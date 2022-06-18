Hai công thức làm bánh Meat pie - bánh nhân thịt thơm ngon, chuẩn vị Úc tại nhà !

Meat Pie - là một loại bánh mang tính biểu tượng tại Úc, nhưng các chị em không nhất thiết phải tới tận Úc mới có cơ hội thưởng thức loại bánh đặc biệt này, hãy để chúng tôi gửi ngay 2 công thức siêu đơn giản cho món bánh Meat Pie thơm ngon ngay tại nhà nhé!

Ngày nay, loại bánh này đã trở thành loại bánh truyền thống mang tính biểu tượng của nước Úc. Nó trở nên phổ biến đến nỗi được ví như Hamburger của người Mỹ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp loại bánh này trong các cửa hàng lớn nhỏ hay thậm chí trong căn tin ở các trường học. Trung bình một năm, mỗi người Úc tiêu thụ khoảng 12 chiếc bánh Meat pie.

Meat pie là một loại bánh có từ thời cổ đại của Úc, nó được hình thành với mục đích nhằm giữ cho thịt sử dụng được lâu hơi. Ở thời cổ đại, loại bánh này được dành riêng cho tầng lớp quý tộc, đơn giản chỉ vì, chỉ giới quý tộc mới có lò nướng bánh.

Meat pie - món bánh truyền thống thơm ngon và dinh dưỡng của Úc

Vì đâu mà loại bánh nướng nhân thịt này lại được yêu thích tại Úc và ngày các được các thực khách ở khắp nơi trên thế giới "thương nhớ" ? Phần vỏ bánh được làm từ bột mì như các loại bánh thông dụng khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của bánh Meat Pie là ở phần nhân mặn với nước sốt đậm đà nóng hổi, nghi ngút khói bên trong. Người Úc sử dụng bất kỳ loại thịt nào cho phần nhân bánh, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là thịt lợn và bò, sau này được "nâng cấp" hương vị bằng việc kết hợp thêm với các nguyên liệu khác như nấm, phô mai, rau củ để tăng thêm hương vị. Khi ăn thường được thưởng thức chung cùng tương cà.

Đến đây thì chắc hẳn không ít chị em độc giả muốn được cầm ngay một chiếc bánh Meat pie thơm ngon, nóng hổi và đầy dinh dưỡng này trên tay rồi, hãy cùng bắt tay vào khám phá ngay 2 công thức cho món bánh Meat pie "ngon thần thánh" này ngay nhé.

Hai cách làm bánh Meat pie thơm ngon chuẩn vị Úc tại nhà

1. Bánh Meat pie nhân thịt bằm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu chất lượng cho món Meat pie "nổi tiếng"

Vỏ bánh pie sẵn 1 kg(bột ngàn lớp puff pastry)

Thịt bò xay 1 kg

Hành tây 3 củ

Khoai tây baby 2 củ(350gr)

Gia vị tẩm ướp lá thơm 1/2 muỗng cà phê

Đinh hương khô 1/2 muỗng cà phê

Tiêu hạt 1/2 muỗng cà phê

Bơ lạt 10 gr

Trứng gà 1 quả

Dụng cụ cần :Lò nướng, chảo, tô, dao, khuôn bánh pie,...

Các bước tiến hành chế biến bánh Meat pie nhân thịt bằm chuẩn vị

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế hành tây và khoai tây cho phần nhân thêm đậm vị

Trước tiên, hành tây bạn đem lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ (bạn có thể ngâm hành tây với nước lạnh trong khoảng 10 phút trước khi băm để đỡ bị cay mắt khi băm nhé)

Khoai tây thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch và thái thành từng hình vuông nhỏ, sau đó đem luộc trong khoảng 10 phút cho khoai chín mềm nhé.

Bước 2 : Xào hành tây và thịt

Đầu tiên, bạn cho 10gr bơ lạt vào chảo và đun ở lửa vừa. Khi thấy chảo đã bắt đầu nóng, bạn cho hành tây đã băm nhỏ vào xào trong khoảng 5 phút, đảo đều tay cho dậy mùi thơm.

Thịt bò băm tươi ngon cùng hành tây thơm lừng

Kế đó, bạn cho phần thịt bò xay vào đảo chung với hành tây, nêm vào thêm 1/2 muỗng cà phê đinh hương khô, 1/2 muỗng cà phê tiêu hạt và 1/2 muỗng cà phê gia vị tẩm ướp lá thơm, trộn thật đều cho gia vị hòa quyện.

