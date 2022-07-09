Cách làm xoài lắc chua cay giòn ngọt, ăn là ghiền tại nhà!

Vào bếp 09/07/2022 11:52

Xoài lắc bắt nguồn từ những gánh hàng rong ở Sài Gòn và ngày càng được giới trẻ yêu thích, thậm chí các ông chồng thích nhậu cũng thích đưa món ăn vặt đầy hương vị này lên bàn nhậu!

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Xoài lắc là một những món ăn vặt khoái khẩu của giới trẻ Việt, nổi bật với độ giòn giòn chua chua từ xoài, hòa quyện thêm chút vị mặn và cay tê của ớt, muối, lắc lắc lắc vài cái, là đã có ngay một món ăn kích thích từ thị giác, khứu giác tới khứu giác, nghe thôi là đã muốn ứa nước miếng ngay rồi. Bắt nguồn từ các gánh hàng rong ở Sài Gòn, xoài lắc ngày càng được ưa chuộng và thậm chí còn được chế biến để dành cho các ông chồng khi nhậu nữa. Hãy cùng chúng tôi đi tìm ngay bí quyết làm Xoài lắc chua cay, giòn ngọt siêu ngon tại nhà nhé!

Cách làm xoài lắc chuẩn ngon, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  •  Xoài keo 1 trái
  •  Ớt 1 trái
  •  Muối tôm(hoặc muối Tây Ninh) 1 muỗng canh 
  •  Nước mắm 5 muỗng canh
  •  Đường 3 muỗng canh

Các bước siêu đơn giản để làm xoài lắc 

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cách làm xoài lắc chua cay giòn ngọt, ăn là ghiền tại nhà! - Ảnh 1
 Công đoạn vệ sinh và sơ chế xoài keo

- Trước tiên, xoài mua về bạn đem rửa thật sạch với nước, gọt bỏ vỏ rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

- Với ớt, thì bạn lặt bỏ cuống, rửa sạch và thái lát nhỏ ra.

Bước 2: Làm nước sốt

Cách làm xoài lắc chua cay giòn ngọt, ăn là ghiền tại nhà! - Ảnh 2
 Nước sốt chính là "linh hồn" của món xoài lắc!

- Hỗn hợp nước sốt chính là “chìa khóa” nắm giữ hương vị đầy bùng nổ của món xoài lắc vô cùng “giản dị” này.

- Đầu tiên, bạn đun sôi 5 muỗng canh nước mắm trên bếp. Khi thấy nước mắm sôi thì bạn cho thêm 3 muỗng đường vào đun chung, khuấy đều tay cho đường hòa tan.

- Khi thấy đường đã tan hết, bạn tiếp tục cho thơm phần ớt đã được thái nhỏ vào, đun thêm khoảng 2 phút cho hỗn hợp sốt sánh sệt lại thì bạn tắt bếp và để nguội là được.

Bước 3: Lắc xoài

Cách làm xoài lắc chua cay giòn ngọt, ăn là ghiền tại nhà! - Ảnh 3
 Bạn nhớ để 30 giây cho xoài thấm đều gia vị nhé!

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc hộp có nắp sạch sẽ, tiếp đó cho toàn bộ phần xoài đã được sơ chế và phần hỗn hợp sốt mới làm vào chung.

- Tiếp đó cho thêm 1 muỗng canh muối tôm vào, sau đó đậy chặt nắp và tiến hành lắc đều. Ở bước này thì bạn nên lựa chọn loại muối hạt to để tăng phần hấp dẫn cho visual cũng như hương vị sau khi lắc, ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh vị cay mặn theo khẩu vị của mình bằng cách tăng hay giảm lượng muối thêm vào nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc để yên tầm 30 giây cho xoài thấm đều gia vị là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Cách làm xoài lắc chua cay giòn ngọt, ăn là ghiền tại nhà! - Ảnh 4
 Xoài lắc - món ăn vặt khoái khẩu, đảm bảo ăn là ghiền nhé!

Xoài lắc sau khi hoàn thành sẽ có màu vàng bóng bẩy đẹp mắt, cùng hương thơm nức mũi đặc trưng, đảm bảo ngửi thấy là không cưỡng lại được liền. Cắn một miếng là bao hương vị chua, ngọt, mặn, cay như muốn bùng nổ nơi đầu lưỡi, kết hợp với độ giòn giòn của xoài nữa thì chuẩn khỏi bàn. Chiều chiều mà được ly xoài lắc đánh thức vị giác cùng cảm giác uể oải thì còn gì bằng nào! Xoài lắc ngon nhất là khi mới lắc xong, bạn nhớ tranh thủ ăn sớm nhé!

Mẹo chọn xoài tươi ngon, chất lượng cho món xoài lắc

Cách làm xoài lắc chua cay giòn ngọt, ăn là ghiền tại nhà! - Ảnh 5
 Bạn nên chọn những quả xoài có vỏ ngoài còn tươi, còn cuống và sờ vào thấy cứng!

- Khi mua, bạn nên chọn xoài có lớp vỏ xanh đậm hoặc có pha chút vàng thì xoài sẽ giòn ngon hơn.

- Đặc biệt bạn nên lưu ý chọn những quả xoài sống có phần eo tròn và thon nhỏ dần về phần đuôi, đây thường là những quả chất lượng.

- Bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách dùng tay ấn vào thử vào bề mặt xoài, nếu xoài có độ cứng thì bạn nên mua, vì chúng còn tươi và khi chế biến bạn sẽ cảm nhận được độ giòn và ngọt.

- Ngoài ra, bạn nên chọn những quả có phần vỏ căng bóng, nhìn còn tươi mới và ưu tiên chọn những quả có phần cuống còn hơi ướt, tươi và còn dính mủ, đây là những quả mới được hái xuống.

Trên đây là cách làm xoài lắc ngon lại siêu đơn giản tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm ngay một món ăn vặt chất lượng và gây nghiền này để chiêu đãi, kích thích vị giác của các thành viên trong gia đình nhé. Chẳng cần phải đợi xếp hàng hay lăn tăn về chất lượng vệ sinh nữa, các chị em hoàn toàn có thể trổ tài ngay tại nhà mà, chúc các chị em thành công nhé!

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