5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ

Chăm sóc da 13/12/2022 11:00

Những cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc để có làn da sạch mụn và mịn màng chuẩn bị cho những bữa tiệc cuối năm.

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Mụn đầu đen là nỗi "ám ảnh" của nhiều chị em, khiến nhiều chị em cảm thấy tự ti khi để mặt mộc và chỉ nhanh nhanh muốn loại bỏ hoàn toàn loại mụn cứng đầu này. Hiện nay, có rất nhiều cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc bằng nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, chị em cần đọc kỹ công thức, thành phần và lưu ý khi sử dụng để tránh những triệu chứng ngoài ý muốn nhé. Vậy đâu là những cách trị mụn đầu đen tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên hiệu quả nhất? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mụn đầu đen là gì?

5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ - Ảnh 1
 Mụn đầu đen thường tập trung ở vùng mũi!

Mụn đầu đen xuất hiện từ sự tích tụ của vi khuẩn, bụi bẩn và các tế bào chết ở lỗ chân lông hạn chế sự thoát ra của tuyến dầu ở bề mặt da do hoạt động mạnh. Các nốt mụn được hình thành tiếp xúc với không khí bị oxi hoá và chuyển sang màu đen vì thế được gọi tên là mụn đầu đen.Mụn thường không gây cảm giác đau như các loại mụn khác. Tuy nhiên, khi nặn thì mụn đầu đen sẽ không biến mất mà trở nên nặng hơn và làm lỗ chân lông bị nở ra.

Loại mụn này thường mọc trải dàn trên gương mặt, đặc biệt là thường tập trung ở vùng mũi. Sở dĩ mũi là nơi có nhiều mụn đầu đen nhất bởi ở đây tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ nhất và có các khe, rãnh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và bụi bẩn bám vào. Ngoài ra, vùng da mũi là phần da mỏng của mặt, cũng có vị trí cao hơn các bộ phận khác, tiếp xúc với không khí và ánh sáng mặt trời nhiều hơn nên mật độ mụn đầu đen ở đây cũng nhiều hơn hẳn các vùng khác.

Nguyên nhân gây mụn đầu đen

Theo bác sĩ, nguyên nhân gây mụn đầu đen có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau như yếu tố môi trường hoặc sự mất cân bằng hormone trong cơ thể. Cụ thể hơn, nguyên nhân mụn đầu đen bao gồm:

- Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh: Các tuyến bã nhờn hoạt động nhiều sinh ra nhiều bã nhờn gây ra hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi hoạt động nhiều sẽ sản sinh ra nhiều bã nhờn trên bề mặt da, tạo điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn và vi khuẩn bám lại, tạo nên mụn đầu đen.

5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ - Ảnh 2
 Mất cân bằng nội tiết tố cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây mụn đầu đen!

- Lối sống không khoa học: Mất cân bằng nội tiết do căng thẳng, bận rộn, ăn ngủ không điều độ, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt; tiết mồ hôi nhiều, môi trường sống ô nhiễm, độ ẩm cao; không chú ý vệ sinh da cẩn thận,...cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen.

- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí: Nếu như bạn thường xuyên ăn những thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt, rượu, bia,... thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của mụn đầu đen. Vì những loại thức ăn, đồ uống trên kích thích hoạt động mạnh mẽ của tuyến bã nhờn, gây ra mụn đầu đen.

5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ - Ảnh 3
Thiếu nước sẽ làm giảm hiệu quả thải chất bã nhờn và bụi bẩn qua tuyến mồ hôi! 

- Không uống đủ nước: Nước là một thành thiết yếu cho các hoạt động của con người, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm sạch và đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Đối với da cũng vậy, nước giúp thải các chất bã nhờn, bụi bẩn trên da mặt thông qua tuyến mồ hôi.

- Lạm dụng thuốc: Việc tự ý dùng các loại thuốc, mỹ phẩm chăm sóc da chứa nhiều thành phần gây hại cho da cũng là nguyên nhân làm lỗ chân lông hoạt động mạnh mẽ hơn, gây ra mụn đầu đen.

Các cách trị mụn đầu đen tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên

1. Cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc bằng mặt nạ lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có chứa enzyme lysozyme có chứa đặc tính kháng khuẩn và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, nó cũng chứa các protein giúp hồi phục tế bào nhanh hơn và giữ da khỏe mạnh.

5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ - Ảnh 4
 Lòng trắng trứng giúp ngăn ngừa mụn và phục hồi da!

Cách thực hiện:

- Rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó, dùng khăn mềm lau khô.

- Đập vỡ một vài quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng.

