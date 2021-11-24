Tổng hợp 6.789 cách làm gỏi gà hành tây ngon dễ làm

Món ăn này có thể dùng cho bữa cơm gia đình hoặc làm mồi nhắm cho bữa tiệc rượu tiếp đón khách quý.

Gỏi gà hành tây, rau răm là món ăn có cách làm đơn giản nhưng sở hữu hương vị thơm ngon được rất nhiều người yêu thích. Thịt gà ngọt béo thấm đẫm hương nước chấm đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, ăn kèm với chút rau răm, hành tây cay nồng, tạo nên một món ăn có sức hấp dẫn lạ kỳ.

Gỏi gà hành tây vừa là món ăn ngon, vừa có tác dụng chống ngán. Bạn có thể dễ dàng thực hiện để thay đổi khẩu vị cho gia đình với cách làm nộm gà hành tây đơn giản.

Chọn nguyên liệu thật kỹ là bước đầu tiên để có thể chế biến được món gỏi gà hành tây thơm ngon trọn vị. Vậy cần chuẩn bị những nguyên liệu gì để chế biến món gỏi gà hành tây? Cách chế biến gỏi gà hành tây ra làm sao? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Nguyên liệu dễ tìm và thực hiện đơn giản, nộm gà hành tây là món ngon thường xuyên “góp mặt” trong các bữa cỗ, tiệc và cả trong thực đơn ăn uống hàng ngày.

1.1. Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu làm nộm gà hành tây khá đơn giản. Bạn có thể lựa chọn và chuẩn bị lượng nguyên liệu phù hợp dựa vào số lượng người ăn.

Cụ thể phần nguyên liệu dành cho 4 - 5 người ăn như sau:

300g thịt gà.

100g đậu phộng.

2 củ hành tây.

1 củ cà rốt (củ lớn).

1 - 2 quả chanh.

2 - 3 quả ớt.

1 củ tỏi.

1 nắm rau răm, lá chanh.

Các loại gia vị: Đường, muối, hạt nêm, giấm, tiêu,…

1.2. Các bước làm nộm gà hành tây

Không mất quá nhiều thời gian, bạn có thể tiến hành cách làm nộm gà hành tây không bị hăng. Với 30 phút cho tất cả công đoạn, bạn đã có thể hoàn thành món ăn thành công như mong đợi.

Món nộm gà hành tây hấp dẫn và ngon miệng khi hoàn thành sẽ có vị thơm ngon của thịt gà, giòn ngọt của hành tây, giòn sật của cà rốt, cay cay của rau răm, thơm bùi của đậu phộng

- Luộc gà

Để khử bớt mùi hôi của gà, khi mua về, bạn nên rửa với nước muối loãng rồi rửa lại bằng nước sạch. Sau đó cho gà vào nồi nước rồi bắc lên bếp và luộc.

Để gà luộc không chín quá, bạn cần canh chỉnh thời gian phù hợp. Tốt nhất luộc đến khi nước sôi thì tắt bếp nhưng vẫn để im thịt gà trong nồi tầm 5 - 10 phút rồi mới vớt ra, để nguội. Đây là cách luộc sẽ giúp gà không bị chín nát và giữ được độ thơm ngọt đặc trưng.

Khi thịt gà đã nguội thì dùng tay xé thịt gà thành những miếng (sợi dày). Sau đó ướp gà với hỗn hợp nước cốt chanh, xíu đường, xíu hạt nêm. Bóp thịt gà kỹ với gia vị để ngấm đều gia vị vào từng miếng thịt gà, giúp món nộm gà hành tây thêm đậm đà.

- Sơ chế các nguyên liệu khác

Bóc vỏ hành tây, rửa sạch rồi cắt thành những miếng mỏng theo chiều ngang. Đây là cách loại bỏ bớt mùi hăng của hành tây hiệu quả. Để giữ được độ giòn ngon vốn có thì ngay sau khi cắt mỏng sẽ cho hành tây vào tô nước đá lạnh và ngâm trong vài phút, sau đó vớt ra, để ráo và trộn với nước cốt canh và 5 muỗng canh đường.

