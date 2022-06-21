Cách làm món gỏi sứa xoài xanh giòn dai - chua cay, ăn là ghiền !

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe , sứa biển có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng lớn như protein, sắt, canxi,...và nhiều nguyên tố vi lượng hữu ích khác. Nhờ vào thành phần hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như vầy, sứa được coi như một loại thực phẩm bổ dưỡng thay thế cho nhiều liều thuốc, có công dụng giúp bổ sung dưỡng chất, chống oxy hóa, giảm các vấn đề về tim mạch và hỗ trợ trí nhớ cho cơ thể.

Sứa không chỉ được được biết đến là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến nhiều món ăn ngon mà còn là loài động vật chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng các công dụng hữu ích không ngờ tới.

Sứa được ví như "loại thuốc quý" với hàm lượng chất dinh dưỡng bổ ích

Có thể nói, thay vì phải ép mình uống những loại thuốc hay thực phẩm chức năng có thể có các tác dụng phụ, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa loại nguyên liệu là sứa này như một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng không kém để chăm sóc cho cơ thể mình và người thân nhé. Giờ thì hãy cùng khám phá ngay công thức chế biến món Gỏi sứa xoài xanh chua cay, giòn dai vừa dễ ăn dễ làm mà lại còn bổ dưỡng này nhé.

Cách làm món Gỏi sứa xoài xanh chua cay tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món Gỏi sứa xoài xanh chua cay, giòn dai

Sứa khô 500 gr(hoặc sứa tươi)

Xoài xanh 1/2 trái

Hành tây 1 củ

Dưa leo 1 trái

Bắp cải tím 1/4 cái

Tắc 2 trái

Ớt 3 trái

Rau thơm, rau răm, rau húng quế 1 ít

Tỏi 3 tép

Nước mắm 1.5 muỗng canh

Đường/ bột ngọt 1 ít

Mè rang/ đậu phộng rang 1 ít

Các bước tiến hành chế biến món Gỏi sứa xoài xanh

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu cho món Gỏi sứa xoài xanh

Sứa khô mua về bạn đem rửa sạch với nước nhiều lần cho bớt mặn, rồi đem ngâm khoảng 30 phút, sau đó đem chần qua với nước sôi rồi vớt ra để ráo. Tiếp đó khi sứa đã ráo nước,bạn cho sứa ra tô và nêm thêm vào 1/2 muỗng canh nước mắm và 1/2 muỗng canh đường vào.

Còn đối với những bạn lựa chọn sứa tươi, bạn đem cắt sứa ra từng miếng nhỏ rồi rửa cho thật sạch với nước, tiếp đó đem sứa ngâm với nước muối loãng pha chút phèn chua trong khoảng 15 phút.Khi thấy sứa chuyển qua màu đỏ hoặc vàng nhạt thì ngâm qua nước lạnh 1 chút là có thể vớt ra để bắt đầu chế biến được rồi nhé.

Bắp cải tím thì bạn đem thát thành sợi mỏng rồi đem rửa sạch và để ráo nước.

Hành tây lột bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái mỏng, sau đó bạn đem ngâm vào nước đá trong khoảng 10 phút để khử bớt mùi hăng.

Xoài và dưa leo thì bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành sợi.

Tắc vắt nước cốt cho và cho vào một cái chén.

Ớt và tỏi thì bạn cũng sơ chế, rửa sạch và băm nhỏ.

Bước 2 : Làm nước mắm trộn

Nước mắm trộn "thần thánh" không thể thiếu !

Một món gỏi ngon thì không thể thiếu được hương vị của nước mắm trộn "thần thánh" được. Đế có được loại nước mắm trộn đậm đà chuẩn vị, bạn hãy pha chế theo công thức sau nhé : bạn cho 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước lọc, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và nước cốt tắc đã chuẩn bị vào chung 1 chén và tiến hành khuấy đều cho gia vị tan hết là đã có ngay món nước mắm trộn "thần thánh" thơm ngon hết nước chấm rồi nhé.

