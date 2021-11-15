Cách làm sữa đậu phộng tại nhà ngon ngỡ ngàng như chuyên gia ẩm thực

Nhìn chung, các loại sữa hạt được nhiều người lựa chọn bởi chứa nguồn dinh dưỡng tự nhiên, hương vị dễ uống.

Đậu phộng (lạc) là loại ngũ cốc giàu chất dinh dưỡng rất được ưa chuộng. Cũng chính vì lý do đó mà đậu phộng xuất hiện phổ biến trong các món Việt, giúp tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất. Các món ăn như đậu phộng rang, đậu phộng rim mắm, kẹo đậu phộng… nhận được nhiều sự yêu thích. Món sữa đậu phộng béo ngậy, ngọt thơm cũng là lựa chọn của nhiều người.

Nếu bạn chưa biết cách làm sữa đậu phộng, đừng bỏ qua một vài công thức làm sữa đậu phộng ngon, giàu dinh dưỡng, không vón cục hay tách nước tại nhà.

Trong đó sữa đậu phộng là một trong những loại sữa hạt thơm ngon và mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe . Đây cũng là thức uống nhiều người thường lựa chọn thưởng thức vào bữa sáng để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

1. Cách làm sữa đậu phộng béo mịn, không tách nước

Thay vì order sữa đậu phộng được rao bán trên các trang mạng hay tại các group trong khu dân cư với nhiều nỗi lo về vấn đề vệ sinh, làm sữa đậu phộng tại nhà là cách hiệu quả để kiểm soát được nguồn nguyên liệu sử dụng cũng như có thể gia giảm thành phần theo ý muốn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Đậu phộng: 500gr

Lá dứa: 10 lá

Sữa đặc có đường: 200ml

Nước lọc: 2 lít

Dụng cụ: máy xay sinh tố, nồi nấu, muỗng gỗ, rây lọc, túi vải…

Cách làm sữa đậu phộng rang thơm ngon

Bước 1: Sơ Chế Nguyên Liệu

Đậu phộng: Loại những hạt đậu phộng hư, thối, hoặc bị nứt để riêng ra. Chỉ giữ lại với những hạt còn nguyên và vỏ mịn. Sau đó bắc chảo lên bếp và rang đậu phộng với lửa nhỏ để tạo mùi thơm cho sữa đậu. Hạn chế rang đậu ở lửa lớn sẽ làm cho đậu bị cháy. Bóc sạch vỏ khi đậu phộng nguội.

Lá dứa: Rửa lá dứa thật sạch để loại bỏ bụi bẩn, chia lá dứa làm hai: một phần để xay cùng sữa, một phần dùng để nấu tạo mùi hương cho sữa.

Bước 2: Cách Xay Sữa Đậu Phộng

Rửa sạch cối xay sinh tố và lau khô. Lần lượt cho đậu phộng rang vào máy xay với nhiều đợt để đậu được mịn, cối dễ xay hơn. Để đậu phộng có màu đẹp mắt, ở bước này bạn có thể cho lá dứa vào xay cùng để đậu phộng.

Cho sữa vào túi vải sau mỗi lần xay để lấy nước sữa trong, mịn và loại bỏ phần cặn còn sót lại

Xay cho đến khi hết 500gr đậu phộng rang. Cho sữa vào túi vải sau mỗi lần xay để lấy nước sữa trong, mịn và loại bỏ phần cặn còn sót lại.

Bước 3: Tiến hành nấu sữa đậu phộng rang

Bắc nồi lên bếp và tất cả sữa đậu phộng đã xay vào nấu. Vặn lửa nhỏ liu riu và đun sôi để sữa nóng ấm chứ không bị khét.

Sau đó, cho thêm lá dứa vào nấu chung để sữa đậu phộng có mùi thơm hơn nữa. Để phần đáy nồi không bị cháy, bạn tiến hành khuấy đều liên tục

Tùy vào sở thích mà ho vào thêm một lượng sữa đặc và đường. Chờ đến khi các nguyên liệu hoà tan và sánh mịn thì tắt bếp.

Yêu Cầu Thành Phẩm:

Khi món sữa đậu phộng đã hoàn thành, bạn có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích. Tuy nhiên, cần đảm bảo sao cho sữa đậu phộng mịn, không bị vón cục hoặc tách nước.

Sữa đậu phộng béo mịn, không tách nước

Cách Bảo Quản Sữa Đậu Phộng Đúng Cách:

+ Để cho sữa đậu phộng nguội hẳn rồi cho vào trong bình thuỷ tinh, đậy nắp kín và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

+ Chỉ nên dùng sữa đậu phộng trong ngày, không nên để quá lâu ngoài không khí 2 ngày.