Để giữ được độ giòn ngon vốn có thì ngay sau khi cắt mỏng sẽ cho hành tây vào tô nước đá lạnh và ngâm trong vài phút

Khoảng 15-20 phút sau đó, hành tây ngấm nước cốt chanh và đường thì đổ ra rổ.

Bỏ vỏ cà rốt, rửa sạch rồi bào những sợi mỏng.

Rau răm bỏ gốc, nhặt những lá tươi, xanh, ngon rồi rửa sạch, để ráo.

Rửa sạch lá chanh và để ráo nước.

Chanh rửa sạch, bỏ hạt, vắt lấy nước cốt.

Bóc vỏ tỏi, giã hoặc băm nhuyễn.

Ớt rửa sạch, bỏ hạt.

Rang đậu phộng cho chín và thơm, để nguội, bóc vỏ, giã dập.

- Trộn gỏi gà hành tây

Trước tiên, cho cà rốt bào sợi vào tô lớn rồi trộn cùng với nước cốt chanh và 2 muỗng cà phê đường. Trộn đều tay để cà rốt ngấm đều gia vị.

Lần lượt cho hành tây và thịt gà vào và nêm nếm với các gia vị theo tỷ lệ sau: 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nước cốt chanh, tỏi ớt băm, một xíu tiêu và trộn thật đều.

Cho thêm lá chanh cắt nhỏ, rau răm và đậu phộng rang giã dập vào rồi tiếp tục trộn. Nêm nếm lại để thử món gỏi trộn đã vừa ăn chưa, nếu chưa thì nêm nếm lại cho vừa miệng.

Không mất quá nhiều thời gian, bạn có thể tiến hành cách làm nộm gà hành tây không bị hăng

Sau 3 - 5 phút, món nộm gà hành tây ngấm gia vị. Bạn cho ra dĩa và rắc đậu phộng rang lên trên, thêm một xíu rau răm và ớt tỉa hoa trên bề mặt để trang trí.

* Mẹo để món gà nộm hành tây ngon

Tuy rằng công thức làm nộm gà hành tây đơn giản, nhưng để món ăn thêm thơm ngon, bạn đừng bỏ qua những lưu ý sau:

Nếu như với các món nộm gà xé nói chung đều sử dụng gà ta vì thịt chắc, dai, ngon ngọt. Thì với món gỏi gà hành tây cho gia đình có người già và trẻ em, bạn nên chọn thịt gà công nghiệp vì thịt mềm, dễ ăn.

Dù chọn gà ta hay gà công nghiệp thì cũng nên ưu tiên cho phần ức, lườn hoặc đùi vì đây là những bộ phận có nhiều thịt.

Ngâm hành tây trong nước đá lạnh bóp với nước cốt chanh để hành tây giòn và bớt hăng. Để tránh ảnh hưởng đến độ giòn của hành tây, nếu sử dụng giấm, bạn chỉ nên dùng với lượng ít và không ngâm quá lâu trong giấm.

Dù chọn gà ta hay gà công nghiệp thì cũng nên ưu tiên cho phần ức, lườn hoặc đùi vì đây là những bộ phận có nhiều thịt

- Tùy sở thích và khẩu vị mà có thể nêm nếm, đặc biệt là thêm tiêu, ớt để món ăn thơm, cay nồng, rất kích thích vị giác.

- Ngoài món gà nộm hành tây, bạn có thể tham khảo với những món nộm gà dưa leo, nộm gà hoa chuối, nộm gà xoài,… Chỉ thay đổi một chút nguyên liệu, với cách làm tương tự, bạn sẽ có một món ăn mới mẻ.

