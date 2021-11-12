Tổng hợp 7749 cách làm món bánh mì chảo hấp dẫn và đa dạng hương vị

Món bánh mì chảo có vô số những biến tấu khác nhau, bạn sẽ được thưởng thức vô số nét đặc sắc riêng. Không khó để thực hiện món bánh mì chảo, món ăn đặc biệt hấp dẫn với từng miếng thịt mềm mềm, xúc xích, trứng gà quyện với nhau chấm cùng với miếng bánh mì giòn tan ngon tuyệt vời.

Thay vì phải mất công ra nhà hàng, chị em có thể tự thưởng thức món bánh mì chảo đa dạng dưới đây.

Chọn nguyên liệu làm bánh mì chảo chất lượng là việc trước tiên phải làm để có được một món ăn hoàn hảo.

Với cách làm bánh mì chảo đa dạng, chị em có thể tự thưởng thức tại nhà thay vì phải mất công ra nhà hàng.

Chọn bánh mì ăn kèm là những chiếc bánh mì mới ra lò, còn nóng hổi càng tốt. Nên chọn bánh mì với loại thô sơ nhất, đặc ruột và không có đường thì khi chấm sốt mới thực sự hấp dẫn.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị với những nguyên liệu khác như:

Pate gan Xúc xích Trứng gà Thịt nguội, thịt xông khói Hành tây, tỏi, khoai tây, dưa chuột Gia vị: hạt tiêu, xì dầu, sốt cà chua…

Chọn nguyên liệu làm bánh mì chảo chất lượng là việc trước tiên phải làm để có được một món ăn hoàn hảo

Vậy là bạn đã chuẩn bị tương đối các nguyên liệu rồi nhé. Giờ thì bắt tay vào thực hiện làm bánh mì chảo với vô số công thức đơn giản dưới đây.

1. Cách làm bánh mì chảo tại nhà

Không mất nhiều thời gian, công sức, chị em có thể học ngay cách làm bánh mì chảo tại nhà để chiêu đãi các thành viên trong gia đình.

Đây hoàn toàn là những nguyên liệu đơn giản và quen thuộc. Tuy nhiên, hương vị của món ăn này thì tuyệt vời không kém bất kì đồ ăn vặt nào.

1.1. Nguyên liệu chuẩn bị:

2 cây xúc xích, 50g pate, 1 quả trứng gà, 1 miếng phô mai, 2 quả cà chua 20g, hành lá 50g, hành tây 20g, bơ lạt 3 muỗng canh, tương cà 1 muỗng canh, nước tương 2 muỗng canh, nước lọc ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường trắng, ½ muỗng canh tiêu xay.

Dụng cụ: Chảo gang nhỏ hoặc chảo chống dính nhỏ.

1.2. Các bước làm bánh mì chảo

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Trước tiên với xúc xích, bạn khía nhẹ lên thân xúc xích theo đường chéo song song cho đẹp mắt.

- Tiếp theo, chiên xúc xích sơ cho vừa chín tới.

Chiên xúc xích sơ cho vừa chín tới

- Rửa sạch cà chua bạn rửa sạch rồi thái hạt lựu.

- Với hành tây, bạn bóc vỏ, thái múi cau mỏng.

Bước 2: Làm sốt cà chua

- Bạn bắc chảo lên bếp. Sau đó cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì cho 20g tỏi băm vào, phi đến khi tỏi ngả vàng.

- Tiếp theo bạn cho cà chua vào cùng với 3 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh nước lọc, 1 muống canh nước tương, 1 muỗng canh đường, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê hạt tiêu.

- Đảo đều trên bếp để cho những nguyên liệu này hòa quyện vào nhau và tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Đảo đều trên bếp để cho những nguyên liệu này hòa quyện vào nhau và tạo thành hỗn hợp sánh mịn

Bước 3: Hoàn thiện bánh mì chảo

Đặt một chảo khác lên bếp và cho 20g bơ lạt vào. Khi nào bơ chảy hết thì cho 50g hành tây vào phi thơm rồi cho 50g pate cùng xúc xích đã chiên vào.

