Học ngay 5 cách làm nước ép dưa hấu cực dễ

Dưa hấu là loại trái cây thơm ngon, giúp giải nhiệt và mang đến nhiều tác dụng tốt với sức khỏe . Nước ép dưa hấu là thức uống chiếm được nhiều sự quan tâm, tin dùng. Điều này hoàn toàn không hề ngẫu nhiên mà bởi những lợi ích cũng như hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe.

+ Đá viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Dưa hấu đem rửa sạch và bổ thành miếng nhỏ vừa ăn, lọc bỏ hết hạt

Bước 2: Cắt quả chanh làm đôi và vắt lấy nước cốt, loại bỏ hạt.

Bước 3: Cho dưa hấu, nước cốt chanh, đường, đá vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn mịn.

Cho dưa hấu, nước cốt chanh, đường, đá vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn

Bước 4: Cho hỗn hợp ra ly thủy tinh và thưởng thức

Chỉ với 4 bước đơn giản trên chúng ta có thể tự làm được nước ép dưa hấu tại nhà. Nên thưởng thức nước ép dưa hấu ngay khi hoàn thành xong bởi nếu để lâu sẽ khiến đá trong nước ép tan ra.

Nước ép dưa hấu với vị ngọt mát đặc trưng của dưa hấu quyện cùng hương chanh thoang thoảng sẽ khiến mọi người thích mê.

Lưu ý:

+ Không uống nước ép dưa hấu trước 3-4 tiếng khi ngủ vì sẽ dẫn đến khó tiêu hoặc mất ngủ.

+ Khi bụng đang đói, không nên uống nước ép dưa hấu vì sẽ gây hại cho dạ dày.

+ Dùng nước ép dưa hấu sau bữa ăn khoảng 30-60 phút là phù hợp nhất.

Không uống nước ép dưa hấu trước 3-4 tiếng khi ngủ vì sẽ dẫn đến khó tiêu hoặc mất ngủ

+ Nên sử dụng nước ép trong ngày, tránh để lâu vì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ hơn.

+ Không để nước ép quá 2 ngày. Ly nước ép sẽ có mùi lạ, ôi thiu và không tốt cho sức khỏe.

2. Nước ép dưa hấu dưa leo

Nguyên liệu:

+ Dưa hấu 700 gr

+ Dưa chuột 1 quả

+ Chanh 2 quả

+ Mật ong 30 ml

+ Nước 160 ml(hoặc soda)

Dụng cụ thực hiện: Ly, máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố,....

Mẹo chọn dưa leo không bị đắng:

+ Nên chọn dưa leo có màu xanh tươi, đều màu, không bị thâm, ố vàng. Những dấu hiệu này cho thấy dưa để lâu và sắp bị hỏng.

+ Quả dưa thẳng, không hoặc ít bị cong vẹo. Quả dưa thuôn dài, có kích cỡ đều nhau khi ăn sẽ ngon giòn hơn so với loại quả tròn, ngắn.

+ Chọn những quả nặng tay, mềm, nhẵn vỏ, không bị sần. Những quả dưa nhỏ sẽ ăn giòn ngọt hơn so với những quả to.

+ Không mua những quả dưa có hình dạng phình to ở giữa hoặc có phần đầu to, đuôi nhỏ. Đây là những quả dưa già, có nhiều hạt, không ngon.

+ Khi chọn mua phải dưa đắng, bạn có thể khắc phục bằng cách gọt vỏ để loại bỏ vị đắng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế dưa leo và dưa hấu

+ Gọt bỏ vỏ dưa hấu, chỉ giữ lấy phần thịt và tách bỏ hết hạt.

+ Rửa sạch dưa leo, gọt vỏ và cắt nhỏ.

Sơ chế dưa leo và dưa hấu

Bước 2: Ép dưa hấu dưa leo

+ Cho dưa hấu và dưa leo vào máy xay sinh tố và bật nút, xay nhuyễn.

+ Lọc phần nước dưa hấu và dưa leo vừa xay qua rây và giữ lấy nước, bỏ hết xác.

+ Vắt lấy nước cốt chanh cho vào bát và cho mật ong vào thêm và khuấy đều.

Bước 3: Hoàn thành

Cho phần nước chanh mật ong vừa pha này vào phần nước dưa hấu và dưa leo vừa thu được. Cho thêm nước lọc (hoặc soda) vào và khuấy đều. Vậy là món nước ép dưa hấu dưa leo đã được hoàn thành.

Một số mẹo hay khi thực hiện:

+ So với dùng đường, dùng mật ong sẽ giúp thu được ly nước ép có vị ngọt nhẹ và không gây béo.

+ Nếu bạn muốn giảm cân thì có thể tăng giảm lượng mật ong phù hợp.

+ Nếu dùng máy ép trái cây thì không cần lọc dưa hấu và dưa leo qua rây.

Thành phẩm

Uống nước ép dưa hấu dưa leo ướp lạnh hoặc thêm đá để món nước mát này thêm ngon.

3. Nước ép dưa hấu mix cam

Nguyên liệu:

Dưa hấu

Cam

Đường

Đá viên

Dụng cụ thực hiện

Ly, máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố,....

Các bước thực hiện:

Bước 1: Dưa hấu rửa sạch và cắt miếng nhỏ vừa để khi xay dễ hơn.

Bước 2: Gọt vỏ cam, cắt từng miếng vừa ăn.

Cách làm nước ép dưa hấu mix cam

Bước 3: Cho cam, dưa hấu đã cắt miếng và đường vào máy xay sinh tố, bật nút xay nhuyễn

Bước 4: Cho hỗn hợp qua rây để loại bỏ cặn, bã và giữ lại phần nước ép.

