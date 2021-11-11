Tổng hợp những cách làm cơm cháy đơn giản, cực hấp dẫn tại nhà

Món cơm cháy thực chất làm từ cơm nếp phơi khô rồi chiên lên nhưng lại được kết hợp với chà bông, mỡ hành mang lại món ăn giòn tan mà thơm lừng

Món cơm cháy chà bông trứ danh là đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình mà không ai là không biết đến. Bên cạnh các món ăn đặc sản địa phương như thịt dê, gỏi cá nhệch hay ốc núi, đây là đặc sản được nhiều người yêu thích.

Chỉ với một chút cơm nguội, bạn hoàn toàn có thể học cách làm cơm cháy từ cơm nguội đơn giản đến bất ngờ. Kết hợp thêm chút mỡ hành béo béo ngậy ngậy là chị em đã có món cơm cháy từ cơm nguội với mỡ hành. Nếu bữa nào còn thừa nhiều cơm một chút, hãy cho vào ngăn mát tủ lạnh để hôm sau bắt tay chế công thức kiểu mới sau đây.

Nếu yêu thích món ăn này thì đừng bỏ qua 3 cách làm cơm cháy hấp dẫn. Thực chất đây là món chiên nhưng được xử lý phần dầu mỡ khéo léo giúp bạn ăn không hề ngấy ngán.

1.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 bát con cơm nguội Dầu ăn hoặc mỡ heo Nước mắm Hành lá Ớt tươi Chà bông (ruốc) hoặc khô gà

1.2. Các bước làm cơm cháy từ cơm nguội với mỡ hành

Bước 1: Chuẩn bị phần mỡ hành

+ Rửa sạch và thái nhỏ hành lá và ớt.

+ Tiếp theo, đun nóng chảo và cho dầu ăn vào. Rồi cho hành và ớt đã thái nhỏ vào, đảo thơm lên.

Lưu ý: Không xào hành quá lâu và đảm bảo thao tác thực hiện nhẹ nhàng để vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt chứ không phải phi vàng.

+ Cho thêm 1 thìa café nước mắm, chút ớt bột, 1 thìa đường vào chảo. Đảo lên cho đều rồi vớt phần mỡ hành ra bát.

Cho hành và ớt đã thái nhỏ vào, đảo thơm lên

Bước 2: Làm cơm cháy từ cơm nguội

+ Trải phần cơm nguội ra để mặt cơm hơi se lại. Sau đó, đun nóng chảo và cho 2 thìa dầu ăn vào (hoặc mỡ heo) vào.

+ Đợi khi dầu ăn đã nóng già, bạn cho cơm nguội dàn đều mặt chảo.

+ Dùng thìa lèn nhẹ lên trên bề mặt cơm để tạo thành mặt cơm cháy. Vặn lửa vừa và đun từ 5 – 7 phút. Lưu ý là cho cơm nguội với một lượng vừa vì bề mặt cơm dày sẽ rất lâu giòn.

Dùng thìa lèn nhẹ lên trên bề mặt cơm để tạo thành mặt cơm cháy

Bước 3: Hoàn thiện món cơm cháy từ cơm nguội

+ Rưới 2 thìa nước sốt mỡ hành lên trên khi cơm cháy đã bắt đầu se lại, vàng giòn mặt dưới. Dùng thìa phết xung quanh rồi úp ngược lại.

+ Chiên cơm đến khi vàng giòn rồi lại rưới 1 lượt nước sốt lên trên trước khi tắt bếp.

Vậy là món cơm cháy từ cơm nguội với mỡ hành hấp dẫn đã được hoàn thành. Bạn chỉ cần cho sản phẩm ra đĩa, rắc chà bông hoặc khô gà lên trên và thưởng thức ngay!

Yêu cầu thành phẩm:

Cơm cháy mỡ hành không bị cháy cũng không được sống

Cơm cháy mỡ hành không bị cháy cũng không được sống. Không có cảm giác cơm bị cứng mà phải nở to và giòn.

Dùng kèm mỡ hành với cơm cháy không quá mặn, vừa miệng ăn.