+ Cho chai sữa đã để quá lâu bên ngoài vào trong tủ lạnh sẽ khiến sữa rất dễ bị hỏng.

+ Khi sữa xuất hiện lên men thì bạn không nên sử dụng nữa.

+ Để không bị ám mùi, bạn chỉ nên bảo quản sữa đậu phộng bằng chai, lọ thuỷ tinh.

2. Cách làm sữa đậu phộng rang

Nguyên Liệu Làm Sữa Đậu Phộng

Đậu phộng: 250g

Sữa tươi không đường: 200ml

Sữa đặc: 50g

Đường nâu: 70g

Cách Làm Sữa Đậu Phộng Rang Thơm Ngon

Bước 1: Sơ Chế Nguyên Liệu

Mua đậu phộng còn nguyên vỏ lụa bên ngoài, nhặt bỏ hạt hư, thối rồi sàng cho sạch sạn và bụi bẩn. Bắc chảo nóng, cho đậu phộng vào rang với 1 muỗng canh muối để đậu không bị cháy khét, đồng thời giúp đậu nhanh giòn và đậm vị hơn. Rang đến khi đậu chín vàng thơm, sau đó để nguội bớt rồi bóc sạch lớp vỏ lụa.

Bước 2: Cách Xay Sữa Đậu Phộng Rang

Cho đậu phộng vào máy xay sinh tố, xay đến khi nhuyễn mịn. Bạn nên chia đậu thành nhiều phần và xay lần lượt để đậu nhanh mịn và cối dễ xay hơn.

Chuẩn bị một nồi sạch, cho vào 500ml nước lọc, 200ml sữa tươi không đường, đậu phộng xay nhuyễn và 50g sữa đặc, khuấy đều hỗn hợp.

Xay sữa đậu phộng rang

Bước 3: Cách Nấu Sữa Đậu Phộng Rang

Bắc nồi sữa đậu lên bếp, thêm vào 70g đường nâu và nấu với lửa nhỏ trong 20 phút. Trong quá trình nấu nhớ thường xuyên vớt bọt, đồng thời khuấy đều và liên tục để sữa không bị khét dưới đáy nồi. Ở công đoạn này, bạn có thể thả vào nồi vài nhánh lá dứa để món sữa sau khi hoàn thành được thơm ngon hơn.

Lọc hỗn hợp sữa vừa nấu qua rây hoặc vải mỏng để thu nước sữa mịn, loại bỏ phần cặn sữa. Chờ sữa nguội hoàn toàn thì rót vào chai, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Bắc nồi lên bếp và tất cả sữa đậu phộng đã xay vào nấu

Yêu Cầu Thành Phẩm Sữa Đậu Phộng:

Sữa đậu phộng sau khi hoàn thành có độ sệt vừa phải, màu trắng đục, khi uống có vị béo thơm, ngọt thanh. Món sữa này uống nóng hay lạnh đều rất tuyệt. Bạn có thể dùng làm thức uống khởi đầu ngày mới hay “dằn bụng” trước bữa cơm chiều cũng hợp lý.

Cách Bảo Quản Sữa Đậu Phộng Đúng Cách:

+ Để bảo quản sữa đậu phộng đúng cách, khi nấu xong bạn hãy đợi sữa nguội hẳn rồi mới cho vào chai, lọ thủy tinh, đậy kín nắp và để trong ngăn mát tủ lạnh.

+ Nên sử dụng sữa trong vòng 24 giờ dù là được bảo quản lạnh. Sau thời gian này các vi khuẩn trong sữa sẽ sinh sôi, có khả năng gây nhiễm khuẩn cho đường tiêu hóa.

+ Nếu thấy sữa có dấu hiệu lên men, tuyệt đối không nên sử dụng.

+ Đựng sữa trong các vật dụng bằng thủy tinh để sữa không bị ám mùi.

3. Cách làm sữa đậu phộng tăng cân, ngon bổ dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

200g đậu phộng

2 lít nước lọc

Sữa đặc

Đường

Cách thực hiện:

+ Rửa sạch đậu phộng, loại bỏ hạt lép, mốc.

+ Cho đậu phộng vào ngâm nước khoảng 8 – 10 giờ để đậu nở mềm.

+ Vớt đậu phộng ra, để ráo nước.