Tiếp đó, khi thấy thịt bắt đầu chín và săn lại, bạn cho khoai tây đã luộc vào, vừa đảo đều vừa ấn nhẹ để nghiền khoai tây ra. Sau đó tiếp tục xào thịt thêm khoảng 7 - 10 phút cho các nguyên liệu chín đều là bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 3 : Tạo hình và nướng bánh

Bánh nhân thịt chất lượng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao

Ở công đoạn tạo hình này, trước tiên bạn rắc 1 ít bột lên mặt phẳng, sau đó chia phần bột bánh pie đã mua sẵn ra làm 2, dùng cây cán bột cán thật đều và dàn bột thành 2 hình tròn bằng nhau với độ mỏng khoảng 0,8cm.

Tiếp đó, bạn đem 1 chiếc vỏ bánh vào khuôn, ấn nhẹ cho phần vỏ bánh tạo hình theo khuôn, dùng kéo để cắt bỏ phần dư rồi cho phần nhân thịt bằm lên. Dùng muỗng để dàn đều và ấn nhẹ phần nhân cho chặt.

Kế đó, bạn đánh tan 1 quả trứng gà rồi quét đều lên các cạnh của khuôn bánh. Sau đó bạn lấy phần vỏ bánh còn lại phủ lên trên, khoét 1 lỗ nhỏ ở giữa để thoát hơi nước và quét thêm 1 lớp trứng gà lên mặt nữa là xong khâu tạo hình nhé.

Sau cùng, bạn chỉ cần đem bánh nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 40-50 phút cho bánh chín tới là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm



Meat pie size "bự", cả nhà đều thích mê !

Thành quả là bạn đã có ngay món bánh Meat pie nhân thịt bằm nổi tiếng gần xa của xứ Chuột túi. Bánh sau khi nướng xong sẽ có hương thơm đặc trưng, đặc biệt khi dùng dao cắt bánh ra sẽ thấy phần nhân thịt nóng hổi nghi ngút khói cùng nước sốt đậm đà chảy ra, kết hợp cùng mùi thơm và vị ngọt bùi của hành tây và khoai tây, đảm bảo chỉ cần nhìn thôi là bạn đã muốn thử ngay, bất chấp cái nóng muốn bỏng miệng rồi nhé.

Bánh Meat pie nhân thịt miếng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu "sang chảnh" - thành phẩm chất lượng!

Bột bánh ngàn lớp 1 kg(puff pastry)

Bột mì đa dụng 5 muỗng canh

Thịt bò miếng 1 kg

Nước dùng bò 315 ml

Rượu vang đỏ 750 ml

Sốt cà chua 2 muỗng canh

Sốt Worcestershire 1 muỗng cà phê

Tiêu xay 2 muỗng cà phê

Nguyệt quế 2 lá

Trứng gà 1 quả

Hành tây 1 củ

Tỏi 4 tép

Dầu ăn 4 muỗng canh

Dụng cụ cần : Lò nướng, tô, nồi, dao, giấy nến, khuôn bánh size 10cm,...

Các bước chế biến bánh Meat pie nhân thịt miếng, ăn là mê

Bước 1 : Sơ chế và xào thịt bò



Ngoài thịt bò thì bạn cũng có thể dùng thịt heo thay thế nhé!

Trước tiên, thịt bò mua về bạn đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 phút để khử mùi hôi, sau đó rửa lại với nước sạch, để ráo và cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn.

Tiếp đến, bạn cho phần thịt đã được cắt nhỏ và tô và ướp với một ít muối và tiêu trong khoảng 10 phút để thịt thấm gia vị.

Cuối cùng, bạn đun 3 muỗng canh dầu ăn ở lửa vừa, khi thấy dầu bắt đầu nóng thì bạn cho phần thịt bò đã ướp xong vào xào, đảo đều tay cho đến khi thịt chín săn lại thì tắt bếp và cho ra dĩa.

Bước 2 : Làm sốt hành tây

Sốt hành tây thơm lừng !

Vẫn ở chiếc nồi xào thịt bò khi nãy, bạn cho thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó băm nhỏ hành tây và tỏi ra và cho vào nồi, đảo đều cho dậy mùi thơm ở lửa vừa.

Tiếp đó, bạn cho vào thêm khoảng 5 muỗng canh bột mì đa dụng, sau đó vừa khuấy hỗn hợp vừa đổ từ từ 315ml nước dùng bò vào chảo, rồi hạ lửa nhỏ liu riu để rim.

Cuối cùng, bạn cho thêm vào nồi 750ml rượu vang đỏ, 2 muỗng canh sốt cà chua, 1 muỗng cà phê sốt Worcestershire, 2 muỗng cà phê tiêu xay và 2 lá nguyệt quế, khuấy đều hỗn hợp là bạn đã có ngay nước sốt hành tây thơm ngon đậm vị rồi đấy.

Bước 3 : Hoàn thành phần nhân thịt

Thịt bò mềm kết hợp cùng nước sốt sánh ngon, đậm vị!