Đập thêm trứng vào bên cạnh, để ốp la cùng với miếng phô mai để tăng vị béo.

Để món ăn đậm vị, bạn rưới đều nước sốt cà chua lên trên mặt. Cuối cùng rắc chút tiêu cho thơm, thêm vài cọng ngò rí để trang trí. Vậy là món bánh mì chảo đã hoàn thiện rồi.

Đập thêm trứng vào bên cạnh, để ốp la cùng với miếng phô mai để tăng vị béo

2. Cách làm bánh mì chảo thịt bò xúc xích

Bánh mì chảo bít tết và bánh mì chảo thịt bò có hương vị khác nhau dù là cùng chung nguyên liệu thịt bò.

Sau đây là hướng dẫn cách làm bánh mì chảo thịt bò, xúc xích đơn giản:

2.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

50g thịt bò, 1 cây xúc xích, 1 củ khoai tây 50g pate, ½ quả dưa chuột, 1 quả trứng gà, 1 ổ bánh mì, Sốt cà chua, Tỏi, Gia vị: đường, dầu ăn…

2.2. Các bước làm bánh mì chảo thịt bò xúc xích:

- Gọt vỏ và thái mỏng khoai tây, đem cắt sợi rồi chiên chín.

- Cắt xúc xích rồi chẻ đôi mỗi khúc ra và chiên chín.

- Cho sốt cà chua, tỏi phi vào chảo và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Bạn có thể thay bằng cà chua tươi tự làm thay vì sốt cà chua sẵn

- Rửa sạch thịt bò và thái mỏng rồi ướp với chút gia vị. Sau đó bạn áp chảo.

- Cho xúc xích, khoai tây đã chiên chín vào chảo sốt cà chua, cho phần pate, thịt bò vào chung.

Cho xúc xích, khoai tây đã chiên chín vào chảo sốt cà chua, thêm pate, thịt bò vào chung

- Cắt dưa leo thành nhiều lát mỏng và cho vào chảo bánh mì. Vậy là món bánh mì chảo thịt bò xúc xích đã hoàn thành. Bạn có thể thưởng thức ngay!

3. Cách làm bánh mì chảo bít tết

Bạn hoàn toàn có thể biến tấu thịt bò với cách làm bánh mì chảo bít tết kiểu mới.

Phần thịt bò nguyên miếng có vị ngọt mềm kết hợp cùng với các nguyên liệu khác mang đến một món ăn vừa ngon lại còn giàu dinh dưỡng.

3.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

200g thịt bò miếng 1 xúc xích 1 quả trứng gà ½ quả dưa chuột 2 quả cà chua 2 ổ bánh mì Hành khô Tỏi 20g rau mùi 20g ớt tươi

Gia vị: nước mắm, đường, hạt nêm

3.2. Các tiến hành món bánh mì chảo bít tết

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cắt chéo xúc xích thành những lát mỏng vừa ăn, hoặc khứa nhẹ theo chiều dọc để tạo các đường chéo và giữ nguyên chiều dài cây xúc xích.

- Rửa sạch thịt bò, để nguyên cả tảng. Sau đó bạn dùng chày dần trên thớt nhiều lần để thịt được mềm hơn.

- Dùng một chút hạt tiêu, muối, hạt nêm để ướp cả 2 mặt cho thấm gia vị.

- Rửa sạch cà chua, gọt bỏ bỏ rồi cắt 1 trái thành những khoanh tròn có độ dày vừa phải để ăn sống. Với những trái cà chua khác, bạn cắt lát mỏng để làm nước sốt ăn kèm với thịt bò.

- Gọt bớt vỏ dưa leo, rửa sạch với nước rồi thái lát vừa ăn.

- Lột sạch và băm nhuyễn hành và tỏi. Rửa sạch rau mùi và ớt rồi thái nhỏ để rắc vào chảo thịt bò làm tăng thêm mùi thơm hấp dẫn.