Ngâm đậu phộng

+ Cho đậu vào khoảng ⅓ máy xay, cho vào thêm 2 lít nước và xay nhuyễn. Để hỗn hợp mịn hơn, bạn có thể chia nhỏ đậu, xay thành từng đợt.

+ Đem hỗn hợp đi rây và lọc bỏ bã.

+ Khi rây xong, cho hỗn hợp vào nồi và đun với lửa nhỏ trong khoảng 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 30 phút. Sau khi nấu 30 – 40 phút thì cho thêm 2 – 3 muỗng canh đường hoặc tùy chỉnh lượng gia vị theo khẩu vị.

+ Để sữa không bị tách lớp và đóng cặn, đem khuấy đều khoảng 5 – 10 phút rồi cho 1 muỗng canh sữa đặc để sữa béo và sánh hơn.

+ Khi sữa sôi lăn tăn thì tắt bếp, để nguội, cho ra ly và thưởng thức.

Sữa đậu phộng tăng cân, ngon bổ dưỡng

4. Cách làm sữa đậu phộng mè đen ngon lạ miệng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

100g đậu phộng

50g mè đen

1 bịch sữa tươi không đường

Đường

Cách thực hiện:

+ Bắc chảo lên bếp và rang đậu phộng ở lửa nhỏ với một ít muối, chú ý rang đều tay để đậu chín đều. Khi đậu nguội hẳn, bạn bóc vỏ đậu.

+ Mè đen cũng rang ở lửa nhỏ.

+ Sau đó, cho một ít đậu vào máy với 1 ít nước, xay nhuyễn. Cứ cho tiếp lần lượt đậu vào.

+ Cuối cùng, bạn cho mè vào cùng 0,5 lít nước và xay thật kỹ cho hỗn hợp thật nhuyễn.

Sữa đậu phộng mè đen ngon lạ miệng

+ Cho hỗn hợp qua rây để lọc bỏ phần bã.

+ Cho sữa vào nồi, nấu với lửa nhỏ. Sau khoảng 30 phút thì cho thêm đường vào và đun sôi. Khi sữa sôi thì thêm 100ml sữa tươi, khuấy đều.

+ Tắt bếp, để nguội và cho ra ly thưởng thức.

5. Cách làm sữa đậu phộng từ bơ đậu phộng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300g đậu phộng sống

1,5 lít nước

1 bịch sữa tươi không đường

300g đường

1 – 2 muỗng canh bơ đậu phộng

1 – 2 muỗng canh muối.

Cách thực hiện:

+ Bắc chảo lên bếp và cho đậu phộng vào rang, vặn lửa thật nhỏ. Khi đậu chín hẳn, bạn đem tách vỏ.

+ Cho đậu rang vào máy xay sinh tố, thêm nước và xay nhuyễn. Để hỗn hợp mịn hơn, bạn có thể xay đậu rang thành nhiều đợt.

+ Cho hỗn hợp qua rây, lọc bỏ phần bã.

+ Đun hỗn hợp này trên bếp và vặn lửa liu riu, vừa đun vừa khuấy đều. Khoảng 30 – 40 phút sau khi nấu xong thì cho sữa tươi và đường vào. Tiếp tục đun và khuấy đều tay.

+ Múc bơ đậu phộng ra 1 chén nhỏ rồi cho 1 ít sữa đã nấu nóng vào để khuấy tan bơ đậu phộng. Tiếp theo, cho hết phần bơ vào nồi sữa và nấu chung.

+ Khi sữa sôi hẳn thì tắt bếp. Để cho sữa nguội rồi cho ra ly và thưởng thức.

Làm sữa đậu phộng từ bơ đậu phộng

Lưu ý:

Nếu không uống hết sữa đậu phộng thì bạn để nguội sữa hoàn toàn và cho sữa vào bình thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Đây là cách bảo quản sẽ giúp tăng thời hạn sử dụng sữa khoảng 2 – 3 ngày.

** Uống Sữa Đậu Phộng Có Mập Không?

Bạn có thể yên tâm về cân nặng với hàm lượng dinh dưỡng của sữa đậu phộng. Không ít bạn bạn lo sợ sữa hạt có thể ảnh hưởng đến cân nặng, phân vân rằng không biết uống sữa đậu phộng có mập không. Trong đậu phộng có chứa hàm lượng lớn protein, calo và chất béo sẽ giúp bạn no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn thường xuyên nhưng không tăng cân.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng sữa đậu phộng với liều lượng vừa phải và không nên dùng quá 100gr đậu phộng trong ngày, hay dùng thường xuyên. Đồng thời, phải duy trì chế độ ăn phù hợp, kết hợp với tập luyện một cách tốt nhất.

