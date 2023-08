Mặt nạ dưa chuột - Bí quyết dưỡng da căng mọng như tuổi đôi mươi 

Đắp mặt nạ dưa chuột không những giúp tẩy tế bào chết và bụi bẩn trên da an toàn, da mặt thông thoáng, sạch sẽ. Hơn thế nữa còn tăng cường bổ sung các dưỡng chất, giúp cho các tế bào da khỏe mạnh, kết cầu bền vững. Nhờ đó, làn da luôn căng mọng, tràn đầy sức sống.

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh được, dưa chuột còn chứa nhiều dưỡng chất beta caroten, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Các chất này sẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do, hỗ trợ làm sáng sắc tố da, làm giảm sưng mụn và đẩy lùi các vấn đề lão hóa như nám, tàn nhang.

Các công thức làm mặt nạ dưa chuột

Đắp mặt nạ dưa leo phù hợp với da khô, da nhờn và da hỗn hợp. Tuy nhiên với làn da nhạy cảm, đang bong tróc, mọc mụn thì không nên sử dụng. Bởi dưa leo chứa những hợp chất axit mà da nhạy cảm thì rất yếu ớt, dễ bị mất đi lớp dầu bảo vệ tự nhiên, dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, khiến cho da bị tổn thương. Do đó, bạn cần xác định đúng tính chất của làn da trước khi sử dụng mặt nạ dưa chuột.

Với mỗi loại da sẽ có sự kết hợp các nguyên liệu khác phù hợp để dưỡng da an toàn, phù hợp đặc điểm, tính chất của da. Theo đó:

Da khô: Đây là loại da có bề mặt sần sùi, khô ráp. Các tế bào sừng dễ bong ra ngoài làm xuất hiện các vảy trắng, tạo nên nếp nhăn. Vì vậy, rất thích hợp với mặt nạ dưa leo mật ong sẽ giúp hydrat hóa, bổ sung độ ẩm, tăng khả năng đàn hồi và giúp da mềm mịn hơn.

Tùy vào tính chất của làn da mà chọn loại mặt nạ dưa chuột phù hợp

Da nhờn: Loại da này chứa rất nhiều chất dầu nhờn, dễ bị bít tắc chân lông và hình thành mụn. Do đó rất thích hợp với mặt nạ dưa leo sữa chua. Sữa chua chứa thành phần axit lactic có công dụng tốt trong làm sáng da, mờ thâm mụn và tẩy sạch chất nhờn cùng tế bào chết. Đồng thời, kết hợp với dưa chuột, giúp da sáng đều màu, hết nhờn mụn, giúp các bạn gái tự tin hơn.

Da thường: Đây là loại da vô cùng dễ tính, thích hợp với nhiều công thức mặt nạ dưỡng da từ dưa leo. Điển hình như là mặt nạ dưa leo và chanh tươi hay mặt nạ dưa leo kết hợp với sữa tươi… các dưỡng chất từ loại mặt nạ này từ từ giúp làn da tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Da mụn: Nếu bạn sở hữu làn da mụn thì nên thường xuyên đắp mặt nạ dưa leo và bột nghệ. Đây là công thức mặt nạ trị mụn rất tốt, có tính chất kháng viêm, tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn gây mụn. Hơn thế nữa tinh chất Cucurmin trong nghệ được chứng minh hiệu quả làm mờ sắc tố melanin dưới da đồng thời có khả năng tiêu diệt propionibacteria acnes (vi khuẩn gây ra hầu hết các tình trạng mụn viêm). Vì vậy, để nhanh hết mụn, sớm sở hữu làn da đẹp như mong đợi thì bạn hãy đắp mặt nạ dưa leo và bột nghệ 2-3 lần/tuần nhé!

Một số lưu ý khi đắp mặt nạ dưa chuột

Sau khi biết được các lợi ích của mặt nạ dưa chuột thì các bạn không nên vội vàng áp dụng ngay. Thay vào đó hãy thử độ kích ứng trên da trước, bởi dưa leo chứa nhiều gel nhựa có thể khiến da mặt nhạy cảm bị tổn thương. Do đó, bạn nên thử chúng ở vùng da tay nếu không có dị ứng thì mới đắp lên mặt. Sau đó, lưu ý thêm một số điều sau đây:

Luôn luôn vệ sinh da trước và sau khi đắp mặt nạ

Vệ sinh ra mặt là điều vô cùng cần thiết trước khi đắp mặt nạ dưa leo. Thao tác này giúp da mặt sạch, thông thoáng lỗ chân lông, tạo điều kiện thuận lợi cho các dưỡng chất từ mặt nạ thấm sâu vào bên trong. Từ đây làn da được cung cấp một lượng lớn dưỡng chất để khỏe mạnh và tươi tắn hơn.