Bước 2: Chiên xúc xích và trứng

- Đun nóng dầu ăn trên chảo nhỏ rồi chiên xúc xích. Chiên cho đến khi chín vàng các mặt của xúc xích thì vớt ra để vào giấy thấm dầu cho ráo bớt.

- Đập 1 quả trứng gà vào chiếc chảo nóng vừa mới chiên xúc xích ở trên để làm trứng gà ốp la.

- Khi quả trứng đã bắt đầu hơi chín thì cho thêm vào một ít hạt tiêu xay mịn và rắc thêm 1 tí muối để tăng hương vị. Vặn nhỏ lửa để trứng không bị cháy.

Đập 1 quả trứng gà vào chiếc chảo nóng vừa mới chiên xúc xích ở trên để làm trứng gà ốp la

Bước 3: Tiến hành làm bánh mì chảo thịt bò

- Cho miếng thịt bò đã ướp thấm gia vị vào chảo rồi tiến hành áp chảo hai mặt. Thường xuyên lật mặt miếng thịt bò để bò không bị cháy, mất đi độ ngọt và trở nên dai vì áp chảo quá lâu.

- Cho trứng và xúc xích vào trong chảo để hâm nóng thức ăn.

- Ở chảo khác, bạn phi thơm hành tỏi rồi cho cà chua thái mỏng, 1 muỗng canh nước rồi hầm đến khi cà chua mềm nhuyễn hãy nêm một chút gia vị cho vừa miệng.

- Cho phần nước sốt cà chua vào trong chảo đựng thịt bò, trứng gà và xúc xích. Rưới đều lên mặt các nguyên liệu để thấm đều gia vị. Sau đó, bạn rắc một chút tiêu, ớt băm vào chảo cùng với rau mùi đã cắt để trang trí và tăng thêm mùi thơm.

- Tiếp theo, nướng lại bánh mì cho thật giòn và nóng rồi cắt thành miếng nhỏ. Sau đó ăn cùng với chảo thịt bò, xúc xích và trứng ngay khi còn nóng.

- Để tránh bị ngán, bạn nên ăn kèm với cà chua, dưa chuột cắt sẵn.

Cho phần nước sốt cà chua vào trong chảo đựng thịt bò, trứng gà và xúc xích

4. Cách làm bánh mì chảo xíu mại

Thêm một công thức cực hay nữa mà mọi người không thể bỏ qua đó là làm bánh mì chảo xíu mại thơm lừng với những viên thịt nhỏ xinh.

Đây là món ăn có thể dùng ăn buổi sáng hoặc trong những ngày rảnh rỗi.

4.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

200g thịt nạc xay, 1 quả trứng gà 1 cây xúc xích, 2 quả cà chua, ½ củ đậu, 1 củ hành tây, 2 ổ bánh mì ăn kèm, Hành lá, Bột năng Gia vị: Tỏi, hạt tiêu, muối…

4.2. Các bước làm bánh mì chảo xíu mại:

- Gọt sạch vỏ củ đậu, bào sợi mỏng rồi chần qua nước sôi, sau đó vớt ra để ráo nước.

Nặn thành từng viên thịt nhỏ vừa ăn rồi bắc lên bếp đun sôi và cho thịt vào chần hoặc hấp chín

- Thái hành tây thành hạt lựu, băm nhuyễn tỏi băm và trộn chung với thịt xay cùng chút hạt tiêu, muối, củ đậu, bột năng.

- Nặn thành từng viên thịt nhỏ vừa ăn. Bắc lên bếp đun sôi nồi nước rồi cho thịt vào chần hoặc hấp chín.

- Tiếp theo bạn cho ½ củ hành tây cùng với cà chua thái nhỏ vào chảo xào cho mềm. Rim thịt đã chín chung với nước sốt cà chua. Hòa chút bột năng với nước rồi cho vào chảo khuấy đều để hỗn hợp đặc sánh.

- Nêm lại cho vừa ăn rồi cho các nguyên liệu vào chung và ăn với bánh mì.

