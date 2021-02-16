Top những mặt nạ dưỡng ẩm tốt cho da khô vào mùa đông

Công thức làm đẹp 16/02/2021 22:05

Vào mùa đông, da khô dễ bị bong tróc, nứt nẻ, lão hóa... do độ ẩm không khí thấp. Để giảm thiểu tối đa tình trạng này, các chị em cần có chế độ chăm sóc đặc biệt, sử dụng các loại mặt nạ dưỡng ẩm chuyên biệt dành cho làn da này. 

Những chị em sở hữu làn da khô thường cảm thấy rất mệt mỏi khi bước vào mùa đông. Bởi bề mặt da hơi căng, cảm giác luôn thiếu nước, bong tróc da, bề mặt da thô sần thiếu độ bóng và rất dễ xuất hiện các nếp nhăn. Cấu trúc da cũng rất mỏng và yếu nên dễ mất nước. Chức năng bảo vệ da cũng giảm dần, trở nên dễ nhạy cảm và kích ứng. Để đẩy mạnh “tuyến phòng vệ” thì làn da cần nhanh chóng được cấp ẩm bởi sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp và loại mặt nạ dưỡng ẩm lành tính. Khi được bổ sung lượng nước đầy đủ, làn da sẽ trở nên mịn màng, căng mướt.

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Dưỡng ẩm cho da khô là điều rất cần thiết

Tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho da khô

Cơ thể 70% được cấu tạo từ nước. Vì vậy, nước có vai trò vô cùng quan trọng với cơ thể và làn da. Do đó, việc cấp nước cho da là điều không thể thiếu. Cho dù là loại da nào cũng cần được cung cấp đủ nước để dưỡng ẩm cho da. Tùy vào mỗi loại da mà cung cấp một lượng ẩm phù hợp. 

Đặc biệt với da khô, làn da luôn thiếu nước thì cần thường xuyên được cấp ẩm. Một khi da không được cấp ẩm ở trong tình trạng thiếu nước sẽ khiến tuyến bã nhờn phải tiết dầu nhiều hơn so với bình thường để bù lại lượng nước đã mất. Lượng chất nhờn này dễ bết dính cùng với bụi bẩn gây tắc nghẽn lỗ chân lông hình thành nên mụn trứng cá. 

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Dưỡng ẩm giúp da sáng, khỏe và ngăn ngừa lão hóa

Việc cấp ẩm cho da không những làm giảm những tình trạng trên mà còn cung cấp dưỡng chất giúp da khỏe mạnh, mịn màng. Hơn nữa còn giúp loại bỏ các tế bào gây sạm, nám da và thành phần dưỡng trắng sáng da tự nhiên, mang lại vẻ đẹp tươi tắn, trắng sáng không tì vết. Đặc biệt với những chị em chuẩn bị bước qua tuổi 30 sở hữu làn da khô thì việc dưỡng ẩm còn có một tác dụng tuyệt vời khác đó là liên kết hơi ẩm, ức chế lão hóa da. Đồng thời làm tăng độ đàn hồi cho da, cũng như giúp điều trị các bệnh lý trên da như: nám, tàn nhang… lỗ chân lông được thu nhỏ và các chị em cũng có thể hoàn toàn tự tin với một làn da căng mịn, trắng sáng.

Top những mặt nạ dưỡng ẩm hiệu quả cho da khô

Trong tất cả các loại da thì da khô được cho là làn da khá “đỏng đảnh”. Vì vậy, việc chăm sóc đòi hỏi sự kỳ công, cẩn thận và phải thật khoa học. Nó dễ bị phản ứng dị ứng nhẹ từ kem dưỡng. Vì vậy, khi sử dụng bất kỳ một loại kem dưỡng ẩm nào cũng cần kiểm tra xem da có phản ứng dị ứng với loại kem đó không. Tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn và lựa chọn một loại kem phù hợp. 

Bên cạnh đó, bạn hãy dùng thêm công thức mặt nạ dưỡng ẩm dành cho da khô, tự nhiên, an toàn và dễ dàng thực hiện tại nhà dưới đây nhé!

Mặt nạ chuối sữa chua và mật ong 

Đây là loại mặt nạ chứa hàm lượng nước lớn, giàu vitamin C và vitamin B6 nhanh chóng cấp ẩm, duy trì độ đàn hồi, săn chắc cho da. Đồng thời giữ cho làn da có độ tươi trẻ, mềm mịn, nhuận sắc cho phái đẹp. Hơn thế nữa, loại mặt nạ này còn cung cấp thêm các dưỡng chất như kẽm, canxi và Lactic Acid giúp da khỏe mạnh hơn. Nhờ đó có thể hỗ trợ phòng ngừa mụn, bảo vệ da trước các tác nhân gây hại đồng thời tẩy tế bào chết, trẻ hoá da hiệu quả.