Luôn vệ sinh da sạch sẽ khi đắp mặt nạ dưa chuột

Sau khi đắp mặt nạ xong cũng cần vệ sinh da thật sạch sẽ. Như vậy các chất cặn bã sẽ không còn tồn đọng trên da, giữ da sạch và khỏe, hạn chế hình thành mụn, làn da mịn màng như mong ước.

Đắp đúng thời điểm

Khi đắp mặt nạ dưa leo, bạn cần phải lưu ý về thời điểm đắp. Chỉ nên đắp mặt nạ dưa leo vào buổi tối. Bởi đây là thời điểm tốt nhất da được thư giãn và thẩm thấu các chất dinh dưỡng tối đa, hơn thế nữa cũng tránh được ánh nắng mặt trời. Tránh được khả năng bị hư tổn khi tiếp xúc với các tác nhân môi trường bên ngoài nếu đắp vào ban ngày.

Bên cạnh đó, khi da bị tổn thương quá nặng, mụn chi chít thì nên cũng nên hạn chế đắp mặt nạ. Bởi lúc này da không thể tiếp nhận thêm các dưỡng chất bổ sung. Do đó bạn nên tạm ngưng dưỡng da và đắp mặt nạ trong thời điểm này.

Không được lạm dụng

Khi đắp mặt nạ dưa leo, bạn chỉ nên đắp trong khoảng 15-20 phút là đủ. Bạn không nên đắp lâu hơn vì sẽ làm da “bội thực”. Làn da dễ bị nổi mụn và lỗ chân lông trở nên to hơn, thô ráp, sần sùi. Mỗi tuần cũng chỉ nên đắp 2-3 lần là vừa đủ.

Tuyệt không được đắp mặt nạ dưa leo trước khi đi ra ngoài. Bởi lượng Acid ascorbic và Vitamin A dồi dào trong dưa leo rất có lợi cho làn da, nhưng cũng làm mỏng lớp màng bảo vệ trên biểu bì da, khiến da dễ bị bắt nắng hơn. Vì thế, khi đi ra ngoài ra, việc sử dụng kem chống nắng là việc làm cần thiết, bạn nên sử dụng hàng ngày để hạn chế các tác hại từ tia cực tím.

Đắp mặt nạ dưa leo đúng thời điểm và không nên quá lạm dụng

Bên cạnh đó, để có làn da đẹp, ngoài việc đắp mặt nạ dưa chuột thì bạn cần phải chú ý hơn đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Cần ăn uống đủ chất, uống nhiều nước, hạn chế dùng mỹ phẩm. Khi ăn uống thì nên ưu tiên bổ sung nhiều các thực phẩm Omega-3 giúp bảo vệ collagene để da đàn hồi cao ít nếp nhăn. Đồng thời ăn thật nhiều trái cây có lượng vitamin C lớn như cam, quýt… để cung cấp vitamin C cho da. Bởi vitamin C đóng vai trò là chất chống oxy hóa, tăng sản sinh collagen, ngăn ngừa sần sùi và nếp nhăn. Cùng với đó hãy ăn thêm cà chua và dưa hấu để bổ sung lycopene - Một hợp chất làm da căng mịn, bảo vệ da hiệu quả trước ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời. Hơn thế nữa, bạn cần tránh nắng, bụi, khi về đến nhà cần tẩy trang vệ sinh da thật sạch sẽ.

Màu sắc của làn da sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta. Do đó, bạn tuyệt đối không nên lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Cách tốt nhất để dưỡng và bảo vệ da đó là trong ăn uống, bên ngoài thì bôi, đắp mặt nạ. Vì vậy, để sớm sở hữu làn da đẹp như muốn bạn hãy đắp mặt nạ dưa chuột đúng cách và ăn uống, sinh hoạt thật khoa học nhé!