Muốn da trắng sáng căng mướt, hãy bỏ túi ngay tuyệt chiêu làm trắng da bằng hành tây siêu hiệu quả

Bạn đã thử các phương pháp dưỡng da trắng từ nguyên liệu thiên nhiên nhưng luôn thất vọng vì hiệu quả chậm hoặc chẳng hề thấy hiệu quả. Đừng vội nản chí! Hãy thử khám phá ngay tuyệt chiêu làm trắng da bằng hành tây hiệu quả, tiết kiệm chi phí, an toàn sắp được chia sẻ ngay dưới đây nhé! Nhất định bạn sẽ ngạc nhiên bởi công dụng hữu ích mà biện pháp trắng sáng da tự nhiên, an toàn này mang lại đó! Cùng khám phá ngay thôi nào!

Hành tây được biết đến là một thực phẩm quen thuộc tạo nên nhiều món ăn ngon. Bên cạnh đó, hành tây còn rất tốt cho sức khỏe , giúp chữa các bệnh như huyết áp cao, táo bón, đầy hơi,…

Đặc biệt, hành tây còn có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả, nghe có vẻ mới lạ phải không nào! Nếu biết cách sử dụng hợp lý thì dưỡng trắng da bằng hành tây sẽ phát huy tác dụng thần kỳ đấy!

Vậy, lí do gì mà hành tây lại có hiệu quả dưỡng trắng da?

Hành tây chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ hoạt động của virtamin C, mang lại cho bạn làn da trắng sáng!

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, hành tây có chứa hàm lượng cao vitamin A, B, C rất tốt cho sức khỏe và dưỡng trắng da. Đồng thời, còn giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa sự phát triển của vết nám, tàn nhang.

Bên cạnh đó, trong hành tây còn chứa hàm lượng flavonoid giúp hỗ trợ hoạt động của các vitamin C. Đó là lí do khi dùng hành tây bạn sẽ thấy da sáng mịn và khỏe mạnh bất ngờ đấy!

Ngoài ra, củ hành tây còn có thuộc tính kháng khuẩn tốt, những khoáng chất như phốt pho, magie, sắt, kali trong hành tây giúp làm sạch da, ngăn ngừa sẹo, thâm hiệu quả. Bởi vậy, chẳng lạ gì khi nhiều nhà sản xuất đã tinh chiết những dưỡng chất có trong hành tây để sản xuất thành các mỹ phẩm có tác dụng dưỡng trắng da cấp tốc cho chị em đấy.

Nhưng chẳng cần phải đi tìm từng loại mỹ phẩm có thành phần này, các chị em hoàn toàn có thể sử dụng ngay củ hành tây tươi cho da của mình nhé, vừa đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả lại chẳng thua kém gì cả!

Cách làm trắng da với hành tây

Dưỡng trắng da cấp tốc với hành tây khá đơn giản và rất dễ thực hiện. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 cách phổ biến sau đây:

Công thức 1: Dùng trực tiếp hành tây tươi

Thái hành tây thành lát mỏng và đắp trực tiếp lên da!

Cách thực hiện:

- Chọn củ hành tươi, rửa sạch, sau đó thái thành lát thật mỏng như hình.

- Tiếp đó, rửa sạch mặt rồi đắp những lát hành tây lên da, kết hợp cùng massage nhẹ nhàng từ 10 – 15 phút.

- Thư giãn và rửa mặt lại thật sạch với nước mát.

- Kiên trì thực hiện mỗi ngày để có kết quả cao.

Lưu ý:

- Tuyệt đối không được để hành tây tác động trực tiếp lên vùng da bị tổn thương.

- Kết hợp dùng những món ăn chế biến từ hành tây để giữ cơ thể khoẻ mạnh và sở hữu làn da khoẻ đẹp.

Công thức 2: Củ hành tây + sáp ong + oliu

Cách thực hiện như sau:

Hành tây cần cắt cho thật nhỏ nhuyễn!

- Đầu tiên, hành tây bạn tiến hành cắt cho thật nhỏ nhuyễn ra. Sau đó cho vào dầu oliu ngâm trong khoảng thời gian tương đối.

- Tiếp theo, bạn lọc bõ bã hành tây và chắt lấy nước nguyên chất.

- Kế đến, bạn lần lượt cho thành phần hành tây và dầu oliu đã được lọc cùng sáp ong trộn đều với tỷ lệ bằng nhau để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Sau đó cho hỗn hợp này vào nồi nhỏ và đun nóng. Chờ cho đến khi hỗn hợp tan chảy, bạn khuấy đều và để nguội, bảo quản nơi khô thoáng là được nhé.

Cách dùng:

- Rửa da mặt sạch và lau khô.

- Thoa đều hỗn hợp trên lên vùng da mặt kết hợp massage, thư giãn nhẹ nhàng.

- Khoảng 15-20 phút sau, bạn rửa sạch da mặt lại với nước mát.

Công thức 3: Hành tây + Bột lúa mì + Sữa tươi

Công thức dưỡng trắng da từ hành tây, bột yến mạch và mật ong giúp nâng cao hiệu quả!

Cách thực hiện:

- Ép hành tây để chắt lấy nước cốt và để riêng.

- Trộn đều nước hành tây với bột yến mạch và sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Thư giãn trong 15-20 phút, cuối cùng rửa sạch với nước.

Công dụng:

- Giúp làm bong tróc các lớp tế bào chết cứng đầu bám dính trên da, chăm sóc da mịn màng và dưỡng trắng da hiệu quả.

- Bên cạnh đó, giúp ngăn ngừa đáng kể sự hình thành của mụn trứng cá.

- Công thức mặt nạ này có cách thực hiện khá đơn giản, phù hợp với hầu hết các loại da, có thể thực hiện tại nhà.

Kiên trì dùng công thức chăm sóc da bằng hành tây giúp da trắng mịn!

Mẹo chọn mua hành tây chất lượng

- Bạn nên chọn mua những củ hành tây có lớp vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu và khi sờ vào cảm thấy khô và chắc tay.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên lựa những củ có phần rễ dài và lớp vỏ không bong ra mà dính chặt vào thân hành, vì đây là những củ hành tươi.

- Ngược lại, tránh mua những củ đã mọc mầm, khì sờ vào thấy mềm, không đều màu, vì đây là hành không còn tươi, chất lượng đã bị giảm sút.

Trên đây là những tuyệt chiêu làm trắng da bằng hành tây vô cùng đơn giản ngay tại nhà. Để đạt hiệu quả cao hơn và không mất nhiều thời gian chờ đợi, bạn nên kết hợp chế độ ăn uống và chăm sóc da thật kỹ càng nhé! Với những biện pháp dưỡng da tự nhiên, tiết kiệm mà hiệu quả lại miễn bàn như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử ngay từ hôm nay, để nhanh chóng sợ hữu làn da trắng sáng, mịn màng, chuẩn xinh tươi đón tết sắp tới nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh thấy được hiệu quả như ý nhé!