2. Cách làm cơm cháy từ cơm nguội với kho quẹt

Kho quẹt chuẩn vị miền Tây là món ăn hấp dẫn rất được yêu thích. Nếu yêu thích sự đậm đà của kho quẹt thì cả nhà đừng bỏ qua cách làm cơm cháy từ cơm nguội siêu ngon, không kém ngoài quán sau đây.

2.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 bát nhỏ cơm nguội 150g tôm khô 250g mỡ heo 100g đậu bắp Hành lá Hành tím Đường Hạt tiêu Dầu ăn Nước mắm Ớt tươi

2.2. Các bước thực hiện món cơm cháy từ cơm nguội với kho quẹt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên, rửa sạch mỡ heo cùng chút muối pha loãng. Tiếp đến, thái miếng nhỏ vừa ăn rồi cho vào chảo rán vàng để lấy tóp mỡ.

Để tạo mùi thơm hơn, bạn có thể cho thêm chút đầu hành lá hoặc hành khô vào.

Rửa sạch mỡ heo cùng chút muối pha loãng và thái miếng nhỏ vừa ăn rồi cho vào chảo rán vàng để lấy tóp mỡ

Lưu ý: Để món cơm cháy ngon hơn, bạn nên chọn mua phần mỡ heo dính thịt ba chỉ vừa có cả nạc cả mỡ.

+ Ngâm tôm khô trong nước ấm khoảng 20 phút. Sau đó rửa lại và để ráo nước.

+ Băm nhỏ hành tím. Với hành lá, bạn bỏ hết lá vàng, rửa sạch rồi thái nhỏ, để riêng.

+ Rửa sạch và luộc chín đậu bắp.

Bước 2: Pha nước mắm

Cho 1 thìa đường, 2 thìa nước mắm, 1 thìa café hạt tiêu và ít ớt tươi thái nhỏ vào bát và khuấy thật đều cho tan đường.

Bước 3: Làm sốt mắm kho quẹt

+ Đun nóng chảo và cho 2 thìa mỡ heo và hành tím, đầu hành lá vào phi thơm.

+ Cho thêm tôm khô vào đảo khoảng 2 phút rồi rưới hỗn hợp nước mắm pha ở trên vào, đảo đều.

Làm sốt mắm kho quẹt

+ Vặn lửa nhỏ liu riu và nêm lại gia vị cho phù hợp.

+ Khi thấy nước sốt sền sệt lại, bạn cho tóp mỡ vào đun khoảng 5 phút nữa. Tắt bếp rồi rắc phần hành lá lên trên.

Bước 4: Làm mỡ hành

+ Cho 1 thìa mỡ heo vào đun nóng rồi cho hành lá vào chảo xào qua. Bước 5: Làm cơm cháy

+ Đun nóng chảo và cho 1 thìa mỡ heo vào đun nóng.

+ Dàn đều phần cơm nguội vào mặt chảo. Đun với lửa nhỏ và dùng thìa lèn chặt cơm xuống mặt chảo.

Dàn đều phần cơm nguội vào mặt chảo

+ Để tạo độ giòn cho cơm, bạn miết xung quanh phần cơm này.

+ Để xem mặt dưới giòn vàng chưa, bạn dùng thìa lách nhẹ phía dưới. Sau đó thì bạn lật mặt cơm để chiên mặt trên đến khi giòn vàng.

+ Rưới hết phần mỡ hành lên bề mặt cơm cháy, miết nhẹ và tắt bếp.

Bày món cơm cháy kho quẹt ra đĩa, bày đậu bắp ra và chấm chung quá hấp dẫn

Vậy là món cơm cháy kho quẹt đã hoàn thành, bạn chỉ cần bày ra đĩa, bày đậu bắp ra và chấm chung quá hấp dẫn. Ngoài ra, bạn có thể dùng kèm với bầu, bí hoặc cà rốt luộc chấm với kho quẹt.

3. Cách làm cơm cháy chà bông

3.1 Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 2 chén cơm nguội

- Gia vị: Đường 50 gr, giấm 50 ml, nước mắm 50 ml.

- Chà bông 70 gr: Nên lựa chọn những loại chà bông tơi nhiều để làm cơm cháy ngon.