Bánh mì chảo xíu mại thơm lừng với những viên thịt nhỏ xinh

5. Cách làm bánh mì chảo xúc xích xông khói

Không cần sử dụng thịt bò đắt đỏ cầu kỳ, chị em vẫn có thể thực hiện ngay cách làm bánh mì chảo xúc xích xông khói nóng hổi, hấp dẫn mà cực đơn giản.

5.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Gồm có: 1 cây xúc xích hun khói, 1 quả trứng 100g, pate 2 quả cà chua, 1-2 quả dưa chuột, 1 quả ớt tươi, 1 bát con hành tỏi băm nhuyễn, 1 bát con nước lọc, 1 ổ bánh mì, 20g hành lá, 20g rau mùi, 1 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng café đường, ½ muỗng canh nước mắm.

5.2. Các bước tiến hành món bánh mì chảo xúc xích xông khói:

- Rạch lên thân xúc xích nhiều đường chéo song song để chúng có hình dạng đẹp mắt sau khi chiên chín.

- Bắc chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn rồi cho xúc xích vào chiên chín đều.

- Lấy xúc xích ra khỏi chảo và đặt lên giấy thấm dầu.

- Dùng phần dầu còn lại trong chảo để chiên trứng ốp la.

- Rắc thêm chút hạt tiêu lên trên để trứng ốp la thơm hơn.

- Sau đó, lấy trứng ốp la ra, cho tỏi, nước mắm và ớt tươi vào phi vàng cho dầy mùi. Tiếp đó, cho cà chua thái mỏng và một ít nước lọc vào để xào cho đến khi thành nước sốt.

Bánh mì chảo xúc xích xông khói nóng hổi, hấp dẫn mà cực đơn giản

- Cho phần xúc xích, trứng ốp la và dưa leo thái mỏng vào chảo. Thêm một ít rau ngò lên mặt chảo để trông đẹp mắt hơn.

Vậy là món bánh mì chảo xúc xích đã hoàn thành, bạn có thể thưởng thức ngay cùng với bánh mì nóng hổi, thơm phức rồi!

6. Cách làm bánh mì chảo cá hộp

Kết hợp bánh mì chảo với cá hộp là công thức độc đáo bạn không thể bỏ qua. Quá đầy đủ dinh dưỡng khi có cả rau, cả thịt, cả cá nữa.

6.1. Nguyên liệu cần có

1 hộp cá hộp, 1 miếng phô mai, 1 quả trứng gà, 1 ổ bánh mì, Dưa leo, Cà chua Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, muối…

6.2. Các bước làm bánh mì chảo cá hộp

- Rửa sạch cà chua, thái lát mỏng. Tiếp theo, đun nóng dầu ăn rồi cho cà chua vào xào cùng với ¼ chén nước. Đun cho đến khi cà chua mềm thành nước sốt. Rồi cho cá hộp vào đun chung. Đợi khi cá hộp nóng lên thì bạn tắt bếp.

- Tiếp tục cho chút dầu ăn vào đun ở 1 chảo khác. Khi chảo nóng thì cho 1 quả trứng gà vào chiên ốp la.

Kết hợp bánh mì chảo với cá hộp là công thức độc đáo bạn không thể bỏ qua

- Cho phần nước sốt cà chua và cá hộp vào khi thấy trứng vừa chín tới trong chảo.

- Thêm miếng phô mai vào chảo trứng và đun nhẹ rồi tắt bếp. Cho chút hạt tiêu vào cùng với gia vị cho vừa ăn.

- Cho ít dưa leo, cà chua lên mặt chảo để trình bày cho đẹp mắt và ăn kèm ngay cùng với bánh mì nóng giòn.

Cho ít dưa leo, cà chua lên mặt chảo để trình bày cho đẹp mắt và ăn kèm ngay cùng với bánh mì nóng giòn

Trên đây là tổng hợp những cách làm món bánh mì chảo hấp dẫn với đủ hương vị khác nhau. Chỉ cần có chảo bánh mì như thế này cũng đủ cho ngày đông lạnh giá rồi.

Thay vì nhúng lẩu, làm nướng thì thi thoảng bạn thử đổi món ăn mới này. Đảm bảo sẽ mang đến các thành viên sự thích thú.