+ Yêu cầu thành phẩm:

Món nộm gà hành tây đơn giản, dễ làm. Tuy nhiên, món ăn hấp dẫn và ngon miệng khi hoàn thành sẽ có vị thơm ngon của thịt gà, giòn ngọt của hành tây, giòn sật của cà rốt, cay cay của rau răm, thơm bùi của đậu phộng,…

2. Cách làm gỏi gà hành tây rau răm ngon không cưỡng nổi

Nguyên liệu cần chuẩn bị

+ 500g thịt gà nên chọn ức gà hoặc đùi gà để có nhiều thịt

+ 1 củ hành tây

+ 1 quả chanh

+ 1 nắm rau răm

+ Đậu phộng rang sẵn 50g

+ 1 củ gừng

+ 5 tép tỏi

+ Gia vị: tiêu, muối, đường

Cách làm gỏi gà hành tây rau răm đậm vị

Bước 1: Sơ chế gà và các nguyên liệu

- Xát muối toàn thân miếng thịt gà, sau đó rửa sạch gà lại rồi để cho ráo nước.

- Bắc nồi nước lên bếp rồi luộc gà bằng với lửa vừa, vặn lửa vừa. Để khử bớt mùi tanh của gà, bạn cho thêm một vài lát gừng vào trong nồi.

- Khi thịt gà chín thì tiến hành vớt ra ngoài, để cho nguội. Xé thịt gà theo thớ thành từng miếng vừa ăn.

Khi thịt gà chín thì tiến hành vớt ra ngoài, để cho nguội và xé thịt gà theo thớ thành từng miếng vừa ăn

Bóc vỏ hành tây, xắt thành hình tròn mỏng. Đem ngâm hành tây chung với nước đá lạnh và giấm để khử bớt mùi hăng trong vòng 30 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước.

- Nhặt bỏ với những lá rau răm úa, rồi rửa chung với nước từ 2-3 lần và để cho ráo nước.

- Bóc bỏ vỏ tỏi rồi đập dập và đem băm nhuyễn.

Bước 2: Pha nước trộn gỏi

Chế biến phần nước chấm chuẩn vị để có món gỏi gà thơm ngon đúng vị.

Pha nước chấm với tỉ lệ: 2 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng đường, 2 quả ớt tươi, 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng nước sôi để nguội cùng với tỏi băm nhuyễn. Khuấy đều hỗn hợp lên để cho đường tan, nêm nếm lại cho vừa miệng.

Chế biến phần nước chấm chuẩn vị để có món gỏi gà thơm ngon đúng vị

Bước 3: Trộn gỏi gà hành tây

Khi hoàn thành bước sơ chế, chuẩn bị tất cả nguyên liệu trên, thì các bạn tiến hành trộn đều để có thể tạo món.

- Chuẩn bị một tô lớn rồi cho phần thịt gà xé vào, rưới 2 muỗng nước trộn đã được chuẩn bị ở trên, sau đó ướp trong vòng 5 phút. Tiếp theo các bạn cho hành tây, rau răm, 2 muỗng nước mắm vào trộn chung

- Sau khoảng 15 phút thì có thể múc gà ra đĩa, rắc thêm đậu phộng rang giã nhỏ, ít tiêu là có thể dùng ngay

Khi hoàn thành bước sơ chế, chuẩn bị tất cả nguyên liệu trên, thì các bạn tiến hành trộn đều để có thể tạo món

3. Gỏi gà bắp cải

Bên cạnh các món thịt, gỏi gà sẽ mang đến cảm giác bớt ngán, tươi ngon hơn giúp mọi người thêm ngon miệng. Gỏi gà xé bắp cải có vị thanh mát, giá thành rẻ lại dễ làm.

Bí quyết để có món gỏi gà khác biệt và không ngấy, bạn nên phối trộn cùng nhiều loại nguyên liệu, gia vị khác nhau và chén nước chấm được pha trộn đủ vị chua cay mặn ngọt.

3.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

+ Pha nước chấm

Tỏi: 3 tép

Ớt tươi: 2 trái

Chanh: 1 trái

Nước mắm, đường

+ Gà bắp cải ngon

Gà: ½ con

Bắp cải: 1 bắp

Rau răm, mùi ngò

Ớt: 2 trái

Hành khô

Đậu phộng: 10gr

Dấm hoặc chanh, nước mắm ngon, bột nêm.

