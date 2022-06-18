2 Cách làm bánh vòng - bánh Donut Socola nướng mềm mịn, ngọt thơm ngay tại nhà.

Với tạo hình "muôn hình vạn trạng" hút mắt cùng hương vị ngọt thanh, mềm xốp, ăn mãi không ngán, chẳng lạ gì khi món bánh nho nhỏ này lại được nhiều thực khách ở nhiều lứa tuổi của nhiều nền ẩm thực yêu thích. Thay vì phải xếp hàng chờ trong những tiệm bánh, hãy để chúng tôi mách bạn công thức làm món bánh Donut socola nướng siêu ngon lại còn đơn giản ngay tại nhà nhé !

Câu chuyện ra đời của bánh Donut vẫn chưa được xác thực, nhưng nhìn chung có 2 truyền thuyết về sự ra đời của loại bánh ăn vặt thơm ngon này.

Bánh Donut hay còn được gọi là bánh vòng, là chiếc bánh rán Mỹ, với hình dáng đặc biệt - có một chiếc lỗ nhỏ ở giữa bánh cùng sự đa dạng trong mùi vị, thường được chia thành bánh Donut có nhồi nhân bên trong hoặc không có nhồi nhân.

Truyền thuyết đầu tiên được nhận định là do các thợ bánh ngày xưa chưa có kỹ thuật để làm bánh chín hoàn toàn từ trong ra ngoài, vì vậy nên họ đã nảy ra ý tưởng khoét 1 vòng tròn nhỏ giữa bánh để bánh chắc chắn chín đều.

Nhưng có rất nhiều người lại tin vào câu chuyện truyền thuyết thứ hai hơn. Đó là câu chuyện về thuyền trưởng Hanson Gregory, chuyện kể rằng vào năm 1847, trong 1 lần ra khơi thì thuyền của ông gặp phải giông bão lớn. Tuy nhiên vì đang ăn dở chiếc bánh mẹ ông đã cất công làm cho mình, nên dù bão giông thì ông cũng không muốn làm bay mất bánh, chính vì vậy mà ông đã khoét tạm một lỗ nhỏ trên bánh và "đeo" chiếc bánh đó vào 1 thanh gỗ của vô lăng điều khiển thuyền, nhờ vậy mà khi giông bão đi qua, chiếc bánh của ông vẫn không bị cuốn bay đi mất. Từ đó, ông đã ra lệnh cho các đầu bếp phải đục lỗ bánh khi làm món bánh rán này, và đây chính là câu chuyện tiền thân của bánh Donut ngày nay.

Dù với truyền thuyết nào, thì sự thật là chiếc bánh Donut nhỏ xinh này đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tim của các thực khách "hảo ngọt" ở khắp nơi trên thế giới. Giờ thì các chị em độc giả hãy cùng đi khám phá ngay công thức làm bánh Donut socola nướng - version được yêu thích nhất của loại bánh Donut này ở ngay bài viết dưới đây nhé!!!

Cách làm bánh Donut Socola nướng ngọt thơm, mềm xốp tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị (cho 12 chiếc bánh Donut socola)

Nguyên liệu cho bánh Donut socola nướng ăn là mê!

Bột mì đa dụng 150 gr

Bơ lạt 50 gr(đun chảy)

Bột cacao đen 35 gr

Baking soda (muối nở) 1/2 muỗng cà phê

Socola 200 gr

Sữa tươi không đường 240 ml

Trứng 1 quả

Tinh chất vani 1/2 muỗng cà phê

Đường 100 gr

Muối 1/2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm bánh Donut socola nướng

Bước 1 : Trộn bột khô

Hỗn hợp bột khô hoàn thành với màu nâu sữa

Ở bước đầu tiên, bạn chuẩn bị một chiếc tô thật sạch, sau đó cho lần lượt 150gr bột mì đa dụng, 100gr đường, 35gr bột cacao đen, 1/2 muỗng cà phê baking soda và 1/2 muỗng cà phê muối vào, đảo đều cho hỗn hợp bột hòa quyện thành màu nâu sữa như hình.