Ở bước cuối để hoàn thiện phần nhân bánh đặc biệt này, bạn cho thịt bò vào trong nước sốt hành tây mới làm, sau đó khuấy đều, đậy nắp lại và hầm thịt với lửa nhỏ trong vòng 1 tiếng 45 phút.

Sau khi hầm xong 1 tiếng 45 phút, bạn mở nắp nồi ra, đảo đều và tiếp tục hầm thêm 30 phút nữa, sau đó tắt bếp và để hỗn hợp nguội là được nhé.

Bước 4 : Chuẩn bị vỏ bánh

Tạo hình bánh nhỏ xinh cỡ 1 nắm tay

Đầu tiên, bạn dùng cây cán bột để cán mỏng vỏ bánh ra, rồi dùng khuôn hoặc đĩa để tạo hình tròn cho vỏ bánh. Tiếp đó, bạn cho lát bánh lên khuôn (bạn có thể sử dụng khuôn bánh pie hoặc các loại khuôn tròn với size tùy ý nhé).

Kế đó, ấn nhẹ vỏ bánh xuống và đi theo viền của khuôn bánh, cắt bỏ phần dư rồi cho bánh lên khay nướng. Còn lớp bánh thứ 2, bạn dùng một cái chén đặt lên vỏ bánh và cắt theo hình của cái chén.

Sau cùng, bạn lót thêm một lớp giấy nến lên vỏ bánh, rồi cho hạt cách nhiệt vào phần giữa đế bánh nữa là xong.

Bước 5 : Tạo hình và nướng bánh

Visual vàng rụm cùng phần nhân thịt nóng hổi ngon mắt!

Ở công đoạn này, bạn sẽ nướng bánh 2 lần :

Trước tiên, bạn làm nóng lò ở nhiệt độ 160 độ C trong 10 phút.

Sau đó, bạn đem bánh đi nướng lần 1 ở 180 độ C trong vòng 20 phút rồi lấy các hạt cách nhiệt ra khỏi khuôn bánh. Kế đó, cho nhân thịt cho vào giữa khuôn và phết thêm một lớp trứng mỏng lên thành bánh.

Tiếp đó, bạn cho lớp bánh thứ 2 phủ lên trên, rồi phết thêm một lớp trứng mỏng nữa, sau đó lấy mũi dao rạch một đường thẳng nhỏ lên giữa vỏ bánh để thoát hơi.

Cuối cùng cho bánh vào lò, nướng thêm từ 30 - 40 phút ở 180 độ C là hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh meat pie nhân thịt miếng thơm ngon hấp dẫn, nhìn là mê, ăn là ghiền!

Món bánh Meat pie nhân thịt miếng với tạo hình nhỏ xinh, nổi bật với màu vàng ươm, cắn một miếng là nghe tiếng giòn rụm, kết hợp với phần nhân sốt thịt bò đậm đà nóng hổi, kết hợp cùng chút tương cà nữa là "mê ly" khỏi bàn. Làm món ăn vặt hay ăn chính trong ngày đều ngon hết mức mà còn đầy đủ dinh dưỡng nữa. Chị em nào chưa biết cho món gì đổi gió cho bữa cơm gia đình vào cuối tuần này, thì đừng ngần ngại đưa ngay món bánh thơm ngon có tiếng này vào danh sách nhé !!!

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

Để món bánh Meat pie ngon chuẩn vị Úc thì thành phần nhân thịt bò chính là một trong những yếu tố quyết định. Muốn mua được loại thịt bò tươi ngon, chất lượng, các chị em lưu ý các mẹo sau nhé :

Nên chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ mịn, thơm mùi đặc trưng của bò, mỡ có màu vàng nhạt khi dùng tay ấn vào không dính và độ đàn hồi tốt.

Lưu ý, nếu thịt có những hạt như hạt gạo nằm bên trong thớ thịt thì rất có thể đó chính là nan sán, bạn tuyệt đối không nên mua nhé.

Không nên chọn thịt bò bị chảy nhớt, có mùi hôi, không còn đàn hồi hoặc xuất hiện những đốm thâm đen bất thường hay phần thịt bị tái xanh, đây có thể là thịt bò để lâu ngày, hoặc bò bị chết do bệnh.

Ngoài ra, bạn nên mua nguyên miếng thịt to thay vì thịt đã thái sẵn để có thể dễ dàng phân biệt được thịt tươi ngon.

Trên đây là 2 công thức chế biến món bánh Meat pie thơm ngon lừng danh, chuẩn hương vị Úc ngay tại nhà. Hy vọng với 2 công thức này, các chị em sẽ trổ tài thành công, đưa cả gia đình "đi dạo" nền ẩm thực Úc ngay tại nhà nhé !