- Ớt bột 15 gr (Tùy vào sở thích ăn cay hay không, bạn có thể dùng hoặc bỏ qua nguyên liệu này).

- Hành lá cắt nhỏ 15 gr: Sơ chế và cắt nhỏ.

- Mỡ heo: Ngâm mỡ heo trong nước ấm và muối trước khi phi chín.

3.2 Cách làm cơm cháy chà bông tại nhà

- Làm mắm ớt:

Bắc chảo lên bếp, cho đường, giấm, nước mắm, ớt bột vào nấu và khuấy đều. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và đun đến khi hỗn hợp sôi và rắc hành lá vào. Nấu cho đến khi hỗn hợp sền sệt, đậm đặc lại thì tắt bếp.

- Ép cơm:

Cho 2 muỗng mỡ heo vào trộn đều với cơm nguội. Sau đó cho cơm lên chảo dàn mỏng và đều, ấn cho cơm tơi ra. Cơm càng mỏng càng giòn, không nên ép chặt quá. Vặn lửa ở mức vừa và chiên cho đến khi cơm vàng đều và giòn 2 mặt.

Cơm càng mỏng càng giòn, không nên ép chặt quá

Khi cơm đã cháy đạt đến độ phù hợp theo ý muốn thì cho 2 muỗng canh mắm ớt đã làm ở trên và phết đều lên đợi khoảng 30 giây và tắt bếp.

Chắc chắn món cơm cháy chà bông vừa đơn giản lại vừa dễ làm này sẽ là một món ăn vặt ngon được nhiều chị em nội trợ liệt kê vào danh sách món ăn ưa thích của mình.

Khi cơm đã cháy đạt đến độ phù hợp theo ý muốn thì cho 2 muỗng canh mắm ớt đã làm ở trên và phết đều lên đợi khoảng 30 giây và tắt bếp

Mắm và chà bông có vị mặn vừa phải. Cùng đó là miếng cơm cháy giòn rụm hòa quyện cùng vị béo của mỡ hành chắc chắn sẽ khiến cả nhà ăn xong khen xuýt xoa.

Mẹo bảo quản cơm cháy lâu mà không bị hư:

Để cơm cháy bảo quản được lâu, bạn để cơm cháy nguội hẳn vào túi nilon và buộc chặt. Hoặc hộp có nắp đậy kín, đảm bảo cơm cháy này chưa cho bất kì nước sốt vào.

Với cách này, món cơm cháy có thể dùng được cả tháng mà vẫn đảm bảo không bị mốc hay ôi thiu. Chỉ cần rưới nước sốt và mỡ hành lên trên và thêm chà bông vào là được.

Để cơm cháy bảo quản được lâu, bạn để cơm cháy nguội hẳn vào túi nilon và buộc chặt

Mẹo sử dụng dầu thừa:

- Đựng dầu ăn trong vật dụng bằng nhựa hoặc thủy tinh sạch, tuyệt đối không đổ ngược lại chai dầu ăn đang sử dụng.

- Để nguội dầu và đặt rây lọc trên tô thủy tinh. Để đảm bảo không còn cặn thừa, bạn có thể lót thêm miếng giấy thấm dầu. Đây là cách giúp làm sạch dầu và an toàn hơn trong lần sử dụng kế tiếp.

- Đợi cho dầu lọc sạch, cũng có thể lọc lại nhiều lần rồi rót dầu vào lọ, đậy nắp kỹ càng rồi bảo quản nơi thoáng mát.

4. Cách làm cơm cháy chiên nước mắm đơn giản tại nhà

Cơm cháy chiên nước mắm với hương vị giòn giòn, cay cay, đậm đà mùi nước mắm kèm với mỡ hành là một trong những món ăn vặt dân gian khoái khẩu.