Bước 2 : Trộn nguyên liệu ướt

Bạn lưu ý khuấy 1 chiều đều tay nhé!

Bạn chuẩn bị thêm 1 tô mới, lần lượt cho 240ml sữa tươi không đường, 1 quả trứng, 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani vào, sau đó dùng cây đánh trứng, khuấy thật đều cho nguyên liệu hòa vào nhau.

Bước 3 : Trộn bột bánh

Bột bánh với màu nâu đẹp mắt

Ở công đoạn này, bạn cho hỗn hợp trứng sữa vừa được trộn đều vào tô bột khô ở trên, rồi dùng phới dẹt trộn cho thật đều.

Tiếp đó, bạn cho 50gr bơ lạt đã được đun chảy vào cùng và tiếp tục trộn đều thêm 1 lần nữa là được nhé.

Bước 4 : Nướng bánh Donut

Những chiếc bánh vòng donut nóng hổi vừa ra lò

Đến đây thì bạn lưu ý nên bật lò nướng ở 180 độ C trong 10 phút trước khi nướng bánh nhé.

Kế đó, bạn chỉ cần cho phần bột bánh đã được hoàn thành vào khuôn bánh donut và đem nướng ở 180 độ C trong 15 phút là bánh đã chín rồi nhé.

Sau cùng bạn chỉ cần lấy bánh ra khỏi khuôn rồi kê lên giá cho bánh nguội bớt là được.

Bước 5 : Làm lớp socola phủ

Lớp socola phủ vừa nâng tầm thẩm mỹ lại còn giúp tăng hơm hương vị!

Ở bước cuối cùng này, bạn cho 200gr socola vào một chiếc tô thủy tinh, sau đó đem đi đun cách thủy, vừa đun vừa khuấy đều tay cho đến khi socola tan chảy hết thì tắt bếp.

Sau cùng, bạn chỉ cần nhúng mặt của từng chiếc bánh donut vào tô socola đã được đun chảy, sau đó để bánh lên khuôn và chờ lớp socola khô lại là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh Donut socola nướng ẩm mềm, ngọt ngọt đăng đắng, ăn hoài không ngán!

Bánh Donut socola nướng với visual bắt mắt làm nên thương hiệu, được nướng xốp mềm, cắn đến đâu là ngập hương vị ngọt ngọt xen lẫn chút đắng rất đặc trưng từ socola và bột cacao đến đấy, ngọt mà không hề ngán, thích hợp làm món ăn vặt hay tráng miệng cho các bé hay các thành viên yêu bánh ngọt trong gia đình nhé.

Thông tin thêm về các nguyên liệu cho bánh Donut socola nướng

Bột mì đa dụng (all purpose flour) hay còn gọi là bột mì số 11, được làm từ lúa mì với hàm lượng protein dao động khoảng từ 10 - 12%, là 1 nguyên liệu rất quan trọng trong các công thức làm bánh. Bạn có thể dễ dàng mua được loại bột mì đa dụng này ở các cửa hàng thực phẩm, siêu thị,...

Bột cacao khác với bột socola, nó được nghiền từ chocolate liquor sau khi được ép lấy chất lỏng (loại bỏ bơ cacao). Loại bột này có màu nâu nhạt hoặc đậm (tùy thuộc vào quá trình xử lý kiềm), vị đắng và thỉnh thoảng có chút vị chua nhẹ.

Trên đây là công thức làm bánh Donut socola nướng ẩm mềm, với hương vị ngọt đắng ấn tượng, đảm bảo ăn là mê. Với công thức đơn này, các chị em có thể dễ dàng làm được mẻ bánh Donut socola nướng chất lượng ngay tại nhà mà chẳng cần phải ra tiệm mua nữa. Cuối tuần này mà được bữa tiệc trà chiều nhâm nhi cùng chiếc bánh Donut socola "ngon lành cành đào" này thì còn gì bằng nữa nào ?!!!! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé !