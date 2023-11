Tổng hợp 4 cách nấu hủ tiếu ngon miệng dễ làm hương vị đậm đà hấp dẫn

Tôm khô: 60 gam

Cà rốt: 2 củ

Củ cải trắng: 1 củ to

Rau sống: Giá đỗ, xà lách, húng quế, rau mùi, bắp chuối bào

Gia vị: Muối, đường, bột nêm, nước mắm, tiêu...

+ Cách thực hiện món hủ tiếu giò heo

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu và nấu nước dùng

- Rửa sạch xương heo, giò heo. Trần qua nước sôi và thêm chút xíu gừng để khử bớt mùi.

- Chặt xương heo và giò heo thành từng miếng vừa ăn. Bắc nồi lên bếp ninh cho nhừ. Lưu ý vặn lửa nhỏ khi ninh và thường xuyên vớt bọt để nước dùng được trong.

- Ninh khoảng 45 phút, vớt giò heo ra. Cho vào chậu nước đá và ngâm khoảng 2-3 phút, xương vẫn ninh tiếp khoảng 20 phút nữa.

Sơ chế nguyên liệu

- Tôm khô đem rửa nhiều lần với nước lạnh sau đó cho vào ninh cùng với xương

- Cạo vỏ củ cải và đem chà với muối trắng rồi rửa lại với nước sạch để loại bớt mùi hăng. Đem thái thành từng miếng vừa ăn.

- Cạo vỏ cà rốt và cắt miếng vừa ăn.

- Cho cà rốt cùng củ cải vào ninh cùng xương

Bước 2: Hoàn thiện món hủ tiếu

- Sau khi ninh 2 giờ đồng hồ, nêm gia vị vừa ăn gồm muối, hạt nêm, bột ngọt.

- Trụng sơ hủ tiếu vào nước sôi sau đó cho ra tô.

- Xếp thêm giò heo, giá đỗ... vào tô và chan nước dùng cho vừa ăn.

- Để giúp món ăn thêm hấp dẫn hơn, bạn ăn kèm với rau sống cùng với chén nước mắm chua cay.

Trụng sơ hủ tiếu vào nước sôi sau đó cho ra tô và xếp thêm giò heo, giá đỗ... vào tô và chan nước dùng cho vừa ăn

2. Hủ tiếu xương heo

Nguyên liệu làm Hủ tiếu xương heo cho 4 người:

Hủ tiếu khô 400 gr, Xương heo 2 kg, Bắp 1 trái, Củ cải trắng 1 củ, Hành tím 5 củ, Ngò 1 ít (cắt khúc), Hành lá 1 cây, Tỏi băm 1 muỗng canh, Bột bắp 1 muỗng canh, Dầu ăn 5 muỗng canh, Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu).

Nguyên liệu làm Hủ tiếu xương heo cho 4 người

Bí quyết để chọn mua bắp tươi ngon:

+ Tốt nhất là bạn nên sử dụng bắp Mỹ để được ngon, ngọt nước hơn.

+ Bắp ngon thường sẽ có vỏ ngoài xanh tươi, không bị khô, ôm chặt lấy thân bắp.

+ Thân bắp thon dài vừa phải, không quá to, khi cầm lên thấy nặng và chắc tay.

+ Phần râu bắp mềm mượt, cuống không bị thâm hoặc héo.

+ Phần hạt chắc mẩy, đều, bóng, thẳng tắp.

Bắp ngon thường sẽ có vỏ ngoài xanh tươi, không bị khô, ôm chặt lấy thân bắp

Cách chế biến Hủ tiếu xương heo:

Sơ chế xương heo

Để làm sạch bẩn xương heo, bạn cho 1 ít muối vào phần xương heo, sau đó cho nước sôi vào chần sơ trong khoảng 2 - 3 phút. Sau đó rửa lại với nước sạch khoảng 2 - 3 lần.

Để làm sạch bẩn xương heo, bạn cho 1 ít muối vào phần xương heo, sau đó cho nước sôi vào chần sơ trong khoảng 2 - 3 phút

Sơ chế các nguyên liệu khác:

Gọt bỏ vỏ bắp và củ cải trắng, rửa sạch rồi cắt khúc ngắn vừa ăn.