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Mặt nạ mật ong chuối cung cấp dưỡng chất thiết yếu giúp phục hồi cho da

Hơn thế nữa nhờ vào thành phần mật ong có trong loại mặt nạ này sẽ giúp bổ sung chất chống oxy hoá và cả vitamin C, kháng viêm, ngừa mụn, hỗ trợ làm sạch, dưỡng ẩm tối đa đồng thời có khả năng làm sáng da vô cùng hiệu quả. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • 1 quả chuối chín. 
  • 2 thìa mật ong. 
  • ½ hũ sữa chua không đường. 

Chuối xay nhuyễn sau đó trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Sau khi rửa mặt thật sạch thì thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào trong. Nằm thư giãn khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Mặt nạ dưỡng ẩm bơ và sữa chua

Mặt nạ bơ và sữa chua tích hợp đủ các tính năng từ dưỡng ẩm, trẻ hóa và làm đều màu da. Bởi các axit béo trong trái bơ có khả năng cấp nước, giữ ẩm cho da. Còn các vitamin B6, vitamin E và khoáng chất Kali giúp da thêm khỏe mạnh, chống lại các vi khuẩn gây mụn. Vì vậy, chỉ sau một thời gian sử dụng loại mặt nạ này làn da khô thô ráp ngày nào cũng sẽ trở nên căng mướt, mịn màng. 

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Mặt nạ bơ giúp da khô căng mướt mịn màng 

Nguyên liệu cần có: 

  • ½ quả bơ
  • 1 muỗng canh sữa chua không đường.

Đầu tiên bạn nghiền nhuyễn bơ và trộn cùng với sữa chua không đường tạo thành hỗn hợp sánh mịn, đồng nhất. Tiếp theo bạn vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa hỗn hợp này lên, nhẹ nhàng massage theo chiều kim đồng hồ để các dưỡng chất thấm sâu vào trong da. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa mặt thật sạch với nước mát. 

Mặt nạ đu đủ và mật ong

Đu đủ là nguồn cung cấp Kali, vitamin A, vitamin C, Papain và Alpha Hydroxy Acid (AHA) dồi dào, làm giảm sự hình thành các gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa da sớm. Bên cạnh đó các flavonoid trong đu đủ cũng giúp tăng cường sản sinh collagen giúp da mềm mại, săn chắc và dẻo dai hơn. Tất cả những thành phần này lại có khả năng làm dịu làn da khô nhạy cảm và giúp da được dưỡng ẩm đầy đủ. Từ đây giúp làn da khô trẻ hóa, săn chắc, căng mịn và sáng khỏe hơn.

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Mặt nạ đu đủ mật ong giúp dưỡng ẩm, trẻ hóa cho làn da khô

Nguyên liệu

  • 1 miếng đu đủ chín
  • 1 muỗng canh mật ong

Đu đủ gọt sạch vỏ, sau đó nghiền nhuyễn rồi trộn đều với mật ong. Tiếp theo dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ vệ sinh cho làn da. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da, nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước mát. Thực hiện đều đặn từ 1 – 2 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được làn da mềm mượt nhanh chóng.

Mặt nạ xoài mật ong và oliu

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • 1 quả xoài chín
  • 1 muỗng canh mật ong nguyên chất
  • 1 muỗng dầu ô liu

Xoài chín nghiền nhuyễn rồi trộn cùng với mật ong, oliu thành hỗn hợp sánh mịn. Vệ sinh da mặt sạch sẽ, massage khoảng 3 phút sau đó để khoảng 15 phút cho các dưỡng chất ngấm vào sâu bên trong da. Sau đó rửa sạch bằng nước mát. 

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Mặt nạ xoài, mật ong và oliu cấp ẩm tuyệt vời cho da

Loại mặt này có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc cấp ẩm cho da khô. Đây là giải pháp dưỡng da mịn màng, rạng rỡ hiệu quả. Bởi xoài là một loại quả chứa rất nhiều chất chống oxy hoá có khả năng kháng viêm tốt, ngăn chặn sự đứt gãy và thúc đẩy tái tạo collagen, từ đó duy trì sự đàn hồi, săn chắc của làn da, giúp da luôn tươi trẻ. Bên cạnh đó, dầu oliu lại là một nguyên liệu thiên nhiên có khả năng dưỡng ẩm cao vượt trội nhờ chứa rất nhiều acid béo. Vì vậy, mặt nạ xoài, mật ong và dầu ô liu vừa dưỡng ẩm, vừa trẻ hoá da khô nhạy cảm, giúp bạn giải quyết triệt để các khuyết điểm của làn da. 

Nếu bạn đang còn phân vân không biết làm sao để cấp ẩm cho da khô thì hãy áp dụng thử ngay những loại mặt nạ trên nhé! Nguyên liệu dễ kiếm, công thức dễ làm, hơn nữa lại rất an toàn. Vì vậy, bạn hãy chăm chỉ sử dụng những loại mặt nạ dưỡng ẩm này để có thể sở hữu làn da xinh như mong ước nhé!

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