cắt bánh thành những hình chữ nhật nhỏ đều nhau

- Sau khi nướng bạn đủ 10 phút, bạn lấy khay bánh ra và cắt thành những hình chữ nhật đều nhau.

- Sau đó, tiếp tục nướng bánh thêm 10-15 phút ở nhiệt độ 120 độ C cho tới khi bánh chín vàng giòn là hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh dừa nướng nhâm nhi cùng trà xanh thì chuẩn bài!

Bánh dừa nướng vừa ra lò thơm phức, giòn rụm, cắn một miếng là như muốn tan ra cùng vị bùi bùi, béo ngậy của dừa non. Theo lời của người dân Quảng, khi ăn bánh dừa nướng , bạn nên nhâm nhi cùng một tách trà xanh nữa vì như thế sẽ làm dậy thêm hương vị cho món bánh này.

2. Cách làm bánh dừa nướng dạng viên tròn nhỏ xinh

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món bánh dừa nướng dạng viên

Dừa nạo 380 gr

Trứng gà 4 quả

Đường trắng 125 gr

Muối 2 gr

Vani 1/4 muỗng cà phê

Các bước làm bánh dừa nướng dạng viên tròn tại nhà

Bước 1 : Nướng sơ dừa nạo

Nướng sa qua dừa nạo để dậy mùi thơm cho bánh dừa nướng

Trước tiên, bạn dàn đều phần dừa nạo ra khay nướng và nướng ở 180 độ C trong vòng 5 phút, sau đó lấy ra để nguội là được. Cách này sẽ giúp tinh dầu dừa được kích hoạt và mang lại hương thơm cho bánh hơn.

Bước 2 : Trộn lòng trứng gà với gia vị

Trộn thật đều hỗn hợp cho đến khi đường tan và hỗn hợp nổi bọt

Ở công đoạn này, đầu tiên bạn đập 4 quả trứng vào tô, sau đó lần lượt cho thêm 125 gram đường, 2 gram muối và 1/4 muỗng cà phê vani vào. Trộn thật đều hỗn hợp cho đến khi đường tan và hỗn hợp nổi bọt như hình bên trên.

Bước 3 : Tạo hình bánh

Hỗn hợp làm viên bánh dừa nướng

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho phần dừa nạo đã được nướng sơ vào hỗn hợp trứng ở bước trên, và trộn cho thật đều.

- Sau đó bạn cho ít dầu ăn ra tay, rồi vo tròn hỗn hợp trên thành những viên tròn nhỏ cỡ 4cm là được. Ở bước này, bạn lưu ý không nên quét dầu ăn lên vỏ bánh, việc này sẽ khiến bánh dễ bị cháy sém khi nướng nhé.

Tạo hình bánh dừa nướng tròn xinh

Bước 4 : Nướng bánh

Nướng tới khi bánh chín vàng giòn là đạt

- Đầu tiên, bạn cho những viên bánh dừa nhỏ xinh vào khay nướng có lót sẵn giấy nến.

- Sau đó chỉ việc nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15-20 phút cho đến khi thấy bánh chín vàng đều là hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh dừa nướng dạng viên - ăn là mê!

Những viên bánh dừa nướng nhỏ xinh với màu vàng ươm cùng hương thơm nức mũi, kết hợp với vị ngọt bùi từ dừa non, đảm bảo ăn là thích mê nhé.

Bảo quản bánh dừa nướng

Để bảo đảm được độ ngon, chuẩn vị của bánh dừa nướng - đặc sản Quảng Nam, bạn nên đậy bánh trong hộp kín, bảo quản ở nhiệt độ thường từ 1 - 2 ngày và từ 5 - 7 ngày ở ngăn mát tủ lạnh.

Mẹo chọn mua dừa tươi ngon

- Đối với món bánh này, bạn nên chọn dừa bánh tẻ để thu được phần cơm dừa dẻo ngon. Dừa bánh tẻ sẽ có lớp vỏ màu nâu nhạt, độ cứng và độ dày của cùi cũng vừa phải.

- Nếu không nạo được dừa, bạn cũng có thể tham khảo dừa sấy khô được đóng gói sẵn để thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn trong việc chế biến.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản cho món bánh dừa nướng thơm ngon - đặc sản của Quảng Nam ngay tại nhà. Với công thức dễ làm cùng nguyên liệu đơn giản, mà thành quả đạt được thì chuẩn “ngon mắt ngon miệng”, ăn mãi không chán hương vị miền Trung này, các chị em độc giả chuẩn bị làm món quà vặt để nhâm nhi trong tiệc trà gia đình thì còn gì bằng nào. Chúc các chị em trổ tài thành công mỹ mãn nhé !