Phi hành tím:

- Bóc vỏ hành tím, rửa sạch, cắt lát mỏng. Cho 1 muỗng canh bột bắp vào chén hành tím cắt mỏng, trộn đều.

- Đun nóng dầu ăn rồi cho phần hành tím vừa trộn vào, phi đến khi thấy hành vừa ngả vàng thì vớt hành ra ngoài.

- Tiếp theo cho phần tỏi băm vào chảo dầu vừa phi hành và đảo đều đến khi thấy tỏi ngả vàng thì vớt tỏi ra chén riêng.

Đun nóng dầu ăn rồi cho phần hành tím vừa trộn vào, phi đến khi thấy hành vừa ngả vàng thì vớt hành ra ngoài

Nấu nước dùng:

- Cho tất cả phần bắp và củ cải trắng đã cắt nhỏ, xương heo vào nồi. Đun với 3 lít nước sôi rồi. Đậy nắp lại đun với lửa lớn.

- Vớt bỏ bọt khi nước sôi và tiếp tục đun với lửa vừa trong khoảng 25 - 30 phút.

- Nêm vào 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng canh muối, 2 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường, đảo đều.

- Đun tiếp trong khoảng 5 phút, nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rối tắt bếp.

Trụng hủ tiếu:

- Bắc 1 cái nồi nước khác lên bếp, nấu sôi nước rồi cho hủ tiếu vào, trụng trong khoảng 3 phút đến khi sợi hủ tiếu mềm và trong thì vớt ra. Cho vào thau nước lạnh ngâm khoảng 2 phút.

- Vớt hủ tiếu ra ngoài để ráo nước, chan vào 1 vá dầu vừa phi hành tỏi xong và trộn đều lên.

Trụng trong khoảng 3 phút đến khi sợi hủ tiếu mềm và trong thì vớt ra

Thành phẩm:

- Cho hủ tiếu vừa trụng vào tô và lần lượt xếp xương heo, củ cải trắng và bắp vào. Chan nước dùng và rắc thêm 1 ít hành ngò và tiêu xay, cho thêm 1 ít tỏi và hành phi lên mặt nữa. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi.

- Tô hủ tiếu xương heo thơm nức mũi, nóng hổi với sợi hủ tiếu chín vừa tới, dai ngon mà không bị bở.

Tô hủ tiếu xương heo thơm nức mũi, nóng hổi với sợi hủ tiếu chín vừa tới, dai ngon mà không bị bở

- Nước dùng trong veo, ngọt thanh. Xương heo mềm béo, ngọt thịt cực kỳ hấp dẫn.

- Bạn có thể ăn kèm thêm với 1 ít giá hẹ trụng (tùy sở thích). Để ngon miệng hơn, bạn có thể chấm cùng với chén nước mắm ớt cay nữa.

3. Hủ tiếu xương heo với tôm

Nguyên liệu làm Hủ tiếu xương heo với tôm cho 4 người:

Hủ tiếu khô 200 gr, Xương heo 1.5 kg, Tôm tươi 500 gr, Cà rốt 1 củ, Hành lá 5 nhánh, Giá sống 100 gr, Hành phi 1 ít, Nước cốt chanh 1 ít, Dầu ăn 1 muỗng cà phê, Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu)

Bí quyết chọn mua nguyên liệu tươi ngon:

+ Cách chọn mua tôm tươi ngon:

- Chọn tôm có kích thước vừa phải, không quá to, đầu dính chặt với thân, vỏ còn nguyên vẹn.

- Phần đuôi tôm xếp lại, chân tôm trong suốt, dính chặt với thân.

- Thân tôm có thịt căng chắc, hơi cong và đặc trưng với mùi tanh của biển.

- Không nên mua với những con tôm bị nhũn nhão, chảy dịch nhớt, màu sắc không đồng đều hay có mùi hôi tanh lạ.

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon:

- Cà rốt chọn loại có kích thước vừa phải, dáng thuôn dài về phía đuôi, lớp vỏ trơn láng, cầm lên thấy cứng, chắc tay.

- Cuống cà rốt tươi, dính chặt với thân. Phần vỏ có màu cam đậm, sáng.

