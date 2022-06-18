Cách nấu vịt nấu chao đậm đà, đơn giản và chuẩn vị miền Tây ngay tại nhà !!!

Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bí quyết để nấu món vịt nấu chao thơm ngon, chuẩn vị mà vẫn siêu đơn giản tại nhà nhé !!!

Theo các chuyên gia ẩm thực, so với tương, xì dầu hay nước mắm, chao có chứa hàm lượng Protein cao hơn, đồng thời, chất béo có trong chao là chất béo không bão hòa, do đó, rất có lợi cho sức khỏe của người sử dụng.

Chao hay đậu phụ nhự, đậu hũ nhũ là một loại đậu phụ lên men, có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), được biết đến như “phô mai Châu Á” lớp mốc bên ngoài béo ngậy giống như phô mai Roquefort hay Camembert. Loại nước chấm này thường được thay thế cho nước tương, nước mắm để dùng kèm với các món lẩu, nướng, rau củ,....Rất phổ biến ở miền Nam và miền Trung.

Công dụng của thịt vịt

Theo Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn và được xem như một loại thuốc thượng hạng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa (như tiểu tiện bất lợi), lao phổi hay các trường hợp suy nhượng, chán ăn,...ngoài ra, thịt vịt còn có công dụng với các trường hợp như phù nề, khí hư, đái tháo đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn tay bàn chân nóng, ra mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô,...

Đặc biệt, thịt vịt còn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, ngay cả trong quá trình hóa trị, xạ trị.

Thịt vịt được xem như một thần dược hảo hạng nhờ công dụng tuyệt vời và thành phần dinh dưỡng cao !

Còn theo các y nghiên cứu của y học phương Tây, thịt vịt đã được công nhận là một loại thịt với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội với nhiều công dụng hữu ích và được khuyến khích tiêu dùng.

Cụ thể, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ khuyến khích bạn nên ăn thịt vịt ít nhất là 1 lần/tuần để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ổn định tinh thần và giúp ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch.

Còn theo Hội Tim mạch Mỹ, thịt vịt được nhận định là một loại thịt có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất tốt cho tim mạch. Cụ thể, trong 100g thịt vịt có đến 25g chất protein (vượt xa nhiều lần so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng), 201 calorie và hàm lượng các chất dinh như canxi, photpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E), acide nicotinic,…rất cao.

Đến đây thì chị em hoàn toàn có thể tin tưởng vào công dụng tuyệt vời và hàm lượng dinh dưỡng của loại thịt này rồi nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm món vịt nấu chao thơm ngon, bổ dưỡng, chuẩn vị miền Tây thôi nào !!!

Cách nấu vịt nấu chao đậm đà, chuẩn vị miền Tây tại nhà

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, dân dã cho món Vịt nấu chao

Vịt 1 con (khoảng 1.5kg)

Khoai môn 500 gr (2 củ)

Chao đỏ 350 gr (hoặc chao môn)

Rau muống 200 gr

Cải thìa 200 gr

Hành tím 4 củ

Tỏi 5 tép

Gừng 1 nhánh

Ớt sa tế 1/2 muỗng cà phê

Bún tươi 500 gr

Đường phèn 3 muỗng canh

Dầu ăn 7 muỗng canh

Dầu màu điều 2 muỗng canh

Các gia vị khác : muối, bột nêm, đường, bột ngọt,…

Các bước tiến hành nấu vịt nấu chao đậm đà, ăn là mê

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế thịt vịt và khoai môn

- Trước tiên, vịt mua về bạn đem chà xát với 1 muỗng muối cho thật sạch, sau đó đem rửa lại với nước sạch rồi để ráo và cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Khoai môn thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng khối nhỏ cỡ 2 đốt ngón tay. Kế đó cho phần khoai môn đã được cắt khúc vào máy xay sinh tố, cho thêm 200ml sữa tươi không đường và xay thật nhuyễn hỗn hợp là được.

- Còn các gia vị như tỏi, hành tím, gừng thì bạn làm sạch vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Cuối cùng là rau muống và rau cải thìa. Với hai loại rau này, bạn bỏ đi những lá úa, phần gốc già, rồi đem rửa sạch và thái thành những khúc nhỏ cỡ 2 đốt ngón tay là xong nhé.

Bước 2 : Ướp thịt vịt

Tạo hỗn hợp chao đậm đà!

- Ở bước này, bạn cần tạo hỗn hợp chao trước. Đầu tiên, bạn cho lần lượt 300gr chao đỏ, 2 muỗng canh nước của chao, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu màu điều và 2 muỗng canh bột ngọt vào chén, dùng muỗng tán cho đều, cho nhuyễn các gia vị.

- Kế đó, bạn cho phần hỗn hợp chao mới hoàn thành vào phần thịt vịt đã được sơ chế, tiếp tục cho thêm 1/2 phần hành tím băm, 1/2 phần tỏi băm vào, dùng muỗng để đảo thật đều và để ướp trong khoảng 2 tiếng cho thịt vịt thấm đều gia vị nhé.

Cộng đoạn ướp gia vị cho thịt vịt!

Bước 3 : Chiên khoai môn

Chiên khoai môn chín vàng đều hai mặt!

- Tới bước này thì bạn chuẩn bị một chiếc chảo trên bếp, để ở lửa vừa và cho 5 muỗng canh dầu ăn vào. Khi thấy dầu nóng thì bạn cho hết phần khoai môn đã sơ chế vào.

- Tiếp đó bạn giảm xuống lửa nhỏ và chiên trong khoảng 5 phút, khi thấy 2 mặt của khoai môn đã vàng đều như hình thì tắt bếp và vớt ra để ráo dầu.

