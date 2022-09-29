Ơn trời - Cách trị thâm đen ở vùng cổ hiệu quả nhất cho phụ nữ đây rồi!

Bên cạnh yếu tố di truyền, da vùng cổ sạm đen là một dạng nhiễm sắc tố da xảy ra do những nguyên nhân có thể kể đến như tiết mồ hôi quá mức, cọ xát với quần áo, dùng mỹ phẩm kém chất lượng hoặc do môi trường, tiếp xúc với ánh nắng nhiều.

Màu da trở nên sạm đen, thậm chí tạo thành vệt tối màu ở vùng cổ là vấn đề khiến chúng ta bối rối, nhất là khi mặc áo, đầm khoét sâu. Tuy nhiên, để loại bỏ vẻ thâm sạm ở vùng cổ, có thể không khó như bạn nghĩ. Với các cách xóa thâm đen vùng cổ đơn giản tại nhà sắp được chia sẻ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể lấy lại làn da trắng sáng, đều màu sau một thời gian ngắn. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay nhé!

Vậy chúng ta có thể khắc phục tình trạng này tại nhà không? Làm cách nào để xóa bỏ, hãy tham khảo ngay 7 cách trị thâm đen vùng cổ ngay dưới đây nhé!

Và một nguyên nhân không thể bỏ qua, đó chính là thường xuyên để vùng cổ trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Có thể nói, vùng da ở cổ là bộ phận cơ thể mà ta thường bỏ quên khi thực hiện các bước dưỡng da nhất. Đặc biệt là bước chống nắng, khiến cho da ở vùng cổ bị ánh nắng tấn công gây nên các tình trạng như thâm, sạm và lão hóa.

2. Cách trị thâm đen ở vùng cổ hiệu quả từ thiên nhiên

Vùng cổ bị thâm sạm là tình trạng phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ. Thực tế, không chỉ có dùng kem dưỡng trắng mới có công dụng làm sáng vùng da bị tối màu. Bạn có thể tham khảo những nguyên liệu tự nhiên sau:

Cách 1: Chanh

Do có tính axit, nên chanh có tác dụng giúp chữa các vấn đề về da tối màu và giúp làn da trắng sáng một cách tự nhiên hiệu quả, kể cả da vùng cổ.

Chanh có tính axit nên giúp da vùng cổ trắng hồng

Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

Vắt lấy nước cốt của 2 quả chanh

Trộn đều hỗn hợp gồm nước cốt chanh và nước theo tỷ lệ bằng nhau.

Nước cốt chanh

Thoa nước cốt chanh lên da cổ kết hợp chà xát mạnh. Để nước cốt chanh khô tự nhiên để đạt hiệu quả tốt nhất. Nên dùng trước khi đi ngủ, giữ nguyên qua đêm.

Bạn cũng có thể thêm ít mật ong vào chung khi thoa nước cốt chanh.

Chanh và mật ong sẽ giúp da vùng cổ sáng, mịn nhanh hơn

Kiên trì thực hiện liên tục trong vòng 1 tháng để đạt hiệu quả toàn diện.

Cách 2: Bột yến mạch và cà chua

Dùng hỗn hợp mặt nạ tẩy da chết từ bột yến mạch và cà chua là cách giúp làm sạch da và loại bỏ các sắc tố da tối ở vùng cổ.Đây là bí quyết để các vùng da sẫm màu biến mất nhanh chóng.

Cà chua và bột yến mạch giúp làm sáng da vùng cổ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bột yến mạch

Cà chua nghiền

Cách thực hiện:

Trộn đều hai loại nguyên liệu trên với nhau theo tỷ lệ 1:1 để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Đắp trực tiếp hỗn hợp này lên cổ, giữ nguyên trong 30 phút.

Kết hợp chà nhẹ nhàng lên vùng da cổ khoảng 5 phút.

Sau đó, rửa sạch và dưỡng da bằng một số loại kem dưỡng ẩm thông dụng.

Kiên trì thực hiện 2 lần 1 tuần để đạt hiệu quả cao nhất.

Cách 3: Dưa leo

Dưa leo

Bạn có thể thoa dưa leo cho vùng da bị sắc tố mà không phải lo ngại về tác dụng phụ. Cách thực hiện đơn giản như sau:

Xắt dưa leo thành lát nhỏ. Cho dưa leo vào máy xay sinh tố xay rồi lọc lấy nước ép dưa leo.

Lọc lấy nước ép dưa leo

Dùng bông tẩy trang thoa nước ép dưa leo lên vùng cổ bị tối màu, giữ nguyên trong 30 phút cho khô.

Bảo quản nước ép dưa leo còn thừa vào trong tủ lạnh để tiếp tục dùng cho lần sau.

Cách 4: Giấm táo

Làm giảm da thâm sạm ở vùng cổ bằng giấm táo!

Sử dụng giấm táo là một giải pháp hiệu quả để da vùng cổ trở nên trắng sáng hơn. Lưu ý không thoa dấm táo trực tiếp lên da.

Bạn trộn giấm táo với nước rồi dùng bông thoa dung dịch dấm táo lên cổ.

Kiên trì thực hiện 3 lần/ngày để đạt hiệu quả tốt.

Nếu thấy khi dùng giấm táo khiến làn da bị kích ứng thì bạn nên ngưng sử dụng ngay.

Làm trắng da vùng cổ bị sạm đen!

Cách 5: Dùng tinh dầu dừa hoặc tinh dầu hạnh nhân

Tinh dầu dừa, tinh dầu hạnh nhân đều có tác dụng tuyệt vời để loại bỏ tình trạng cổ sạm đen. Massage tinh dầu lên vùng cổ là cách giúp thư giãn và chữa các vấn đề sắc tố da. Bên cạnh đó, đây còn là cách làm sáng da vùng cổ.

Tinh dầu hạnh nhân!

Tuy nhiên, hiệu quả của tinh dầu khá chậm nên bạn cần kiên nhẫn sử dụng thường xuyên. Bạn có thể thoa tinh dầu 3 lần trong ngày. Nên tránh để tinh dầu dính vào quần áo.

Cách 6: Bột baking soda

Bột baking soda mang đến hiệu quả tương tự như hỗn hợp tẩy tế bào chết cho da vùng cổ bị sạm đen.

Bột baking soda!

Cách thực hiện:

Cho nước vào bột baking soda để tạo thành hỗn hợp nhão

Thoa hỗn hợp này lên vùng cổ kết hợp massage nhẹ nhàng trong 10 phút rồi rửa sạch. Sử dụng công thức này trước khi tắm.

Chỉ sau 1 tuần sử dụng, bạn sẽ thấy khác biệt da vùng cổ có sự thay đổi rõ rệt.

Cách 7: Sử dụng gel nha đam

Gel nha đam mát lạnh có công dụng xóa thâm rất hiệu quả!

Bạn có thể thoa gel nha đam trực tiếp lên da vùng bổ. Tuy nhiên, chỉ thoa gel nha đam sẽ không hiệu quả. Bạn phải sử dụng các ngón tay massage gel nha đam lên cổ. Trong trường hợp không thể thoa va massage phía sau gáy, bạn có thể nhờ người khác làm giúp.

Tuy rằng vết thâm đen trên vùng da cổ không gây hại đến sức khỏe nhưng có nhiều ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Trên đây là cách trị thâm đen ở vùng cổ hiệu quả nhất với một số nguyên liệu tự nhiên có khả năng mang đến hiệu quả tuyệt vời. Chúc các chị em sớm tìm được cho mình một giải pháp trị thâm cổ hiệu quả và nhanh chóng lấy lại được làn da trắng sáng của mình nhé!