- Tránh mua với những củ có phần cuống bị héo, củ dập nát, xuất hiện những vết thâm.

- Cũng không nên mua những củ cà rốt quá to có phần lá, cành ở gốc và phần vai củ to. Lý do bởi đây là những củ già, có nhiều xơ, ít chất dinh dưỡng.

Cách chế biến Hủ tiếu xương heo với tôm

Sơ chế xương heo:

- Ngâm xương heo với nước muối loãng có pha 1 ít nước cốt chanh trong khoảng 5 - 10 phút.

- Rửa xương lại sạch khoảng 2 - 3 lần. Chần sơ thịt với nước sôi khoảng 3 phút.

Ngâm xương heo với nước muối loãng có pha 1 ít nước cốt chanh trong khoảng 5 - 10 phút

Sơ chế các nguyên liệu khác:

- Lột vỏ hành lá, rửa sạch rồi để ráo. Đem cắt nhỏ phần lá hành, giữ nguyên phần cọng hành.

- Gọt sạch vỏ cà rốt và cắt như hình bông hoa thành miếng vừa ăn.

- Tôm rút bỏ phần chỉ ở lưng rồi rửa sạch với nước nhiều lần.

Hướng dẫn cách rút chỉ lưng tôm: Đếm ngược từ đầu tôm đến rãnh thứ 2 nối giữa 2 đốt vỏ tôm. Đâm xuyên tăm qua vị trí này và nhẹ nhàng kéo là có thể rút được phần chỉ ở lưng tôm ra ngoài.

Dùng muỗng cố định tôm rồi dùng đũa gắp và kéo thịt tôm ra

Nấu nước dùng:

- Cho xương vừa chần vào nồi và bắc lên bếp đun trong khoảng 20 phút.

- Tiếp theo cho cà rốt vào nồi và đun tiếp khoảng 20 phút.

- Nêm thêm gia vị vừa ăn gồm hạt nêm, đường, muối, bột ngọt và đảo đều.

- Nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn. Cho phần cọng hành lá và 2 muỗng canh lá hành cắt nhỏ vào, đảo đều lên rồi tắt bếp.

Luộc và bóc vỏ tôm:

- Đun nước với lửa lớn, khi nước sôi thì luộc tôm trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

- Khi tôm đã nguội bớt, bạn dùng 1 đôi đũa đặt cố định bên dưới lưng tôm, đặt muỗng ở phía dưới bụng và cạy ngược lên để tách vỏ tôm.

- Dùng muỗng cố định tôm rồi dùng đũa gắp và kéo thịt tôm ra.

Trụng rau, hủ tiếu:

- Bắc 1 nồi nước khác lên bếp, nấu nước sôi rồi cho giá vào trụng sơ khoảng 30 giây thì vớt ra.

- Trụng hủ tiếu nhanh đến khi thấy sợi hủ tiếu trong lại thì vớt ra cho vào tô.

- Cho vào tô 1 muỗng cà phê dầu ăn, trộn đều lên để hủ tiếu không bị dính.

Thành phẩm:

Cho hủ tiếu, xương heo, tôm, cà rốt và hành lá vào tô, chan nước dùng lên, thêm vào 1 ít tiêu và hành phi vào.

Tô hủ tiếu xương heo với tôm hấp dẫn, nóng hổi có nước dùng trong vắt và vị ngọt thanh hấp dẫn. Xương heo chín vừa tới, thịt mềm béo, tôm giòn ngọt ăn. Sợi hủ tiếu dai ngon mà không bị bở cùng với cọng giá dai mềm. Dùng kèm chén nước tương cay nồng.

Tô hủ tiếu xương heo với tôm hấp dẫn, nóng hổi có nước dùng trong vắt và vị ngọt thanh hấp dẫn

Cách mua xương heo tươi ngon:

Chọn mua xương heo có có độ lớn khoảng 2 - 3 đốt ngón tay,to vừa phải, ít mỡ.

Tránh chọn xương bị tái hay màu sắc nhợt nhạt. Nên chọn xương có màu đỏ hồng, tươi mới. Thịt không bị mềm nhũn, xương khô ráo, không chảy nhớt hay có mùi hôi lạ. Khi ấn tay vào thấy mỡ và nạc có độ đàn hồi nhất định.