Nên dùng sữa đậu phộng với một lượng vừa phải

6. Những lưu ý cần nắm khi uống sữa đậu phộng

Mặc dù sữa đậu phộng là thức uống mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ nên dùng với một lượng vừa phải. Không nên uống quá nhiều sữa đậu phộng bởi những lý do sau đây:

+ Tăng cân bởi hàm lượng calo rất cao trong sữa đậu phộng. Trong 1 cốc sữa đậu phộng có thể chứa đến 214 calo.

+ Các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu…

+ Ức chế sự hấp thụ khoáng chất: trong đậu phộng có chứa hàm lượng axit phytic hoặc phytate rất cao, có thể gây ngăn chặn hấp thụ các khoáng chất, nhất là sắt, kẽm, canxi và mangan.

+ Làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, viêm khớp và các bệnh mãn tính: trong sữa đậu phộng có chứa quá nhiều axit béo omega-6 mà thiếu hụt axit béo omega-3. Sự mất cân bằng omega-6 và omega-3 sẽ dẫn đến nhiều bất lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, đậu phộng cũng là thực phẩm dễ gây dị ứng. Với những ai từng có tiền sử bị dị ứng thì cần chú ý theo dõi. Khi bị dị ứng đậu phộng, các triệu chứng đặc trưng mà bạn sẽ thấy đó là sổ mũi, ngứa ran trong miệng hoặc cổ họng, phát ban, nổi mẩn đỏ, thở khò khè, các triệu chứng về tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón…

7. Những tác dụng của sữa đậu phộng

+ Giảm cholesterol

Cung cấp những chất béo tốt có thể làm giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt. 1 cốc sữa đậu phộng có thể cung cấp khoảng 214 calo, trong đó 162 calo đến từ chất béo.

Thức uống này chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan tự nhiên. Mỗi cốc sữa đậu phộng có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 3g chất xơ, đáp ứng khoảng 12% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày.

+ Cung cấp magie cho cơ thể

Quá trình trao đổi chất rất cần magie để giúp sản sinh năng lượng, tốt cho cơ bắp, dây thần kinh và hoạt động của tim. Còn giúp giảm huyết áp và giúp xương chắc khỏe.

Sữa đậu phộng rất giàu magie, mỗi cốc có thể cung cấp khoảng 65mg, đáp ứng khoảng 16% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày.

Không khó để chế biến và chiêu đãi cả nhà với một ly sữa thơm ngon để thưởng thức

+ Bổ sung vitamin E

Một cốc sữa đậu phộng chứa khoảng 2mg vitamin E, đáp ứng khoảng 13% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày.

Thúc đẩy hoạt động trao đổi chất với vitamin B6

Cơ thể chúng ta rất cần vitamin B6 để kích hoạt hơn 100 enzym cần thiết cho hoạt động trao đổi chất.

+ Ổn định đường huyết

Trong đậu phộng có chứa khoảng 1.93mg đóng vai trò chuyển hoá chất béo và carbohydrate để hấp thụ canxi, duy trì sự ổn định của đường huyết.

+ Phòng chống trầm cảm

Cung cấp axit amino tryptophan giúp tăng cường hoạt động sản xuất serotonin có lợi cho hệ thống thần kinh và não. Khi uống sữa đậu phộng sẽ có tác dụng giảm trầm cảm cũng như cải thiện tâm trạng.

+ Bảo vệ tim mạch

Sữa đậu phộng có chứa nhiều khoáng chất có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Dùng khoảng 100gr đậu phộng mỗi ngày sẽ giúp tránh các bệnh tim mạch cũng như bệnh mạch vành.

+ Tốt cho phụ nữ mang thai

Chứa hàm lượng axit folic rất tốt cho phụ nữ mang thai trước hoặc trong thời kỳ. Các mẹ bầu sẽ giảm nguy cơ sinh con khuyết ống thần kinh đến 70%.

+ Hỗ trợ giảm cân

Dùng khoảng 2 lần sữa đậu phộng hoặc uống sữa đậu phộng kèm với chế độ ăn hằng ngày là cách hiệu quả để giảm khả năng tăng cân, duy trì cân nặng tốt.

Cách làm sữa đậu phộng vừa ngon vừa đơn giản lại không tốn quá nhiều thời gian. Không khó để chế biến và chiêu đãi cả nhà với một ly sữa thơm ngon để thưởng thức. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ dễ dàng tiến hành thành công thức uống bổ dưỡng này!