+ Cách pha nước chấm gỏi

Trước khi khám phá công thức làm gỏi gà xé bắp cải thì cần phải chú trọng vào chén nước mắm để trộn. Sau khi hoàn thành nước chấm, khi làm gỏi chỉ cần cho nước chấm này vào trộn gỏi là được

Bóc vỏ tỏi, băm nhỏ tỏi và ớt (bỏ hạt), cho vào chén. Cho nước mắm, đường và nước cốt chanh vào và khuấy tan để thu được hỗn hợp nước chấm ngon, có vị chua cay mặn ngọt.

3.2. Cách làm gỏi gà bắp cải xé phay

Bước 1: Làm sạch gà với chà xát với muối hạt, sau đó cho vào nồi nước rồi luộc chín. Để có được thịt gà thơm ngon, không bị bở, bạn nên chọn mua gà ta, gà thả vườn.

Bắp cải cắt làm bốn, thái sợi nhỏ ngâm với nước muối sạch. Rau răm nhặt bỏ phần già, rửa sạch vớt để rổ cho ráo rồi cắt nhỏ. Ớt quả bổ dọc, bỏ hạt, xắt sợi dài.

Bắp cải cắt làm bốn, thái sợi nhỏ ngâm với nước muối sạch

Bước 2: Đun nóng chảo dầu và phi thơm hành đã cắt nhỏ, khi hành đã vàng thì vớt ra cho ráo dầu.

Bước 3: Gà xé thành sợi, lọc bỏ xương và bỏ bớt một phần da. Lần lượt cho thịt gà xé nhỏ, bắp cải đã xắt, ớt sợi vào âu lớn. Thêm dấm (hoặc chanh), gia vị, đường và nước chấm đã pha trên vào trộn đều, cuối cùng giã vừa đậu phộng rắc lên trên là được.

Gỏi gà xé bắp cải có vị thanh mát, giá thành rẻ lại dễ làm

Bí quyết trộn gỏi gà hành tây chuẩn vị

Để sau khi luộc có thể dễ xé và giữ được thịt săn chắc hơn, các bạn nên chọn phần đùi gà hoặc ức gà, lườn gà tùy theo sở thích.

- Những củ hành tây lựa chọn còn tươi, không bị dập nát. Ngâm hành chung với nước đá trước khi tiến hành trộn gỏi để khử đi mùi hăng đồng thời giúp cho hành được giòn hơn

- Có thể tăng giảm độ chua và cay tùy thuộc vào sở thích của từng người

Món gỏi gà hành tây có thực sự tốt cho sức khỏe con người không?

Nhiều người thường quan ngại rằng không biết món gỏi gà hành tây có tốt cho sức khỏe hay không?

Tương tự với những món salad khác, món gỏi gà hành tây có cách chế biến cũng là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe, cụ thể như:

Thịt gà là món ăn khá quen thuộc và rất tốt cho sức khỏe với nguồn năng lượng dồi dào. Đồng thời rất ít chất béo, nên các cô nàng có thể yên tâm là không bị tăng cân nhé. Ngoài ra còn giúp cải thiện hệ tim mạch của con người rất tốt, tăng cường khả năng miễn dịch và tiêu hóa.

Hành tây và rau răm là những loại rau giúp cải thiện được hệ tiêu hóa, chống ung thư và bổ sung canxi giúp cho xương chắc khỏe, ngoài ra còn có tác dụng chống béo phì

Trên đây là tổng hợp những cách làm gỏi gà hành tây thơm ngon chuẩn vị. Tuy rằng món ăn này có cách chế biến đơn giản nhưng lại luôn luôn xuất hiện trong các bữa cơm hay các bữa tiệc bởi sự thơm ngon và lạ miệng.

Vừa mang đến cảm giác ngon miệng khi ăn vừa chứa hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, rất tốt cho sức khỏe của con người. Còn gì bằng vào những ngày cuối tuần, cùng quây quần bên gia đình và thưởng thức món gỏi gà hành tây. Chúc các bạn thành công với những công thức ở trên.