Đây là món ăn vặt khiến biết bao nhiêu tín đồ mê ăn vặt say đắm. Đặc biệt món ăn này khá dễ làm, đơn giản tại nhà. Sau đây là hướng dẫn cách làm cơm cháy chiên nước mắm chi tiết:

Cơm cháy chiên nước mắm với hương vị giòn giòn, cay cay, đậm đà mùi nước mắm kèm với mỡ hành là một trong những món ăn vặt dân gian khoái khẩu

4.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Gạo: 500gr (tương đương 3 chén gạo = 1 tô cơm)

Mayone: 1 muỗng canh

Ớt sa tế: 1 muỗng

Ruốc tôm, hay chà bông: 20gram

Tỏi bằm: 10gr

Hành lá: 30gr

Gia vị kèm theo: đường, bột ngọt, nước mắm, ớt bột, dầu ăn, tương ớt

4.2. Các bước tiến hành món cơm cháy chiên nước mắm

Để làm món ăn vặt hấp dẫn này, bạn có thể nấu cơm mới hoặc dùng cơm nguội đều được.

Nếu nấu cơm mới để làm: Vo sạch gạo rồi đem nấu tầm 15p-20p cho gạo trong và có mùi thơm.

Để nguội và dùng túi zip hoặc miếng bọc thực phẩm để chống dính cho phần gạo vào.

Tán sơ phần gạo đã để nguội ra đều miếng bọc thực phẩm hay túi zip

Tiếp đến, tán sơ phần gạo đã để nguội ra đều miếng bọc thực phẩm hay túi zip. Khi sử dụng miếng bọc thực phẩm, bạn bọc thêm một lớp nữa, sau đó dùng cây lăn bột hoặc chai, muỗng để ép gạo

Lưu ý: So với loại gạo khô, chọn gạo dẻo để thực hiện để trong quá trình cán sẽ tạo được sự kết dính nhiều hơn và sẽ giúp món cơm cháy chiên nước mắm ngon hơn.

Để tạo những miếng cơm cháy hình tròn trông đẹp mắt hơn, khi đã cán gạo xong, dùng khuôn tròn làm bánh hoặc có thể thay thế bằng những lon nước ngọt cắt ra hình tròn.

Lưu ý:

Để giúp dễ lấy cơm ra khuôn hơn, bạn cho dầu ăn dưới khuôn và lon nước ngọt khi cắt cơm cháy. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết gạo.

- Tiến hành phần chiên cơm cháy

Khi đã cắt xong phần cơm, bạn đun cho dầu nóng và cho cơm vào. Chiên cho đến khi nào vàng đều hai mặt là được.

- Hỗn hợp nước sốt

Phần nước sốt sẽ quyết định cơm cháy chiên nước mắm có ngon hay không:

Các bước tiến hành:

+ Cho đường, bột ngọt, sa tế, nước mắm vào bát và đánh đều cho đến khi nào hỗn hợp hòa tan hết.

+ Sau đó, bắt bếp và cho một ít bơ thực vật vào để tạo độ thơm ngon của phần nước sốt.

Phần nước sốt sẽ quyết định cơm cháy chiên nước mắm có ngon hay không

+ Vặn lửa riu riu và nấu nước sốt cho đến khi phần nước sốt kẹo lại. Cuối cùng, bạn cho vào tô và để nguội tầm 2 phút

+ Cho hết phần hành lá đã chuẩn bị sẵn vào hỗn hợp sốt. Với cách này, hành lá sẽ giữ được màu xanh và trong đẹp mắt hơn.

- Hoàn thành món cơm cháy chiên nước mắm

Quét phần nước sốt lên phần cơm cháy cho đều 2 mặt, và rắc thêm ớt bột để cho miếng cơm cháy trông thật ngon và đẹp mắt.

Quét phần nước sốt lên phần cơm cháy cho đều 2 mặt

Cách làm cơm cháy tại nhà vừa chia sẻ rất đơn giản phải không? Với món ăn vặt hấp dẫn này, chúng ta vừa có thể tiết kiệm được lượng cơm thừa, vừa có thể tạo ra món ăn vặt ưa thích cho cả gia đình.

Món ngon, thơm béo này có thể cân hết tất cả mọi người, cho dù đó là thành viên khó tính, kén ăn trong gia đình bạn. Hy vọng với những công thức làm cơm cháy chiên nước mắm đơn giản trên đây, bạn sẽ có thêm 1 công thức làm món ăn vặt thú vị và làm thành công để nhâm nhi mỗi khi xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách... cho gia đình, bạn bè và người thân.