- Dùng giấy ăn mềm nhẹ nhàng đặt lên mặt. Sau đó, tiếp tục thoa lớp lòng trắng trứng thứ 2 lên mặt và đặt tờ giấy ăn thứ 2 lên.

- Sau khoảng 5 đến 10 phút, khi da mặt và hai tờ giấy ăn này khô, chị em hãy lấy chúng ra rồi rửa mặt thật sạch với nước mát. Cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc này sẽ giúp làm mềm mịn da và loại bỏ mụn đầu đen dễ dàng.

- Thực hiện ít nhất 2 lần mỗi tuần để nhanh chóng đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

2. Dùng trà xanh trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa nên sẽ ngăn ngừa sưng viêm, lão hóa, sửa chữa các tế bào bị tổn thương, loại bỏ vết nhăn và điều trị mụn vô cùng hiệu quả tại nhà.

5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ - Ảnh 5
 Trà xanh giúp ngăn viêm sưng và điều trị mụn hiệu quả!

Cách thực hiện:

- Đun sôi một bát nước, sau đó, cho 2 đến 3 thìa nước nóng vào bát rồi cho thêm 1 thìa lá trà xanh vào. Chờ 2 đến 3 phút.

- Rửa mặt sạch rồi bôi nước trà lên mặt. Chà xát nhẹ nhàng trong 2 phút. Scrub này sẽ loại bỏ bụi bẩn và dầu ra khỏi da.

- Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm. Chị em có thể sử dụng công thức này hàng ngày mà không lo tác dụng phụ.

3. Cách dùng túi trà lọc và đường để trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc

Một trong những giải pháp vô cùng đơn giản, tiệm kiệm mà hiệu quả khỏi bàn cãi, rất được các chị em ưa chuộng đó chính là dùng trà túi lọc và đường để trị tận gốc mụn đầu đen.

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 Trà túi lọc và đường là biện pháp đơn giản, rất được ưa chuộng!

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 1 túi trà xanh lọc, ⅓ cốc nước và 3 thìa đường.

- Cho túi trà vào cốc nước ấm. Để trong vài phút rồi cho 2 thìa đường vào.

- Rửa sạch mặt. Sau đó, nhúng bông tẩy trang vào cốc đựng nước trà và đường rồi chấm đều lên mặt. Chú ý những vùng bị mụn đầu đen.

- Cuối cùng, rửa mặt bằng nước lạnh. Có thể cho thêm nửa thìa nước cốt chanh, 1 thìa mật ong và 1 thìa sữa chua để tăng hiệu quả.

- Thực hiện hàng ngày để thu được hiệu quả tốt nhất.

4. Cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc bằng mật ong, yến mạch và cà chua

Mật ong hoạt động như một chất khử trùng và kháng khuẩn tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn đầu đen ở mũi. Ngoài ra, mật ong cũng có tác dụng giữ ẩm cho da và tăng độ đàn hồi cho da mặt.

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 Sự kết hợp của mật ong, yến mạch và cà chua mang lại hiệu quả nhanh chóng!

Cách thực hiện:

- Trộn đều 1 thìa mật ong, 3 thìa nước ép cà chua và 1 bát yến mạch. Chờ một lúc cho đến khi yến mạch mềm ra.

- Rửa sạch mặt rồi bôi đều hỗn hợp lên mặt. Để mặt khô trong 10 phút, rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

- Cuối cùng, rửa lại mặt một lần nữa bằng nước lạnh.

- Thực hiện hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

5. Trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc bằng nước cốt chanh

Chanh mang thành phần giúp chống viêm, làm trắng sáng da và làm sạch, ngăn ngừa mụn đầu đen vô cùng đơn giản và tiện ích cho các chị em áp dụng tại nhà mỗi ngày nhé!

5 cách trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc giúp chị em có làn da đẹp mộng mơ - Ảnh 8
Nước cốt chanh vừa giúp điều trị mụn, vừa hỗ trợ làm trắng sáng da! 

Cách thực hiện:

- Cắt nửa quả chanh, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt rồi cho thêm 1 thìa nước vào.

- Dùng bông tẩy trang cotton ball chấm đều nước chanh lên vùng bị mụn đầu đen. Để yên cho da mặt khô hoàn toàn trong 15 phút.

- Rửa mặt bằng nước lạnh. Thực hiện hàng ngày là được nhé.

Trên đây là tổng hợp một vài cách trị mụn đầu đen tận gốc tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Với các biện pháp vừa tiết kiệm, đơn giản, lành tính mà hiệu quả lại miễn bàn như này, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công, nhanh chóng loại bỏ những chiếc mụn đầu đen cứng đầu này và lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng nhé!

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