Nha đam chứa nhiều vitamin A, C, B, E cùng với nhiều khoáng chất có lợi như canxi, kẽm, sắt, magie,... Đây nhiều là những thành phần cần thiết cho mọi hoạt động của tế bào và duy trì sức khỏe ổn định của bạn. Không chỉ vậy, nó cũng hỗ trợ cho quá trình chăm sóc sắc đẹp toàn diện từ dưỡng da đến duy trì vóc dáng.

Không còn quá xa lạ, mặt nạ trắng da từ nha đam từ lâu đã được nhiều người sử dụng và chứng minh trong thực tế là mang lại hiệu quả cao. Đây là loại thực phẩm thường dùng trong nhiều loại đồ ăn thức uống với hàm lượng dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Nếu như bạn chưa áp dụng phương pháp này thì thực là đáng tiếc vì nha đam vừa rẻ tiền lại vừa đảm bảo an toàn và công hiệu cao nhất.

Nha đam có thành phần chất nhầy nên giúp duy trì độ ẩm trên da, giúp da có độ đàn hồi trở nên căng mịn hơn. Nha đam có tính mát nên giúp làm dịu da, tạo cảm giác mát lạnh cho da. Đây cũng là nguyên lý loại bỏ những vết mụn, tàn nhang, thâm nám trên da. Cùng kết hợp cới các vitamin, khoáng chất để nuôi dưỡng da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn.

Nhờ tác dụng tuyệt vời này mà nhiều người đã lựa chọn mặt nạ dưỡng trắng da bằng nha đam để cải thiện tình trạng xấu của làn da và nó có tác dụng chỉ sau một thời gian ngắn. Dưới đây là một vài sự kết hợp với nha đam và nhiều sản phẩm khác mà bạn có thể tham khảo.

Mặt nạ trắng da từ nha đam và dầu oliu

Dầu oliu được chiết xuất từ thiên nhiên chứa hàm lượng cao vitamin và khoáng chất. Nó có thể dùng để thay thế cho loại dầu ăn thông thường. Dầu oliu tốt cho vẻ đẹp làn da, bạn sẽ bất ngờ nếu như kết hợp nha đam và dầu oliu trong cùng một công thức làm trắng da

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, cắt bỏ vỏ, lấy phần thịt bên trong đem xay nhuyễn.

- Cứ khoảng 2 muỗng nha đam thì bạn hãy trộn thêm 1 muỗng oliu.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng.

- Sau khoảng 20 phút thì rửa lại với nước ấm.

Dùng sữa chua và nha đam làm mặt nạ trắng da

Sữa chua chứa nhiều vitamin, khoáng chất và axit amin giúp làm sạch da và dưỡng da trắng mịn hơn mỗi ngày. Sữa chua có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau để tạo thành loại mặt nạ trắng da hoàn hảo

- Nhánh nha đam rửa sạch, cạo lấy gel nha đam.

- Trộn 4 muỗng gel nha đam với nửa hũ sữa chua không đường.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mặt nạ trắng da từ nha đam và mật ong

Mật ong là “thần dược” dùng để chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hiệu quả được tất cả mọi người tin dùng và trong thực tế đã mang lại những hiệu quả tuyệt vời. Mật ong chứa nhiều vitamin A, B, E, khoáng chất như sắt, kẽm, magie, photpho giúp da sạch mụn, mờ vết thâm nám và dưỡng da trắng mịn không tỳ vết. Kết hợp nha đam và mật ong làm mặt nạ dưỡng trắng da rất phù hợp cho làn da của bạn.

Cách áp dụng cũng tương tự như những công thức trên, chỉ cần lấy gel nha đam trộn thêm chút mật ong và nước cốt chanh và áp dụng lên da là được.

Với các loại mặt nạ dưỡng trắng da bằng nha đam như chúng tôi kể trên đây, bạn hãy thử áp dụng đều đặn mỗi tuần 2 – 3 lần để đạt hiệu quả làm trắng tốt nhất. Sau một thời gian ngắn làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng đến không ngờ.