Bước 3 : Trộn nộm

Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc tô to, cho lần lượt tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào và từ từ cho thêm phần nước mắm trộn vừa hoàn thành vào. Tiếp đó tiến hành trộn đều tay cho gia vị thấm đều các nguyên liệu rồi trình bày ra đĩa, rắc thêm chút đậu phộng và mè rang là có thể thưởng thức ngay rồi nhé !!!

Thành Phẩm

Thành phẩm hút mắt mà hương vị lại càng cuốn hút người thưởng thức hơn !

Chỉ với vài công đoạn đơn giản, bạn đã có ngay cho mình một món Gỏi sứa xoài xanh chua cay thơm nức mũi, nổi bật với vị ngọt thanh giòn dai của sứa cùng vị chua của xoài, kết hợp với hương vị đậm đà từ các nguyên liệu và nước mắm trộn "thần thánh", ăn một miếng mà như được thưởng thức cả bàn tiệc trong miệng, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé. Với món ăn với hương vị đậm đà bùng nổ như vầy, bạn chọn làm món khai vị cho gia đình là chuẩn khỏi bàn luôn. Vừa ngon ngất ngây, lại còn bổ dưỡng và siêu dễ làm, chị em nhất định phải lưu ngay công thức chế biến món gỏi sứa đầy hương vị này nhé.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon cho món Gỏi sứa xoài xanh ngon chuẩn vị

Cách chọn mua sứa chất lượng

Sứa là nguyên liệu mang "linh hồn" cho món gỏi này, bạn hoàn toàn có thể chọn sứa tươi hoặc sứa khô để thực hiện món ăn này nhé. Vậy nên, bạn hãy lưu ý chọn được loại sứa chất lượng cho thành phẩm đạt hương vị tươi ngon tuyệt đối nhé.

Đối với sứa tươi, bạn nên chọn những con có độ đàn hồi tốt, thân có màu trắng hồng, khi sờ thịt rắn chắc và không bị chảy nhớt.

Bạn không nên chọn mua những con sứa có dấu hiệu hư như thân đục, khi sờ quá mềm và có mùi hôi lạ.

Nếu bạn lựa chọn sứa khô thì nên chọn sứa được đóng trong túi hút chân không, khi sờ vẫn còn độ mềm nhất định chớ không quá khô và cứng và nên chú ý đến hạn sử dụng.

Sứa khô khi mua bạn nhớ kiểm tra kỹ hạn sử dụng nhé !

Cách chọn xoài xanh tươi giòn giòn ngon

Đối với xoài xanh, bạn nên chọn mua những quả xoài có phần eo tròn, nhỏ dần về phía phần đuôi.

Ưu tiên chọn mua những trái có phần cuống còn hơi ướt, tươi và còn dính mủ vì đây là những trái tươi mới được hái.

Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấn thử, nếu khi cầm cảm giác thấy cứng thì nên mua, còn mềm thì không nên mua vì nó có thể là xoài đã chín hoặc đã để lâu, không còn ngon nữa.

Cách chọn mua bắp cải tím tươi ngon

Bạn nên chọn mua những quả bắp cải cầm lên thấy chắc tay, có hình tròn đều, không nên mua những quả có hình dẹp hoặc bầu dục vì chúng thường sẽ bị xốp và không chắc.

Đồng thời, bạn không nên mua những cây bắp cải bị bầm, dập nát hay có mùi hôi lạ thường.

Cách mua dưa leo giòn ngọt, không bị đắng

Bạn nên chọn những quả có hình dáng thon dài, cân đối và cầm chắc tay, có lớp vỏ căng bóng với màu xanh đậm và không bị trầy xước hoặc dập nát.

Bạn nên ưu tiên chọn mua những quả dưa leo còn nguyên phần cuống, tươi xanh và vẫn còn núm hoa chưa rụng.

Trên đây là mẹo chọn nguyên liệu và công thức đơn giản để chế biến món Gỏi sứa xoài xanh chua cay giòn dai, ăn là mê ngay tại nhà. Hy vọng qua bài chia sẻ này, các chị em lại có thêm cho mình một món ăn tràn đầy hương vị mới để trổ tài "khao" mọi người trong gia đình và bạn bè của mình nhé !!!