Cách khử mùi hôi xương heo:

Cách 1:

Để loại sạch chất bẩn, bạn rửa sạch xương heo rồi đem luộc sơ với sả và hành tím.

Cách 2: Dùng chanh, giấm, muối hoặc gừng chà xát lên xương heo khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại với nước nhiều lần.

Cách 3: Cho 1 ít rượu trắng vào nồi nước chần xương heo cũng giúp khử được mùi hôi xương heo rất hiệu quả.

Cách trụng hủ tiếu dai ngon, không bị bở:

- Bắc nồi nước lên bếp và cho vào 1 ít dầu ăn. Khi nước sôi thì cho hủ tiếu vào trụng khoảng 30 giây.

- Chuẩn bị sẵn một thau nước đá lạnh. Vớt hủ tiếu ra cho vào ngâm khoảng 2 phút để hủ tiếu giữ được độ dai ngon, không bị bở.

4. Cách nấu hủ tiếu Nam Vang chuẩn vị

Chuẩn bị nguyên liệu:

Xương ống: 1,5 kg

Tôm: 1 kg tôm

Gan heo: 300gr

Thịt heo xay: 300gr

Trứng cút: 20 quả

Tôm khô: 30gr

Mực khô: 1 con

Hủ tiếu khô: 1 kg

Gia vị: Muối, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn

Hành khô, tỏi, hành lá

Rau sống: Rau tần ô, ngò gai, giá đỗ, hẹ, xà lách…

Nguyên liệu để nấu hủ tiếu Nam Vang chuẩn vị

Cách nấu hủ tiếu Nam Vang

Bước 1: Nấu nước dùng

- Xương ống, tôm khô, mực khô đem rửa sạch.

- Cho xương trần qua với nước sôi rồi rửa lại bằng nước sạch.

- Bắc nồi nước và cho tôm khô, mực khô cùng xương đã trần vào nấu sôi.

- Vặn lửa to cho đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ lại. Để nước dùng được trong, bạn dùng muôi vớt các bọt nổi lên.

- Cho tỏi phi thơm vào nồi nước dùng

- Nướng củ hành tím và lột bớt vỏ. Cho ninh cùng nồi nước dùng trong khoảng 1 tiếng.

- Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Lưu ý: không nêm nước mắm vì sẽ khiến nước dùng bị chua.

- Khi nước dùng gần được, bạn thêm 1 chút đường phèn sau đó nếm lại cho vừa

Bước 2: Hoàn thiện món ăn

- Nhặt sạch các loại rau sống và để cho ráo nước

- Hành tím đem băm nhỏ và phi thơm rồi cho thịt băm vào đảo chín tới.

- Luộc chín gan heo sau đó cho vào tô nước lạnh khoảng 2 phút để ráo rồi thái thành miếng mỏng.

- Luộc chín trứng cút rồi đem lột vỏ

- Tôm tươi đem sơ chế rồi trần qua với nước sôi.

- Trụng hủ tiếu với nước sôi sau đó cho vào tô.

- Lần lượt xếp tôm, gan heo, trứng cút, thịt bằm, 1 chút giá đỗ, ngò... lên tô hủ tiếu rồi rưới nước lên cho vừa ăn.

Yêu cầu thành phẩm:

Hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng bởi nước dùng. Do đó, yêu cầu nước dùng phải ngọt thanh, đậm đà nhưng không bị gắt. Sợi hủ tiếu dai nhưng không được cứng, khi ăn vẫn cảm nhận được vị ngọt.

Nước dùng phải ngọt thanh, đậm đà nhưng không bị gắt, sợi hủ tiếu dai nhưng không được cứng, khi ăn vẫn cảm nhận được vị ngọt

Trên đây là chia sẻ 4 cách nấu hủ tiếu ngon đậm đà chuẩn vị với công thức siêu đơn giản. Có thể thấy rằng, khâu kỳ công mất thời gian nhất khi nấu hủ tiếu đó là chuẩn bị nước dùng. Hy vọng với cách nấu hủ tiếu chuẩn vị mà chúng tôi hướng dẫn thì bạn có thể nấu món bún này đãi cả nhà trong những dịp sắp tới.