Mặt nạ chuối sữa chua và tác dụng thần kỳ trong làm đẹp

Chăm sóc da 14/12/2022 16:35

Rất nhiều chị em ưa chuộng những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên, mặt nạ chuối sữa chua là một ví dụ. Cùng tìm hiểu thêm về phương pháp này qua bài viết dưới đây.

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Nếu muốn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng đừng quên dùng mặt nạ chuối sữa chua. Thành phần thiên nhiên lành tính nhưng lại vô cùng hiệu quả, đã vậy còn siêu đơn giản và tiết kiệm nữa chứ! Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mặt nạ chuối sữa chua có tác dụng gì?

Công dụng của chuối đối với làn da:

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Chuối chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất hữu ích cho một làn da khỏe đẹp! 

Chuối là nguyên liệu tự nhiên mang danh "thần dược" giúp bổ sung các loại vitamin cho làn da của bạn:

- Vitamin B: Giảm tình trạng khô da, dưỡng ẩm và làm sáng da, ngăn ngừa lão hóa.

- Vitamin A: Làm mờ dần đi các điểm tối trên da, giúp da thêm mịn màng và trơn nhẵn hơn.

- Vitamin E: chống lại sự tác động của các tia UV, tái tạo da, hạn chế nếp nhăn, chống các gốc tự do.

- Kali: Giữ ẩm cho da và các tế bào da.

Công dụng của sữa chua đối với làn da:

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 Sữa chua giúp nuôi dưỡng làn da hiệu quả!

Chẳng hề kèm cạnh, sữa chua cũng là một trong những thực phẩm dưỡng da không thể thiếu của các chị em:

- Vitamin B2: tăng trưởng các tế bào, giữ ẩm cho da và bảo vệ khỏi những tác động bên ngoài.

- Vitamin B5: Làm sáng da, căng mịn da, làm giảm đi các đốm đen, những vết sẹo do mụn trứng cá để lại.

- Vitamin B12: Hô biến làn da khổ sự thô ráp, sần sùi, bổ sung thêm tinh chất làm trắng da.

- Axit lactic: Nuôi và giữ ẩm cho làn da. Phục hồi làn da trẻ trung hơn.

- Kẽm: Làm chậm đi quá trình lão hóa do các gốc tự do gây ra những nếp nhăn để giúp các tế bào da khỏe mạnh hơn.

- Giúp se khít lỗ chân lông và hạn chế sự xuất hiện của chúng. Ngoài ra, sữa chua còn làm vi khuẩn gây ra mụn.

Đến đây là hẳn các chị em đã phần nào hiểu được tại sao sữa chua và chuối lại được ưa chuộng và luôn góp mặt trong các công cuộc cải thiện làn da đến vậy rồi nhé!

Các cách làm mặt nạ chuối sữa chua siêu đơn giản và hiệu quả tại nhà

1. Mặt nạ chuối và sữa chua

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 Mặt nạ chuối sữa chua vừa đơn giản lại siêu công hiệu!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • ½ quả chuối chín.
  • 1 thìa sữa chua không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Dùng dụng cụ nghiền chuối thật nhuyễn, sau đó trộn chuối nhuyễn và sữa chua tạo thành một hỗn hợp mềm mịn.

- Tiếp đó, vệ sinh tay và mặt sạch sẽ trước khi đắp mặt nạ.

- Sau đó, tiến hành bôi đều hỗn hợp lên khuôn mặt và massage nhẹ nhàng trong vòng 1 phút.

- Nằm yên và thư giãn từ 15 – 20 phút, rồi rửa lại mặt bằng nước ấm là được.

- Sau cùng, bạn chỉ việc lau mặt khô và thực hiện các bước dưỡng da thông thường là đã hoàn tất quy trình dưỡng da rồi đấy. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Mặt nạ chuối sữa chua mật ong

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 Mặt nạ chuối sữa chua mật ong vừa an toàn lại hiệu quả!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • ¼ hộp sữa chua không đường.
  • ½ quả chuối.
  • 1 thìa canh mật ong nguyên chất.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, bạn cần vệ sinh tay sạch sẽ trước khi bắt đầu các công đoạn tiếp theo.

- Kế đến, dùng dụng cụ nghiền nhuyễn nửa quả chuối.

- Sau đó lần lượt cho mật ong, chuối nghiền và sữa chua vào trong một chiếc bát rồi trộn đều lên.

- Đắp hỗn hợp lên mặt và nằm thư giãn trong vòng 15-20 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước ấm.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần lau khô mặt và thực hiện các bước dưỡng da như bình thường là đã xong rồi nhé. 

Một số tips làm đẹp với chua và mật ong mà bạn nên biết

Không nên đắp mặt nạ sữa chua chuối thường xuyên vì có thể gây mụn cho da, ửng đỏ hay dị ứng, còn khiến da trở nên bóng nhẫy. Bạn chỉ nên đắp 2 lần mỗi tuần.

Đây là loại mặt nạ thích hợp với nhiều loại da. Nếu là da dầu bạn có thể thêm nước cốt chanh/cam hoặc bột nghệ. Nếu là da khô, bạn bỏ thâm 1-2 giọt dầu oliu hoặc mật ong vào nhé.

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Mặt nạ sữa chua chuối cam thích hợp cho nàng da dầu!

- Bên cạnh đó, bạn không nên sử dụng chuối xanh do nó chứa nhiều nhựa có thể gây kích ứng cho làn da. Nếu thực sự muốn dùng chuối xanh, bạn nên ngâm nước cho chảy bớt nhựa trước khi tiến hành chế biến và sử dụng nhé.

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Chuối xanh chứa nhiều nhựa có thể gây kích ứng da!

- Bạn nên đắp loại mặt nạ này ở nhà tắm hoặc những nơi có bồn rửa để tránh rơi vãi ra bên ngoài. Buộc tóc cao khi tiếp xúc với loại mặt nạ này.

- Ngoài việc đắp mặt nạ, bạn cũng nên thay đổi những thói quen sinh hoạt tốt cho da và sức khoẻ như: Ăn những loại thức ăn ít dầu mỡ, ăn nhiều rau của quả, uống nhiều nước, dành thời gian tập thể dục mỗi ngày, đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc tránh gặp những căng thẳng stress trong công việc, dành thời gian nghỉ ngơi cho bạn thân để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

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Duy trì lối sinh hoạt, ăn uống khoa học để da đẹp, dáng khỏe nhé!

Trên đây là tổng hợp những thông tin cần thiết về việc sử dụng mặt nạ chuối sữa chua cho các bạn nữ. Hy vọng với những kiến thức mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp cho nhiều bạn nữ trở nên xinh đẹp hơn, nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng, ai nhìn cũng mê của mình nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh thu được thành quả như ý!

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