Bước 5: Rót nước ép dưa hấu ra cốc chứa đá và thưởng thức

4. Nước ép dưa hấu cà rốt

Nguyên liệu:

+ Cà rốt 1 củ

+ Dưa hấu 1/4 trái

+ Muối: 1/4 muỗng cà phê

Mẹo chọn cà rốt ngon:

+ Chọn loại cà rốt tươi, không bị dập, có dáng thẳng và vỏ trơn láng. Cà rốt còn mới và màu sáng. Tránh chọn những củ cà rốt có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to.

+ Chọn củ cà rốt có phần lõi ở giữa càng nhỏ sẽ càng ngọt.

+ Không mua cà rốt có kích cỡ quá lớn, chúng thường có nhiều xơ, lõi ở giữa củ lớn, vị nhạt, ít vitamin cùng dưỡng chất. Củ to cũng có thể là cà rốt Trung Quốc, không ngon.

+ Không nên mua những củ cà rốt quá to bởi chúng thường có phần xơ, lõi ở giữa cũ lớn, vị nhạt, không có nhiều dưỡng chất. Có thể những củ quá to là hàng của Trung Quốc, chất lượng kém. Thay vào đó, nên chọn cà rốt Đà Lạt, củ nhỏ, thơm ngọt, chắc và thường có đất đỏ bám bên ngoài.

Chọn loại cà rốt tươi, không bị dập, có dáng thẳng và vỏ trơn láng. Cà rốt còn mới và màu sáng

Cách thực hiện:

Bước 1: Làm nước ép dưa hấu

Dưa hấu gọt vỏ và đem cắt miếng nhỏ, loại bỏ bớt hạt. Tiếp theo, cho dưa hấu vào máy xay sinh tố, bật nút và xay nhuyễn mịn.

Cho phần dưa hấu đã xay nhuyễn này ra rây, lọc lấy phần nước, bỏ xác.

Bước 2: Xay cà rốt

Cà rốt gọt bỏ vỏ và đem rửa sạch. Cắt thành các miếng nhỏ để xay cà rốt dễ hơn.

Bước 3: Hoàn thành

Cho nước ép dưa hấu đã lọc vào máy xay sinh tố cùng cà rốt đã cắt nhỏ vào. Xay nhuyễn hỗn hợp cà rốt, dưa hấu. Đổ hỗn hợp này qua rây, bỏ bã, lọc lấy nước.

Thêm chút muối vào nước ép cà rốt dưa hấu. Tùy khẩu vị bạn có thể cho đường nếu thích.

Nước ép dưa hấu cà rốt

Mẹo hay để chọn dưa hấu nhiều nước, ngon ngọt:

+ Nên chọn những quả dưa hấu còn tươi, vỏ có màu xanh đậm, bóng loáng.

+ Có thể thử bằng cách dùng ngón tay búng vào dưa, nếu nghe kêu bịch bịch giòn tai thì đó là quả dưa hấu ngon, nhiều nước. Lưu ý chọn quả dưa hấu có phần cuống dưa còn tươi xanh không héo.

+ Nên chọn những quả dưa có phần đáy dưa màu vàng (hoặc màu kem), càng lõm, càng sâu thì chứng tỏ dưa ngọt.

Lưu ý:

+ Nên dùng nước lọc thay vì soda để nước ép bảo quản được lâu hơn.

+ Nên uống ngay trong ngày để đảm bảo chất lượng nước ép tốt nhất.

5. Nước ép dưa hấu mix sữa chua

Nguyên liệu:

+ Dưa hấu

+ Sữa chua

+ Sữa tươi

+ Đường

+ Sữa đặc

+ Đá viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch dưa hấu, gọt sạch vỏ và cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, loại bỏ phần hạt.

Bước 2: Lần lượt cho dưa hấu, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua và đường vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Bước 3: Cho hỗn hợp vừa thu được qua rây để lọc lấy phần nước.

Bước 4: Cho thêm đá vào và thưởng thức.

Nước ép dưa hấu mix sữa chua mang đến hiệu quả giảm cân rất cao, đặc biệt giúp eo thon

Tác dụng:

+ Nước ép dưa hấu mix sữa chua mang đến hiệu quả giảm cân rất cao, đặc biệt giúp eo thon.

+ Cung cấp nhiều lợi khuẩn, tốt cho đường ruột và các vấn đề tiêu hóa

+ Bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể

+ Làm đẹp da

+ Ngăn ngừa một số bệnh như tăng huyết áp, đau dạ dày,…

6. Dưa hấu có công dụng gì?

+ Trong thành phần dưa hấu chứa nhiều lycopene. Đây được biết đến là chất giúp phòng ngừa ung thư và bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

+ Cung cấp nhiều citrulline nhất, giúp cải thiện chức năng của động mạch.

+ Chứa vitamin B6 - chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường hoạt động của não bộ. Nhờ vậy, cải thiện hoạt động của não bộ.

+ Cung cấp nhiều Vitamin A, tăng cường sức mạnh thị lực, bảo vệ đôi mắt khỏi bị nhiễm trùng.

Trong thành phần dưa hấu chứa nhiều lycopene, là chất giúp phòng ngừa ung thư và bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

+ Nước ép dưa hấu có thể làm giảm đau nhức cơ bắp.

+ Chất lycopene trong dưa hấu có tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, cháy nắng và ung thư da.

Với cách thực hiện đơn giản, không mất nhiều thời gian, công sức bạn có thể có thể pha chế ly nước ép dưa hấu thanh mát cho những người thân yêu. Chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay!