Tác dụng của mặt nạ nghệ sữa chua đối với làn da

Mặt nạ nghệ sữa chua được xem như là một công thức làm đẹp bí quyền của chị em phụ nữ. Cách đắp mặt nạ nghệ sữa chua hiệu quả nhất.

Nhan sắc đối với phụ nữ chính là tài sản quý giá nhất. Chính vì thế chăm sóc sắc đẹp luôn là đề tài không bao giờ nhàm chán. Mặt nạ nghệ sữa chua là một công thức làm đẹp được mệnh danh là loại mặt nạ tự nhiên quốc dân, được nhiều chị em phụ nữ sử dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng thực hiện đúng và đạt được hiệu quả tốt nhất. Mặt nạ nghệ sữa chua là một công thức quốc dân trong công cuộc làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet Công dụng của tinh bột nghệ và sữa chua Tại sao sữa chua không đường và tinh bột nghệ lại được sử dụng một cách phổ biến trong việc làm đẹp có lẽ là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ. Nếu xét về độ lành tính thì không có bất cứ một loại mỹ phẩm nào bằng 2 nguyên liệu này. Chưa kể đến, công thức này sẽ rất tiết kiệm cho chị em phụ nữ về cả thời gian và tiền bạc.

Sữa chua không đường từ trước đến nay được biết đến là một trong những loại thần dược giúp chị em phụ nữ tút tát lại nhan sắc. Trong sữa chua không đường có chứa một hàm lượng các dưỡng chất dồi dào giúp tái tạo và lấp đầy các khoảng trống hư tổn. Chưa hết lượng acid vừa đủ sẽ giúp cho những vết thâm nám, tàn nhang biến mất trong một tích tắc. Không những thế các loại vitamin B2, B5, B12 còn hỗ trợ ngậm nước, cung cấp độ ẩm tức thì cho da. Nghệ và sữa chua đều là những thành phần giàu dưỡng chất Nói về tinh bột nghệ, tại sao chị em thường dùng tinh nghệ để làm đẹp mà không phải là bột nghệ? Thứ nhất tinh bột nghệ chính là những gì tinh túy nhất, tuyệt vời nhất của củ nghệ. Tất cả những dưỡng chất tốt nhất đều được lắng đọng lại ở đó. Tinh bột nghệ có tác dụng làm mờ các vết sẹo mụn; làm cho da trắng và mịn màng hơn, đặc biệt là ngăn chặn quá trình lão hóa da. Dùng tinh bột nghệ để đắp mặt sẽ không gặp phải hiện tượng “vàng da” do màu của nghệ gây ra.

Nếu biết cách sử dụng thì đây chính là thần dược cho làn da - Ảnh minh họa: Internet Những câu hỏi thường gặp khi đắp mặt nạ nghệ sữa chua Đắp mặt nạ nghệ sữa chua tuần mấy lần? Tần suất đắp mặt nạ nghệ sữa chua chắc chắn là một dấu hỏi lớn của chị em phụ nữ. Điều này tùy thuộc vào tính chất và đặc điểm da của bạn. Nếu da bạn dày, khỏe thì đắp mặt nạ nghệ sữa chua mỗi ngày cũng được. Nó rất lành tính nên sẽ không gây bất cứ một kích ứng nào cho làn da. Còn nếu da mặt của bạn mỏng và quá nhạy cảm thì chỉ nên dùng 1 tuần từ 2 đến 3 lần thôi. Nguyên nhân là vì trong sữa chua có một lượng acid, nó đóng vai trò trong việc loại bỏ các tế bào chết, giúp da sáng và đều màu hơn. Tuy nhiên nếu da quá mỏng thì dùng liên tục sẽ dễ bị bào mòn da. Mỗi tuần chỉ nên đắp mặt nạ nghệ sữa chua từ 2 - 3 lần - Ảnh minh họa: Internet Đắp mặt nạ nghệ sữa chua trong bao lâu? Khi đắp bất cứ một loại mặt nạ nào, các bạn cũng phải đảm bảo cho nó thời gian để thẩm thấu dần dần vào các tế bào da. Mặt nạ nghệ sữa chua cũng không ngoại lệ. Nên để hỗn hợp này trên mặt từ 15 đến 20 phút. Thời gian này bạn nên nằm im để toàn bộ dưỡng chất thẩm thấu thật sâu bên trong da, nuôi dưỡng và tái tạo các tế bào hư tổn. Nếu có điều kiện, hãy sắm một chiếc máy massage da mặt để đẩy nhanh quá trình thẩm thấu dưỡng chất nhé. Đắp mặt nạ trong vòng 15 đến 20 phút - Ảnh minh họa: Internet Cách làm mặt nạ nghệ sữa chua Cách làm, cách đắp mặt nạ nghệ sữa chua vô cùng đơn giản và không hề tốn thời gian. Bạn chỉ cần chuẩn bị một hộp sữa chua không đường và một ít tinh bột nghệ. Pha theo tỉ lệ 1:1 (1 muỗng sữa chua : 1 muỗng tinh bột nghệ). Đánh đều hỗn hợp này đến khi sệt lại và bắt đầu thoa đều lên mặt. Nếu cảm thấy loãng quá thì có thể cho thêm nửa muỗng tinh bột nghệ nữa cũng được. Vừa thoa vừa massage tầm 5 đến 10 phút sau đó nằm yên thêm 5 đến 10 phút nữa. Sau đó rửa sạch da mặt với nước ấm và thực hiện bôi thêm một lớp kem dưỡng hoặc một lớp mặt nạ ngủ. Đều đặn thực hiện một tuần 3 lần, chắc chắn bạn phải ngả mũ thán phục trước tác dụng mặt nạ nghệ sữa chua. Da bạn sẽ sáng và mịn lên trông thấy. Nám, tàn nhang, thâm mụn sẽ dần dần biến mất. >>> Xem thêm: - Cách đắp mặt nạ nghệ giúp trị mụn hiệu quả - Đắp mặt nạ nghệ mật ong tuần mấy lần là hợp lý? Mặt nạ nghệ mật ong - trị mụn trắng da - Ảnh minh họa: Internet Trên đây chính là một số kiến thức về mặt nạ nghệ sữa chua cho chị em phụ nữ tham khảo. Làm đẹp chưa bao giờ là thừa. Không có bất cứ một thứ gì chiến thắng nổi thời gian. Chính vì vậy hãy chăm sóc thật kỹ lưỡng cho bản thân trước khi bước vào độ tuổi lão hóa.

Mặt nạ chuối sữa chua và tác dụng thần kỳ trong làm đẹp Rất nhiều chị em ưa chuộng những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên, mặt nạ chuối sữa chua là một ví dụ. Cùng tìm hiểu thêm về phương pháp này qua bài viết dưới đây.

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