Bước 4 : Bắt tay vào nấu vịt nấu chao

Tiến hành nấu vịt nấu chao với màu sắc bắt mắt !

- Đầu tiên, bạn cho 2 muỗng canh dầu ăn vào nồi và để lửa vừa, khi thấy dầu sôi thì bạn cho tiếp số hành tím, tỏi còn lại và 1 muỗng canh gừng băm vào, phi đều cho dậy mùi thơm.

- Tiếp đó, bạn cho hỗn hợp vịt đã được ướp gia vị xong vào và xào ở lửa lớn trong khoảng 10 phút. Sau đó cho thêm hỗn hợp khoai môn sữa xay nhuyễn vào xào chung ở lửa vừa thêm 10 phút nữa.

- Kế đó, bạn cho 2 lít nước, 3 muỗng canh đường phèn và 4 muỗng canh hạt nêm vào, đậy nắp, chỉnh xuống lửa nhỏ và đun thêm 30 phút nữa là được.

- Cuối cùng, sau khi hết 30 phút, bạn cho thêm nấm rơm và phần khoai môn chiên vào cùng và đậy nắp để đợi sôi thêm lần nữa. Đến đây thì bạn chỉ việc nếm thử và điều chỉnh hương vị cho phù hợp với khẩu vị của gia đình là đã hoàn tất món vịt nấu chao rồi nhé.

Bước 5 : Làm nước chấm từ chao

Nước chấm chao beo béo cay cay!

- Nước chấm chao là một nước chấm đặc biệt, luôn là một "set" đi kèm với món vịt nấu chao. Để làm được loại nước chấm chao đậm đà hương vị và tăng mùi hương cho món vịt nấu chao này, bạn hãy làm theo công thức sau nhé :

- Bạn lấy 50gr chao (khoảng 2 viên) và 4 muỗng canh nước của chao ra chén, tiếp đó dùng muỗng nghiền nhuyễn rồi thêm 1/2 muỗng cà phê ớt sa tế vào, đảo đều là đã có ngay chén nước chấm chao đặc trưng rồi, thật đơn giản phải không nào ?!!!

Thành phẩm

Vịt nấu chao ăn cùng bún hay cơm thì chuẩn bài nhé !

Nồi vịt nấu chao thơm ngon sôi sùng sục, có màu vàng đỏ bắt mắt của chao, có sự ngọt mềm của vị thịt vịt cùng nước dùng đậm đà, ngậy mùi chao cùng vị ngọt bùi của khoai môn, hòa quyện với nước chấm béo béo cay cay, vô cùng kích vị giác, ăn kèm với bún hay cơm và kết hợp cùng các loại rau thì "ngon miễn bàn". Tuy thời gian làm có hơi lâu nhưng cách chế biến lại rất đơn giản, các chị em hãy "đầu tư" chút thời gian để có ngay một món ăn thơm ngon, đậm đà và vô cùng bổ dưỡng này ngay tại nhà nhé.

Mẹo lựa chọn nguyên liệu tươi ngon cho món vịt nấu chao thơm ngon đúng vị

Cách chọn thịt vịt tươi ngon, chắc thịt

Đối với vịt sống:

Chọn mua vịt có bộ lông bóng mướt, vạch bên trong thấy không còn lông tơ, lông vũ bên ngoài mọc dài đầy đủ. Đặc biệt, không chọn những con vịt lông xù, có mùi hôi và nhìn ủ rũ, vì đây có thể là những con vịt ốm bệnh.

Ngoài ra, những con vịt có ai cánh đan chéo vào với nhau là vịt đã trưởng thành, thường rất dễ nhổ lông và nhiều thịt.

Khi chọn mua, bạn nên nắm thử vào ức vịt, nếu thấy tròn đầy, mập mạp, da cổ và da bụng dày thì đây là vịt chất lượng.

Đối với vịt làm sẵn

Bạn nên chọn những con vịt có màu vàng nhạt, đều màu và không nên chọn những con có màu quá sậm hoặc có vết bầm, loang lổ.

Bạn cũng nên thử ấn vào thịt vịt, nếu thấy săn chắc, có độ đàn hồi thì là vịt ngon.

Đồng thời, không nên chọn những con không có độ đàn hồi, có mùi hôi ươn và chảy nước, đây là những con vịt để lâu, không còn ngon.

Cách chọn mua khoai môn

Khoai môn ngon có kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, khoai tròn đều tựa như quả trứng gà, đồng thời có vỏ sần sùi và nhiều râu.

Bạn nên ưu tiên chọn những củ khoai môn mà cầm lên tay có cảm giác nhẹ, xốp là khoai ngon. Ngược lại khoai nặng là củ có nhiều nước bên trong, khi nấu chín thì vị nhạt hoặc sượng, không ngon.

Đặc biệt, bạn nên chọn những củ khoai môn có nhiều lỗ trũng, không nên chọn củ vỏ mịn và ít lỗ trũng là khoai không ngon.

Ngoài ra, thịt trong của củ khoai môn có vân tím và màu đỏ đậm thì là khoai ngon, ngược lại, khoai ít vân, màu nhợt nhạt thường không ngon.

Trên đây là công bí quyết nấu món vịt nấu chao thơm ngon, beo béo, đậm đà hương vị miền Tây ngay tại nhà. Một món ăn có sự hài hòa âm dương lại còn siêu ngon siêu đậm đà như vầy, các chị em đưa vào menu bữa tiệc tối hay bữa ăn quây quần bên gia đình vào tối cuối tuần này thì còn gì hợp lí hơn nữa nào ?!!! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé !!!